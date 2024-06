Pourquoi les films GTA et Read Dead n’ont jamais vu le jour ? Le co-fondateur de Rockstar répond

Dan Houser, co-fondateur de Rockstar Games, a révélé pourquoi l’entreprise a décidé de ne pas donner son accord pour des films sur GTA et Red Dead Redemption.

Grand Theft Auto (plus souvent abrégé en GTA) et Red Dead Redemption sont deux des plus grandes franchises du jeu vidéo, et le fait qu’ils n’aient pas encore eu droit à leur adaptation en film pourrait sembler surprenant compte tenu du nombre d’adaptations de jeux vidéo existantes, surtout ces dernières années.

Bien que Houser ait quitté Rockstar en 2020 et ait depuis fondé une nouvelle entreprise, Absurd Ventures, il a contribué à créer certains des plus grands succès du studio en tant que scénariste en chef.

Dans une interview avec The Ankler, Houser a expliqué qu’il avait reçu des appels concernant l’adaptation de GTA ou Red Dead en projet télévisé ou cinématographique, mais sa réponse aux dirigeants était toujours un “non” catégorique.

“Après quelques rendez-vous maladroits, nous demandions [aux dirigeants], pourquoi ferions-nous cela ?” se souvient-il.

“Le co-fondateur de Rockstar Games, Dan Houser, donne une rare interview pour la première fois depuis son départ en 2020. Il révèle qu’il y a eu de ‘nombreuses discussions’ sur la réalisation d’un film Red Dead Redemption ou GTA, mais l’idée a toujours échoué en raison des risques et des aspects économiques.”

Bien que les producteurs pensaient que Rockstar accepterait simplement parce que leur travail pourrait devenir un film, le co-fondateur du studio était préoccupé par le fait de laisser d’autres personnes toucher à ses créations sans lui donner le contrôle créatif.

“Et nous nous disions : ‘non, ce que vous nous avez décrit, c’est vous faisant un film et nous n’ayant aucun contrôle et prenant un énorme risque que nous allions finir par payer avec quelque chose qui nous appartient'”, a-t-il déclaré.

“Ils pensaient que nous serions aveuglés par les projecteurs, mais ce n’était tout simplement pas le cas,” a-t-il ajouté. “Nous considérions que nous avions des propriétés intellectuelles valant des milliards de dollars, et l’économie n’avait jamais de sens. Le risque n’avait jamais de sens. À cette époque, la perception était que les [adaptations de] jeux donnaient de mauvais films.”

Bien qu’il y ait eu de nombreuses adaptations de jeux de haute qualité depuis, comme par exemple The Last of Us et Super Mario Bros, le film, qui ont été bien accueillies par les critiques et les fans, Rockstar n’a pas encore donné son accord pour des films de ses propres franchises.

Ils n’en auront peut-être même pas besoin avec ce qu’ils ont prévu pour l’avenir et la direction dans laquelle ils poussent le prochain volet de la franchise. En effet, GTA 6 promet de “fixer de nouveaux standards de divertissement”, avec sa sortie prévue pour l’automne 2025.

