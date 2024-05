Return to Silent Hill : teaser, casting, intrigue…

Attendue par beaucoup de fans de Silent Hill, l’une des franchises les plus cultes des jeux d’horreur va faire son grand retour avec un nouveau film. Préparez-vous à frissonner de terreur dans un tout nouveau long-métrage.

Chacun a son propre souvenir des jeux Silent Hill, que ce soit la première fois qu’ils ont vu Pyramid Head dans Silent Hill 2, qu’ils se sont sentis piégés dans The Room, ou se sont cachés derrière un canapé lorsqu’ils ont été attrapés par Lisa dans la démo P.T.

Après une pause, Konami a récemment annoncé plusieurs nouveaux projets Silent Hill, y compris un remake du deuxième jeu acclamé, une série interactive en temps réel intitulée Silent Hill : Ascension, et deux tout nouveaux jeux.

Et ce n’est pas tout, puisque nous allons également avoir Return to Silent Hill, un film qui ramène Christophe Gans, le réalisateur du premier film Silent Hill de 2006. Voici tout ce que nous savons sur Return to Silent Hill jusqu’à présent, y compris les bandes-annonces, le casting et les détails de l’intrigue.

Return to Silent Hill n’a pas encore de date de sortie officielle, mais il est attendu pour 2024.

Le film sera réalisé par Christopher Gans, le cinéaste français derrière la première adaptation cinématographique de la franchise.

Y a-t-il une bande-annonce pour Return to Silent Hill ?

Oui, il y a un teaser pour Return to Silent Hill, que vous pouvez retrouver juste ci-dessous :

Le teaser a été dévoilé lors de la présentation Silent Hill Transmission et présente des scènes du premier film Silent Hill ainsi que des visuels cauchemardesques du film à venir.

Casting de Return to Silent Hill

Une partie du casting de Return to Silent Hill a été confirmée, mais nous n’avons encore que très peu de détails pour le moment.

Jeremy Irvine dans le rôle de James Sunderland

Hannah Emily Anderson dans le rôle de Mary

Le projet est encore en développement actuellement et il ne semble pas être une suite directe des précédents films Silent Hill, il n’y a donc aucune raison de croire que les interprètes de Rose et Christopher Da Silva, à savoir Radha Mitchell ou Sean Bean, reviendront dans ce nouveau volet.

Intrigue de Return to Silent Hill

Return to Silent Hill sera basé sur l’histoire de Silent Hill 2, tout en étant « totalement indépendant des deux films précédents et respectant l’évolution de Silent Hill ».

Le film se concrétise lentement, avec Variety qui a partagé un premier aperçu de Pyramid Head, révélé lors d’une présentation au Festival de Cannes de 2024.

Aleksandar Letic

En plus du premier aperçu de Pyramid Head, le film a reçu un synopsis officiel : « Lorsqu’une lettre mystérieuse de son amour perdu depuis longtemps l’appelle à retourner à Silent Hill, James découvre une ville autrefois reconnaissable transformée par un mal inconnu. Alors que James cherche désespérément Mary, il rencontre des créatures terrifiantes et commence à démêler le mystère de ce qui est arrivé à la ville. Mais en s’enfonçant plus profondément dans les ténèbres, les secrets qu’il découvre mènent à une horrible vérité, et James se retrouve à lutter pour tenir assez longtemps pour sauver son seul véritable amour. »

Lors de la présentation de Konami, Gans a expliqué : « Ce retour est mon retour dans un monde, un univers que j’ai touché en 2006, il y a 15 ans. Le film a été un grand succès, et nous avons décidé de revenir aux meilleures de ces histoires — Silent Hill 2. »

« Le film raconte l’histoire d’un jeune homme revenant à Silent Hill, où il a connu un grand amour et ce qu’il va trouver est un pur cauchemar. »

Silent Hill 2 suit James, un veuf qui se rend à Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme décédée disant qu’elle l’attend là-bas. Il présente également la première apparition de Pyramid Head, qui sera également dans Return to Silent Hill.

« L’un de mes principaux objectifs dans ce film est de redessiner le monstre classique de Silent Hill. Je parlais du Red Pyramid Thing… vous savez, le gars avec le casque. Il est de retour dans celui-ci », a ajouté Gans.

Dans sa précédente interview avec JVC, le réalisateur avait déclaré : « C’est un Silent Hill pour le public d’aujourd’hui tout en étant ultra respectueux de la saga. Je suis conscient que Silent Hill est une très grande franchise du jeu vidéo et une œuvre d’art au sens noble du terme. Les gens qui ont pensé SIlent Hill y ont mis beaucoup de leurs tripes.

« Pour moi, c’était important de concevoir un Silent Hill à l’aune du public actuel. Il est clair que le cinéma d’horreur d’aujourd’hui ne ressemble plus au cinéma d’horreur de 2006. Tant mieux d’ailleurs. Non pas que le cinéma d’horreur de 2007 n’était pas bien, mais tout genre connaît une évolution. »

« J’essaye de tenir compte de ce que j’ai pu voir récemment, de plus original et de plus étonnant en matière de films d’horreur, et de voir si dans Silent Hill il y a les germes, voire même l’expression de ça. Silent Hill a toujours été un jeu hors normes et en avance sur son temps. »

Nous mettrons à jour cet article lors de nouvelles annonces concernant Return to Silent Hill. Et pour plus d’adaptations de jeux vidéo cultes, découvrez notre guide sur le film Mortal Kombat 2, ou encore notre top des meilleures séries adaptées de jeux vidéo.