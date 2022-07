Comment battre facilement Sierra dans Pokémon Go – Guide juiillet 2022

Les chefs de la Team GO Rocket sont de retour en force dans Pokémon Go. On vous explique comment venir facilement à bout de Sierra pour le mois de juillet 2022.

Affronter les chefs de la Team Go Rocket est l’un des premiers challenges de taille qui se présente aux nouveaux joueurs. Ils disposent de Pokémon puissants qui peuvent largement donner du fil à retordre aux dresseurs mal préparés. Si Sierra n’était jusqu’ici certainement pas la plus redoutable des adversaires, elle peut aujourd’hui mettre à mal même les équipes les mieux préparées.

Découvrez l’équipe de Sierra, et quelques conseils pour la contrer efficacement.

L’équipe de Sierra en juillet 2022 sur Pokémon Go

Voici les Pokémon dont dispose Sierra. Comme souvent, le premier Pokémon est fixe, mais ses deuxième et troisième choix sont aléatoires parmi une liste de 3 Pokémon :

Pokémon 1 Pokémon 2 Pokémon 3 Soporifik Braségali Démolosse Lokhlass Nidoqueen Sharpedo Tengalice

Comment contrer les Pokémon de Sierra dans Pokémon Go ? Maintenant que vous savez de quelles options dispose Sierra dans ce combat, il est temps de choisir vos Pokémon. Puisqu’il y a une part d’aléatoire non négligeable dans la formation de l’équipe de Sierra, il est crucial d’opter pour des Pokémon suffisamment polyvalents afin de couvrir tous les scénarios possibles. Phase 1 : Soporifik dans Pokémon Go

Soporifik obscur

Faiblesses :

Insecte

Spectre

Ténèbres

Les Pokémon conseillés contre Soporifik :

Méga Léviator (Morsure/Dracochoc) Tyranocif (Morsure/Frustration) Tengalice (Aboiement/Lame-Feuille) Méga Demolosse (Aboiement/Tricherie) Greninja (Feinte/Tranche-Nuit)

Phase 2 : Braségali/Lokhlass/Sharpedo dans Pokémon Go

Braségali obscur

Faiblesse :

Eau

Sol

Vol

Psy

Les Pokémon conseillés contre Braségali :

Méga Flagadoss (Choc Mental/Psyko) Lugia (Extrasenseur/Piqué) Léviator (Cascade/Hydroqueue) Kyogre (Cascade/Surf) Victini (Choc Mental/V Create)

Lokhlass obscur

Faiblesses :

Combat

Plante

Electrik

Roche

Les Pokémon conseillés contre Lokhlass:

Magnézone (Etincelle/Miroi-Tir) Mackogneur (Riposte/Coup-Croix) Lucario (Riposte/Poing Boost) Ludicolo (Tranch’Herbe/Eco-Sphère) Amonistar (Tir de Boue/Boule Roc)

Sharpedo obscur

Faiblesses :

Plante

Electrik

Combat

Insecte

Fée

Les Pokémon conseillés contre Sharpedo :

Mega Florizarre (Tranch’Herbe/Végé-Attak) Sylveon (Charme/Dernier Recours) Roserade (Tranch’Herbe/Ball’Météo) Mackogneur (Riposte/Coup-Croix) Torterra (Tranch’Herbe/Végé-Attak)

Phase 3 : Démolosse/Nidoqueen/Tengalice dans Pokémon Go

Démolosse obscur

Faiblesses :

Combat

Eau

Roche

Sol

Les Pokémon conseillés contre Démolosse :

Rhinastoc (Anti-Air/Surpuissance) Amonistar (Jet-Pierres/Eboulement) Léviator (Cascade/Hydroqueue) Laggron (Tir de Boue/Hydroblast) Kabutops (Cascade/Pouvoir Antique)

Nidoqueen obscur

Faiblesse :

Eau

Glace

Sol

Psy

Les Pokémon conseillés contre Nidoqueen :

Minotaupe (Tir de Boue/Tunnelier) Rhinastoc (Coud’Boue/Surf) Rhinoféros (Coud’Boue/Surf) Laggron (Tir de Boue/Hydroblast) Carchacrok (Tir de Boue/Telluriforce)

Tengalice obscur

Faiblesses :

Feu

Glace

Combat

Poison

Vol

Insecte (double faiblesse)

Fée

Les Pokémon conseillés contre Tengalice :

Blindépique (Fouet Lianes/Surpuissance) Génesect (Taillade/Plaie Croix) Cizayox (Taillade/Plaie Croix) Ixon (Riposte/Coup-Croix) Ho-Oh (Incinerate/Rapace)

Vous devez vous frotter aux autres chefs de la Team GO Rocket ? Découvrez nos autres guides de Pokémon Go :

