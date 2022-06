Pokémon Go : Programme des Heures vedettes de juin 2022 – Mimigal…

Niantic a révélé le programme des Heures vedettes de Pokémon Go pour le mois de juin 2022. Avec Tarinor, Démanta, Mimigal est un mystérieux Pokémon, il y a de quoi être impatient !

L’Heure vedette est l’un des événements hebdomadaires les plus appréciés de Niantic dans Pokémon Go. Chaque semaine, un Pokémon différent est propulsé sous les feux des projecteurs, offrant des taux d’apparitions très élevés et un bonus spécial doublé.

Pendant une heure, les dresseurs auront la chance d’attraper autant de Pokémon de cette espèce spécifique qu’ils le peuvent, offrant ainsi l’opportunité parfaite de remplir leur Pokédex et de gagner assez de bonbons pour faire évoluer et améliorer ces Pokémon.

Quel est le prochain Pokémon vedette ? Date, heure et bonus

Niantic a dévoilé que la prochaine Heure vedette concernera Mimigal et qu’elle prendra place le mardi 21 juin 2022 de 18h à 19h.

Le Pokémon apparaîtra plus fréquemment dans la nature pendant une courte période de temps, entre 18h et 19h, heure locale. Cela signifie que vous pourrez participer et l’attraper où que vous jouiez dans le monde.

En plus de cela, les joueurs pourront profiter d’un nombre de Bonbons de Transfert doublé grâce au bonus de l’événement.

Existe-t-il une version Shiny de Mimigal dans Pokémon Go ?

Oui, Mimigal est bel et bien disponible en version chromatique dans Pokémon Go. Vous ne pourrez pas le louper en le croisant, puisque son abdomen et sa tête deviennent bleus, et ses pattes roses.

Dans le jeu mobile, les versions Chromatiques sont incroyablement difficiles à trouver, mais il n’y a sans doute pas de meilleur moment pour en obtenir une que durant l’Heure vedette ! Profitez donc de cette occasion exceptionnelle d’ajouter un Mimigal Shiny à votre collection.

Calendrier des Heures vedettes sur Pokémon Go – Date et bonus

Voici le programme complet des Heures vedettes de juin 2022 :

Date Pokémon Bonus Spécial 7 juin 18h-19h Tarinor* Bonbons de Capture ×2 14 juin 18h-19h Démanta* Bonbons de Transfert ×2 21 juin 18h-19h Mimigal* PX d’Évolution ×2 28 juin 18h-19h Pikachu portant un chapeau du JCC Pokémon*

Poussière Étoile de Capture x2

* Pokémon disponible en version Shiny

Comment se préparer pour l’Heure vedette dans Pokémon Go

Comme les Heures vedettes ne durent que 60 minutes, il y a un certain nombre de choses qu’il est possible de faire pour se préparer afin d’être sûr de ne pas perdre un temps précieux :

Assurez-vous d’avoir assez de Poké Balls

Assurez-vous d’avoir assez de Baies pour obtenir des bonbons en double ou pour faciliter la capture

pour obtenir des bonbons en double ou pour faciliter la capture Vider la boîte de stockage Pokémon pour faire de la place

Pokémon pour faire de la place Économisez les Poképièces et achetez au moins deux Encens pour l’événement

En plus de ces conseils, les Heures vedettes sont l’occasion parfaite d’utiliser des objets tels que les Œufs chance ou les Poussières d’Étoile pour augmenter l’XP que vous gagnerez durant l’événement.

Taux d’apparition et taux de Shiny au cours de l’Heure vedette

Le taux d’apparition de chaque Pokémon de l’Heure vedette est augmenté pendant 60 minutes lors de ces événements, ce qui signifie que vous aurez de nombreuses occasions d’attraper chaque espèce.

Par conséquent, le taux d’apparition de chaque variation Shiny est également augmenté. De nombreux dresseurs utilisent les Heures vedettes pour enrichir leur collection.

Voilà tout ce qu’il faut savoir sur les Heures vedettes sur Pokémon Go pour le mois de juin 2022.

