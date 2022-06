Pokémon Go : Comment capturer Métamorph en juin 2022 – Apparences, shiny

Dans Pokémon Go, Métamorph est particulièrement difficile à trouver. Après tout, comment capturer un Pokémon qui peut prendre n’importe quelle forme ? On vous explique tout !

Les créatures les plus difficiles à capturer dans Pokémon Go ne sont pas toujours celles qu’on croit. Selon beaucoup de dresseurs, il existe un petit monstre de la première génération qui est bien plus casse-tête à trouver que n’importe quel Pokémon légendaire : Métamorph.

En effet, vous connaissez déjà la particularité de ce petit chewing-gum rose : il peut prendre l’apparence des autres Pokémon. Dans la plupart des jeux de la franchise, cette capacité ne s’illustre qu’en combat. Mais dans Pokémon Go, c’est bien dans la nature que Métamorph se camouflera en imitant d’autres créatures.

Dans ce guide, nous vous donnons toutes les formes que peut prendre Métamorph et quelques conseils pour le capturer.

Comment trouver Métamorph sur Pokémon Go ?

Disons les choses comme elles sont : il n’existe pas de méthode miracle pour capturer facilement et rapidement ce charmant petit Pokémon. Vous aurez quoi qu’il en soit besoin d’un peu de chance mais surtout de vous armer de patience.

En effet, il n’y a qu’un moyen de trouver un Métamorph dans la nature : il faut savoir en quels Pokémon il peut se déguiser, puis attraper ces créatures dès une vous en croisez une.

À chaque capture, vous aurez alors une petite chance d’avoir une jolie surprise. Au lieu du message habituel “Je te tiens !”, vous verrez alors apparaitre “Oh ?”. Vous découvrirez alors que vous venez d’obtenir un Métamorph !

Apparences de Métamorph dans Pokémon Go – juin 2022

Voici la liste actuelle des apparences que peut prendre Métamorph sur Pokémon GO :

Abo*

Fantominus*

Natu*

Arakdo

Ponchiot

Ecayon

Crabicoque*

Sucroquin

Mimigale

Chamallot

Keunotor

Avec l’événement du crossover entre le JCC et Pokémon Go, cette liste s’est étoffée depuis le 16 juin dernier.

La seule méthode pour attraper Métamorph est de capturer chaque Pokémon de la liste ci-dessus dès que vous en croisez un. Pour vous aider, nous allons vous partager quelques astuces pour augmenter vos chances de trouver un Métamorph :

L’utilisation de l’Encens peut être utilisée pour augmenter les taux d’apparition . Pendant son activation, marchez et attrapez tous les Pokémon de la liste ci-dessus. Nous vous recommandons d’ attendre un événement spécial qui augmente l’Encens de 60 minutes à trois heures pour obtenir le maximum d’effet.

. Pendant son activation, marchez et de la liste ci-dessus. Nous vous recommandons d’ qui augmente l’Encens de 60 minutes à trois heures pour obtenir le maximum d’effet. Assurez-vous que la fonction du Suivi d’Exploration : A Proximité soit activé dans les paramètres du jeu. Elle vous envoie une notification quand un Pokémon que vous n’avez pas est proche de vous. Si l’un des Pokémon de la liste apparaît, dirigez-vous vers son emplacement sur la carte.

soit activé dans les paramètres du jeu. Elle vous envoie une notification quand un Pokémon que vous n’avez pas est proche de vous. Si l’un des Pokémon de la liste apparaît, dirigez-vous vers son emplacement sur la carte. Une fois par jour, lancez un L eurre dans un PokéStop . Recherchez l’un des Pokémon de la liste et attrapez-les tous pour augmenter vos chances d’obtenir Métamorph.

. Recherchez l’un des Pokémon de la liste et attrapez-les tous pour augmenter vos chances d’obtenir Métamorph. Rejoignez un groupe Pokémon Go sur des plateformes comme Facebook ou Discord. Les joueurs partagent souvent quand un Métamorph a été repéré. L’entraide est souvent la clé du succès.

Métamorph est-il disponible dans les Œufs sur Pokémon Go ?

Malheureusement, la réponse est claire : Non ! Les joueurs ne peuvent pas obtenir Métamorph avec un œuf sur Pokémon Go. La seule façon de le trouver est d’en attraper un déguisé dans la nature.

Est-ce que Métamorph Shiny existe sur Pokémon Go ?

Cette fois-ci, la réponse est plutôt mitigée car Métamorph Shiny est disponible dans Pokémon Go depuis l’événement Circuit Pokémon Go : Kanto en février 2021. Le problème, c’est que pour l’obtenir, il fallait compléter une Étude Spéciale qui n’était disponible que pendant le Kanto Tour.

Métamorph Shiny a été de nouveau disponible comme récompense au cours de la Phase d’Étude de septembre 2021. Les quêtes sont maintenant terminées, néanmoins, sa version chromatique peut être rencontrée dans la nature même si le Pokémon déguisé ne l’est pas.

Chaque mois, Métamorph a la possibilité de changer de forme de Pokémon. Il restera sans doute encore longtemps, l’une des créatures les plus difficiles à capturer.

