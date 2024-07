Le meilleur moveset d’Ohmassacre dans Pokémon Go | Meilleurs attaques PvP et Raid

Ohmassacre de Pokémon Noir et Blanc a fait ses débuts dans Pokémon Go en 2021. Voici un aperçu du meilleur moveset pour Ohmassacre dans Pokémon Go pour le PvP et les Raids.

Anchwatt est le Pokémon vedette de la Journée Communauté de juillet 2024. Grâce à sa capacité Lévitation, ceux qui font évoluer Anchwatt peuvent obtenir Ohmassacre, un Pokémon de type Électrique difficile à vaincre dans les jeux sur console.

Les dresseurs ajoutant cette créature de la Génération 5 à leur équipe peuvent se demander quelles attaques elle doit apprendre pour le jeu mobile.

Voici tout ce que vous devez savoir pour rendre le monstre de la région d’Unys compétitif à la fois en PvP et dans les Raids.

Toutes les attaques de Ohmassacre dans Pokémon Go

Voici toutes les attaques que Ohmassacre peut apprendre dans Pokémon Go :

Attaques immédiates

Étincelle (Électrik)

Acide (Poison)

Change-Éclair (Électrik)

Attaques chargées

Tonnerre (Électrik)

Draco-Griffe (Dragon)

Mâchouille (Ténèbres)

Bombe Acide (Poison)

Aqua-Brèche (Eau)

Pokémon Go : Meilleur moveset de Ohmassacre pour le PvP

Le meilleur moveset pour Ohmassacre dans Pokémon Go est Étincelle comme attaque immédiate et Draco-Griffe et Tonnerre comme attaques chargées.

Étincelle est un choix facile pour l’attaque rapide, car elle est plus puissante qu’Acide, sans oublier que c’est une attaque STAB.

Pour les attaques chargées, Draco-Griffe est une attaque à faible coût avec une puissance suffisante. Ensuite, il faut choisir entre Tonnerre et Aqua-Brèche.

Selon PvPoke, Tonnerre est une meilleure option pour les Ligues Super et Hyper, où Ohmassacre a de meilleurs affrontements. Cependant, Aqua-Brèche est en fait une meilleure option pour la Ligue Master.

Pokémon Go : Meilleur moveset de Ohmassacre dans les Raids

Le meilleur moveset pour Ohmassacre en Raids est Étincelle et Tonnerre.

C’est un ensemble d’attaques simple, car les deux sont des attaques de type Électrik et fonctionnent bien avec le type de Ohmassacre.

C’est tout ce que vous devez savoir sur le meilleur moveset pour Ohmassacre. Pour plus de contenu sur Pokémon Go, consultez nos autres guides :

