Un film GTA débarque enfin et risque de surprendre les fans

Un film Grand Theft Auto est bien prévu au programme, mais il est loin de ce à quoi on pourrait s’attendre dans l’univers des jeux vidéo de Rockstar.

Enfin, un film Grand Theft Auto va voir le jour, après des années de harcèlement des fans envers Rockstar pour voir leur univers préféré mis en scène dans un vrai long-métrage – et histoire de passer le temps avant la sortie de GTA 6, accessoirement. Sauf qu’il y a une subtilité : en réalité, l’œuvre a été créée au sein de GTA Online. Il ne s’agit donc pas d’une adaptation directe de la célèbre franchise de jeux vidéo, mais ça reste un film, en lien avec GTA (et faisant honneur à son univers chaotique).

Le documentaire Grand Theft Hamlet se prépare à sortir, et il prendra un format bien particulier : entièrement enregistré dans le monde virtuel de Los Santos, il s’éloigne drastiquement des standards de tournage. Présenté lors d’événements comme le SXSW, ce nouveau volet consacré aux jeux emblématiques a déjà remporté quelques prix et se prépare pour une diffusion auprès d’un public plus large.

Comme son titre l’indique, Grand Theft Hamlet s’amuse à mélanger les univers de Shakespeare et de Rockstar. Le documentaire réalisé par Pinny Grylls et Sam Crane raconte l’histoire de deux acteurs au chômage, Sam et Mark, pendant la crise de 2021. Le but ? Recréer intégralement Hamlet dans GTA Online. Même si ça implique de voir les nobles personnages tirer des caisses et dégommer des inconnus dans la rue entre deux savantes répliques.

Et autant dire que les réalisateurs se sont bien amusés, poussant la dérision jusque dans la note d’intention du long-métrage. Les deux joueurs/auteurs expliquent ainsi avoir fait le choix de la caméra du téléphone portable de GTA 5, qui permet “des gros plans intimistes et des panoramiques à travers les paysages – pour obtenir un langage visuel plus cinématographique mais aussi des moments de pathos, d’émotion et de lyrisme au cœur du chaos et de la violence de ce pays inconnu.“

Mais loin d’être une simple blague, le film a prouvé qu’il méritait le détour : lors de son passage au SXSW (pour South by South West, festival réputé dans le domaine du cinéma, de la musique et autres médias), Grand Theft Hamlet a décroché le prestigieux prix du jury pour le meilleur documentaire.

Certes, il ne s’agit pas d’une adaptation des jeux de Rockstar dans un film en prise de vue réelle. Mais une telle démarche pourrait sembler stérile, le studio de jeux vidéo s’amusant justement à s’approprier les codes du cinéma pour en faire des jeux – Red Dead Redemption 2 avait même été critiqué sur ce point. Grand Theft Hamlet s’écarte donc de ce à quoi les fans pourraient s’attendre lorsqu’il est question d’un film GTA, mais le choix de mêler plusieurs univers tout en profitant du jeu devrait en convaincre plus d’un.

Pour regarder Grand Theft Hamlet, il faudra se tourner vers la plateforme de streaming MUBI qui a fait l’acquisition des droits du film. Le site prévoit une diffusion début 2025, mais n’a pas encore précisé si le public français y aura lui aussi droit.

