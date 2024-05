Le meilleur moveset de Strassie dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Strassie est l’un des meilleurs Pokémon dans Pokémon Go, surtout en ce qui concerne le jeu en PvP. Voici un aperçu du meilleur moveset pour ce Pokémon de type Roche/Fée.

Strassie a été ajouté à Pokémon Go en 2023, en plein milieu du Festival Pokémon Go. Depuis, ce Pokémon de type Roche/Fée est devenu une véritable force dans le contexte du PvP.

Mais, quel ensemble d’attaques les joueurs de Go devraient-ils spécifiquement utiliser pour Strassie ?

Voici un coup d’œil sur le meilleur moveset pour Strassie dans Pokémon Go.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Pokémon Company

Toutes les attaques de Strassie dans Pokémon Go

Attaques Immédiates :

Jet-Pierres (Roche)

Charge (Normal)

Attaques Chargées :

Éboulement (Roche)

Rayon Gemme (Roche)

Pouvoir Lunaire (Fée)

Meilleur moveset pour le PvP pour Strassie dans Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go devraient équiper Strassie de Jet-Pierres comme Attaque Immédiate, avec Éboulement et Pouvoir Lunaire comme Attaques Chargées.

Strassie peut seulement choisir entre deux Attaques Immédiates différentes. Éboulement offre le bonus STAB et a un DPS plus élevé, tandis que Charge a le plus haut EPS selon PokeBattler. Cependant, il vaut mieux choisir Jet-Pierres.

En ce qui concerne les Attaques Chargées, tant Éboulement que Pouvoir Lunaire bénéficient du précieux bonus STAB. Ces deux attaques sont respectivement de type Roche et Fée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pouvoir Lunaire est le coup puissant, tandis qu’Éboulement est une Attaque Chargée à faible coût qui a un impact beaucoup plus fort que Rayon Gemme.

En mai 2024, Strassie en taille XL est classé n°4 dans la Ligue Super selon PvPoke, juste derrière Meditikka.

Meilleur moveset pour Strassie dans les Raids de Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go devraient utiliser Jet-Pierres et Éboulement pour les Raids. C’est la combinaison la mieux notée pour Strassie, selon la base de données de Pokémon Go Hub.

Assurez-vous de rester à jour avec la couverture de Pokémon Go par Dexerto. Consultez d’autres guides utiles sur le jeu mobile ci-dessous :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain