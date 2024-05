Mortal Kombat 2 : date de sortie, casting…

La date de sortie de Mortal Kombat 2 a été officiellement annoncée, ce qui signifie que des Fatalities spectaculaires seront de retour sur grand écran ! Du casting du prochain volet en passant par les easter eggs amusants repérés sur les réseaux sociaux, voici tout ce qu’il faut savoir sur cette suite.

Les fans de Liu Kang et Johnny Cage peuvent se réjouir ; de nouveaux films de la franchise Mortal Kombat sont en cours de développement.

Avec une violence décomplexée et un langage fort peu châtié, le film de 2021 a mérité sa classification R – Restricted (aux États-Unis), et les premières indications suggèrent que la suite réalisée par Simon McQuoid, à qui l’on doit déjà le premier opus, sera encore plus intense.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici un récapitulatif des détails essentiels de Mortal Kombat 2.

Sommaire

La date de sortie de Mortal Kombat 2 est fixée au 22 octobre 2025 dans nos cinémas.

Le tournage s’est terminé le 21 janvier 2024.

Casting de Mortal Kombat 2

Avec Cole Young et la plupart de ses alliés survivant au chaos sanglant du premier film, il n’est pas surprenant que presque tous les acteurs d’origines soient de retour pour Mortal Kombat 2.

Casting de Mortal Kombat 2 :

Lewis Tan dans le rôle de Cole Young

Karl Urban dans le rôle de Johnny Cage

Jessica McNamee dans le rôle de Sonya Blade

Mehcad Brooks dans le rôle de Jax

Chin Han dans le rôle de Shang Tsung

Tadanobu Asano dans le rôle du Lord Raiden

Ludi Lin dans le rôle de Liu Kang

Hiroyuki Sanada dans le rôle de Scorpion

Joe Taslim dans le rôle de Sub-Zero

Martyn Ford dans le rôle de Shao Kahn

Josh Lawson dans le rôle de Kano

Desmond Chiam dans le rôle du Roi Jerrod

Ana Thu Nguyen dans le rôle de la Reine Sindel

Damon Herriman dans le rôle de Quan Chi

Tati Gabrielle dans le rôle de Jade

Adeline Rudolph dans le rôle de Kitana

CJ Bloomfield dans le rôle de Baraka

Warner Bros.

Même si son personnage, Hanzo Hasashi, a été tué dans le premier film, Hiroyuki Sanada sera de retour. Scorpion et son descendant Cole renoueront probablement leur lien dans la suite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Karl Urban rejoint le casting en tant que Johnny Cage, tandis que CJ Bloomfield incarnera un autre pilier de Mortal Kombat, Baraka.

Parmi les nouveaux venus confirmés, on trouve Martyn Ford (Shao Kahn), Adeline Rudolph (Kitana), et Tati Gabrielle (Jade).

Nous n’avons pas encore vu les nouveaux arrivants de Mortal Kombat 2 dans leur costume, bien que le producteur Todd Garner ait récemment partagé un aperçu alléchant du maquillage d’un combattant. Garner a posté une photo d’une main pâle sortant d’une manche noire sur X/Twitter. Le propriétaire de cette main reste un mystère, mais de nombreux estiment qu’il s’agit probablement de Quan Chi, interprété par Damon Herriman.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quelle est l’intrigue de Mortal Kombat 2 ?

Il n’y a pas encore de synopsis officiel pour Mortal Kombat 2. Mais tout porte à croire qu’il se déroulera pendant le fameux tournoi.

Greg Russo, l’un des scénaristes du film de 2021, avait déclaré à Collider qu’il voyait le reboot comme une trilogie avec le premier film se déroulant avant le tournoi, le deuxième pendant, et le troisième après le tournoi.

D’après la scène post-générique de Mortal Kombat, l’intrigue du prochain film pourrait tourner autour de la recherche de Cage par Cole. Un autre candidat pour l’équipe de Cole est Kitana, interprétée par Adeline Rudolph, connue pour le maniement de ses célèbres éventails à lames.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Est-ce que Cole, Johnny, Kitana et les autres héros d’Earthrealm affronteront le grand méchant de la franchise, Shao Kahn, dans Mortal Kombat 2 ? Ce n’est pas impossible. Non seulement Martyn Ford est à bord en tant que souverain tyrannique d’Outworld, mais son infâme “Wrath Hammer” apparaîtra également.

Il y a aussi des spéculations selon lesquelles Mortal Kombat 2 se déroulera au moins en partie dans l’équivalent de l’enfer de la franchise, le Netherrealm. Cette rumeur est basée sur une photo de plateau partagée par Garner d’un sol en pierre éclairé en rouge. Bien que la photo de Garner n’inclut aucun contexte, son terrain et sa teinte ont convaincu les fans qu’il s’agit d’un lieu du Netherrealm.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Y a-t-il une bande-annonce pour Mortal Kombat 2 ?

Il n’y a pas encore de bande-annonce pour Mortal Kombat 2. Avec une sortie prévue en octobre 2025, nous pouvons nous attendre à une bande-annonce complète un peu plus tard l’année prochaine.

Dans un post sur X/Twitter de janvier 2024, Garner a confirmé qu’une bande-annonce n’était pas prévue de sitôt.

Voilà tout ce que nous savons sur Mortal Kombat 2. En attendant, vous pouvez également découvrir notre liste des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci. Et pour les fans de gaming, découvrez notre top des meilleures séries adaptées de jeux vidéo.

L’article continue après la publicité