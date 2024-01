Horizon 2074 : Tout ce qu’on sait sur la série Netflix adaptée du jeu vidéo

Netflix s’est penché sur l’adaptation du jeu vidéo Horizon Zero Dawn de Guerilla Games : des premiers détails de sortie aux rumeurs sur l’intrigue, on vous dit tout ce qu’on sait sur la prochaine série Horizon 2074.

En 2017, Sony sortait une nouvelle exclusivité pour sa Playstation 4 : Horizon Zero Dawn. Le principe était simple, suivre une jeune femme capable de distribuer des patates de forain à des machines “sauvages”, le tout dans un monde post-apocalyptique. Le jeu s’amuse avec les thèmes de la pollution, de la technologie, mais présente surtout une dame Nature 2.0, bien protégée par des animaux de métal bien décidés à en découdre avec les humains irrespectueux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Face au succès de ce premier opus, Sony a alors sorti une suite, Forbidden West, poussant Aloy à migrer vers l’Ouest pour enquêter sur une étrange plante polluante. Une suite qui introduisait les joueurs à un monde bien plus vaste, et plus fourni encore en machines. Et qui s’est, elle aussi, très bien vendue.

Et alors que The Last of Us, autre exclusivité Playstation, a convaincu sous format série pour HBO, Horizon a reçu le feu vert pour être adaptée à son tour, cette fois chez Netflix.

Sommaire

Feu vert pour l’adaptation en série de Horizon Zero Dawn

Le 26 mai 2023, Sony a confirmé qu’une série était en développement, inspirée de Horizon. Pour se détacher de Zero Dawn, le titre choisi (probablement de manière provisoire) serait alors Horizon 2074, selon Jeff Grubb.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les détails sont susceptibles de changer, mais certains pensent que Grubb aurait pu vouloir dire “Horizon 2064“, ce qui correspondrait davantage à la chronologie présentée dans les jeux.

Il n’y a actuellement pas de date de sortie pour Horizon 2074, car la série en est encore à un stade très précoce.

Toutefois, la phase d’écriture a démarré en 2024, ce qui permet d’entamer pour de bon le processus de création. Pour le reste, il faudra donc attendre que la série passe par de nombreuses autres étapes de pré-production, avant d’arriver à la production. Il va donc falloir se montrer patient.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Casting de Horizon 2074 : Qui en fait partie ?

Malheureusement, le projet étant à une étape d’écriture, il n’y a pas encore de confirmation officielle pour le casting à ce jour. Si des fans du jeu vidéo aimeraient voir Ashley Burch, la voix anglophone de l’héroïne Aloy, rien n’a été officialisé à ce jour.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Nous mettrons à jour cet article lors de prochaines annonces.

Détails de l’intrigue de Horizon 2074 : De quoi parle la série ?

Selon les différents rapports, la série Horizon 2074 sera divisée entre deux moments cruciaux : l’aube de la chute de la civilisation moderne qui déclenche les événements du jeu, et le temps présent du monde d’Aloy.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sony Interactive Entertainment

Quant à savoir dans quelle mesure elle suivra les événements du premier jeu, tout est encore un peu flou. Si l’on s’intéresse aux événements ayant créé ce nouveau monde, on constate qu’il y a une belle marge de manœuvre pour présenter la série sous un angle différent des jeux.

Équipe de la série Horizon 2074 : Qui crée la série ?

La confirmation est tombée en août, sur Tudum, le site d’informations de Netflix : à ce stade, c’est Steve Blackman qui sera aux commandes de la série.

Steve Blackman est bien connu pour son travail sur la série The Umbrella Academy, autre succès estampillé Netflix et adaptation de comics.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À ses côtés se trouvera Michelle Lovretta, avec qui il a l’habitude de travailler, et qui a de son côté écrit pour des séries telles que Killjoys ou Lost Girl.

Et tous deux semblent vouloir mettre en action Aloy, l’héroïne des jeux vidéos, à en croire les propos de Blackman : “Il va sans dire que oui, Aloy sera un personnage principal de notre histoire. Ma partenaire d’écriture, Michelle Lovretta, et moi-même sommes ravis de pouvoir développer cette remarquable histoire en une série, pour tous les types de spectateurs.“

Nous mettrons cet espace à jour en cas de nouvelles informations.

L’article continue après la publicité