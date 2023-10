Une adaptation de Cyberpunk 2077 en live-action est en cours de développement !

Alors que le jeu vidéo Cyberpunk 2077 retrouve ses couleurs et son public depuis sa mise à jour salvatrice, le studio CD Projekt Red vient de lâcher la bombe : un projet en live-action est en cours de développement.

V et Johnny Silverhand ont repris du galon depuis que la mise à jour 2.01 a remis une pièce dans la machine cyberpunk. Les joueurs ont redécouvert le jeu Cyberpunk 2077 sous un nouveau jour, dépouillé d’une bonne partie de ses bugs et autres difficultés techniques. Le DLC Phantom Liberty a énormément contribué, lui aussi, au retour fulgurant du jeu dans les bonnes grâces des joueurs, satisfaits de l’histoire, de la nouvelle map ou encore des ajouts de gameplay… et d’Idris Elba.

Mais CD Projekt Red ne se contentera plus cette fois de faire les beaux yeux aux acteurs d’Hollywood pour les envelopper de CGI dans son jeu. Car l’annonce est tombée sur le site officiel du studio de développement : une adaptation en live-action de l’univers de Cyberpunk 2077 est belle et bien prévue !

CD Projekt Red s’associe à une grosse boîte de production pour adapter Cyberpunk 2077 en live-action

CD Projekt Red

C’est en effet sur le site officiel du studio CD Projekt Red que l’info a été partagée : “CD PROJEKT RED s’associe à Anonymous Content pour une nouvelle aventure éblouissante dans l’univers de Cyberpunk 2077. Et quand on parle d’Anonymous Content, c’est du lourd ! On parle ici de la boîte qui a produit des séries primées aux Emmy comme True Detective et Mr. Robot.“

Rien n’est précisé quant au format, mais la boîte Anonymous Content étant spécialisée dans des séries souvent primées, il serait très étonnant de voir un long-métrage adapter le monde de Night City. À ce jour, aucun scénario n’est encore écrit. En effet, la boîte de production est en pleine “chasse active d’un scénariste de talent“. Nul doute que la fin de la grève de la WGA aux États-Unis va faciliter la recherche.

Quel casting pour le projet live-action de Cyberpunk 2077 ?

cd projekt red

Il en va de même pour le casting, qui ne sera pas annoncé avant un bon moment. On pourrait imaginer une réunion des acteurs déjà présents sur le jeu vidéo, à savoir les stars Idris Elba et Keanu Reeves… Mais CD Projekt précise toutefois que l’objectif de cette adaptation est de proposer “une toute nouvelle histoire puisant dans l’univers riche de Cyberpunk 2077.”

Pour ceux qui ne sauraient se satisfaire du jeu vidéo et de son extension Phantom Liberty pour attendre cette nouvelle aventure dans les rues de Night City, le studio n’en est pas à sa première adaptation. Il reste en effet l’excellente série d’animation Edgerunners, mais également un roman sorti le 8 août 2023, intitulé Cyberpunk : NO_COINCIDENCE et signé Rafal Kosik. Du côté de The Witcher aussi CD Projekt avait ouvert la voie à une adaptation, avec la série sur Netflix dans laquelle Geralt de Riv est incarné par Henry Cavill.