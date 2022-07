Pokémon Go : Études de Terrain et récompenses Phases d’Études – Juillet 2022

more

Load More

Voilà, c’est tout ce que vous devez savoir sur les Études de Terrain et les récompenses des Phases d’Études en juillet 2022. N’hésitez pas à retrouver nos autres guides Pokémon Go ci-dessous :

Si vous voulez augmenter vos chances de rencontrer Excelangue Shiny, la seule solution est de ne manquer aucune journée d’Études de Terrain. Il y a au total 4 semaines par mois, vous aurez donc 4 chances maximum pour le trouver et le capturer en version Shiny.

Les joueurs qui terminent les Phases d’Études auront de plus une chance de rencontrer la version Chromatique d’Excelangue . Cependant, il vous faudra une bonne étoile car rencontrer une version Shiny d’un Pokémon à l’aide des Phases d’Études n’est pas simple. Vous aurez une chance sur 450 d’obtenir Excelangue Shiny.

Une fois que vous avez rassemblé sept tampons, les Phases d’Études se débloqueront et vous pourrez ouvrir la boîte. Pour ce mois de juillet 2022, la récompense finale vous offrira une rencontre avec Excelangue.

Attention, vous ne pouvez obtenir qu’un seul tampon par jour . Ce qui signifie qu’il faut au moins une semaine pour amasser les sept tampons et valider les Phases d’Études.

Études de Terrain – Recharge et Évolution

Études de Terrain – Recharge et Évolution

Introduites en 2018 sur Pokémon Go, les Études de Terrain offrent aux dresseurs des défis hebdomadaires à compléter pour obtenir de belles récompenses.

Les Études de Terrain pour juillet 2022 ont été dévoilées sur Pokémon Go . Les joueurs peuvent obtenir Tic et nombre d’autres récompenses.

by Dexerto