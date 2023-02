Les meilleurs Pokémon dans Pokémon Go : Arène, Raid et PvP

Il est difficile de trouver les meilleurs Pokémon parmi les centaines de créatures disponibles dans Pokémon Go. Découvrez la liste des meilleurs attaquants et défenseurs d’Arène, et les terreurs en Raid et PvP.

Attraper et améliorer ses créatures est crucial pour progresser et espérer devenir un grand dresseur sur Pokémon Go. Derrière ce jeu en apparence simple se cache une profondeur insoupçonnée qui tient en haleine des milliers de dresseurs depuis des années.

Si les Raids, les Heures Vedettes et les combats contre les boss de la Team Go Rocket (Giovanni, Arlo, Cliff et Sierra) permettent de capturer de puissants Pokémon, il est important de connaître les créatures les plus redoutables que l’application mobile a à offrir.

Sans plus attendre, découvrez donc les meilleurs attaquants et défenseurs en arène, ainsi que les meilleures créature en Raid et et PvP.

Sommaire

Niantic Les joueurs doivent faire attention aux Pokémon qu’ils choisissent d’envoyer au combat !

Les meilleurs Pokémon dans Pokémon Go

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de préciser qu’il n’existe pas de “meilleur Pokémon” dans Pokémon Go : tout est question de contexte !

En effet, certaines créatures sont particulièrement adaptées pour une activité précise, mais peuvent s’avérer médiocres dans d’autres circonstances.

Ainsi, un Pokémon très offensif pourra par exemple être redoutable pour s’attaquer aux Raids, mais être totalement inutilisable en PvP. En effet, les stats d’endurance et de défense sont indispensables pour résister aux assauts ennemis en Ligue Super, Hyper et Master.

Dans les classements suivants, nous avons volontairement mis de côté les Méga-évolutions, puisque ces dernières demandent des ressources et peuvent donc difficilement être considérées pour des combats réguliers.

Enfin, gardez à l’esprit que les Types sont un éléments primordial à prendre en compte en combat. En effet, un avantage de type a bien plus d’impact que quelques PC, ou même de puissantes attaques. Pour en savoir plus, consultez notre tableau des types Pokémon Go.

Les meilleurs attaquants dans Pokémon Go (Arène et Raid)

Pour prendre d’assaut un Raid ou une Arène, on a tendance à privilégier les Pokémon disposant de grosses capacités offensives, et les créatures disposant généralement de PC élevés.

C’est pourquoi vous trouverez dans notre classement nombre de Pokémon légendaires, ou encore de Pokémon de type Dragon qui ont tendance à afficher d’excellentes stats offensives.

3. Lucario

The Pokémon Company Lucario est le roi des Pokémon de Type Combat

Attaque immédiate : Riposte

Riposte Attaque chargée : Aurapshère

Si Lucario dispose d’une défense médiocre, il compense cette faiblesse avec le meilleur Type défensif du jeu : Acier.

Évidemment, la grande force de ce Pokémon réside dans son potentiel offensif énorme, notamment via ses excellentes attaques Combat qui ne feront qu’une bouchée de la plupart de vos adversaires.

2. Rayquaza

The Pokemon Compagny Rayquaza est l’un des meilleurs attaquants de Pokémon Go

Attaque immédiate : Draco-Queue

Draco-Queue Attaque chargée : Colère

En ce qui concerne les Pokémon type Dragon, vous ne trouverez pas mieux que Rayquaza. Peu de Pokémon résistent au type Dragon, ce qui en fait un excellent attaquant polyvalent avec Draco-Queue et Colère.

Cette créature peut également être utilisé comme un attaquant de type Vol si nécessaire, grâce à son double typage.

1. Mewtow

The Pokemon Compagny Mewtwo est le Pokémon de type Psy le plus emblématique de tous les temps !

Attaque immédiate : Choc Mental

Choc Mental Attaque chargée : Frappe Psy

Comme vous l’aurez deviné, le Pokémon légendaire de type Psy, Mewtwo, reste le meilleur choix des attaquants dans Pokémon Go.

En utilisant la combinaison d’attaques Choc Mental et Frappe Psy, rien ne pourra vous arrêter, surtout avec des PC qui peut atteindre près de 5 000. Si vous obtenez un Mewtow obscur, celui-là infligera 20% de dégâts supplémentaires.

Classement des attaquants sur Pokémon Go

Voici nos 10 meilleurs choix d’attaquants dans Pokémon Go :

Rang Pokémon Attaque immédiate Attaque chargée #1 Mewtwo Choc Mental Frappe Psy #2 Rayquaza Draco-Queue Colère #3 Lucario Riposte Aurasphère #4 Carchacrok Draco-Queue Colère #5 Mackogneur Riposte Dynamo-Poing #6 Reshiram Crocs Feu Surchauffe #7 Kyogre Cascade Hydrocanon #8 Tyranocif Anti-Air Lame de Roc #9 Charkos Anti-Air Éboulement #10 Dracolosse Draco-Queue Draco-Météore

Comme toujours, vous devrez prendre en compte le type du Pokémon. Par exemple, le légendaire Kyogre, de type Eau peut figurer sur notre liste, mais il aura toujours des difficultés lorsqu’il affrontera un adversaire de type Électrik ou de type Plante.

Les meilleurs Défenseurs dans Pokémon Go

Si vous voulez un Pokémon à laisser dans Arène afin de gagner vos Poképièces quotidiennes, alors utilisez un de ces défenseurs dans votre équipe.

3. Métalosse

The Pokemon Compagny Métalosse est très populaire en tant que défenseur d’Arène !

Attaque immédiate : Psykoud’Boul

Psykoud’Boul Attaque chargée : Poing Meteor

Métalosse, la créature de type Acier/Psy, fera un excellent Pokémon pour défendre les Arènes des attaquants de type Combat.

Ses statistiques sont excellentes et il possède 10 résistances de type. Avec l’attaque chargée Poing Meteor, il inflige également de sérieux dégâts, ce qui étend son utilisation au-delà du simple rôle de défenseur.

2. Monaflèmit

The Pokemon Company | Pokemon Fandom Monaflèmit a le PC le plus élevé de tous les Pokémon actuellement disponibles sur le jeu !

Attaque immédiate : Bâillement

Bâillement Attaque chargée : Câlinerie

La deuxième place de notre top 3 est occupée par un autre type Normal, Monaflèmit. Il possède le PC max le plus élevé du jeu et peut atteindre le chiffre impressionnant de PC 5010.

Ses statistiques de défense ne sont peut-être pas aussi impressionnantes que celles de Leuphorie ou de Ronflex, mais son PC élevé, son endurance et son attaque remarquables devraient aider à repousser les attaquants ennemis.

1. Leuphorie

The Pokemon Compagny Ce Pokémon de type normal peut se défendre contre les meilleurs attaquants avec son endurance incroyablement élevée !

Attaque immédiate : Psykoud’Boul

Psykoud’Boul Attaque chargée : Éclat Magique

En ce qui concerne les meilleurs défenseurs, Leuphorie reste le meilleur choix dans Pokémon Go pour tous les dresseurs. Cette créature possède une stat de défense plus que décente, mais surtout une quantité de PV hallucinante, ce qui en fait le Pokémon parfait à laisser dans les Arènes.

Cependant, l’un des inconvénients de Leuphorie est que vous aurez probablement du mal à l’utiliser en dehors de ce scénario.

Classement des défenseurs sur Pokémon Go

Voici nos 10 meilleurs choix de défenseurs dans Pokémon Go :

Rang Pokémon Attaque immédiate Attaque chargée #1 Leuphorie Psykoud’Boul Éclat Magique #2 Monaflèmit Bâillement Câlinerie #3 Métalosse Psykoud’Boul Poing Meteor #4 Leveinard Psykoud’Boul Éclat Magique #5 Ronflex Psykoud’Boul Colère #6 Milobellus Cascade Hyper Beam #7 Dracolosse Draco-Queue Ultralaser #8 Togekiss Charme Éclat Magique #9 Léviator Cascade Colère #10 Grodrive Châtiment Vent Mauvais

Contrairement à beaucoup des meilleurs attaquants de Pokémon Go que nous avons présentés, ces défenseurs sont rarement des Pokémon légendaires. Cela signifie que vous devriez plus facilement en attraper un avec un PC et des statistiques élevées.

Les meilleurs Pokémon pour le PvP : Ligue Combat Go

Il existe trois ligues principales dans la Ligue Combat Go : la Ligue Super, la Ligue Hyper et la Ligue Master. Elles se succèdent tout au long de chaque saison, une seule apparaissant à la fois, souvent aux côtés de coupes spéciales telles que la Coupe Rétro ou les Coupes Régionales.

Chaque ligue possèdes des limites différentes, la principale étant celle des PC. La Ligue Super a une limite de PC 1500, la Ligue Hyper a une limite de PC 2500, et la Ligue Master ne possède aucune restriction. Cela signifie que les meilleurs Pokémon de chaque ligue peuvent être très différents.

Les meilleurs Pokémon pour la Ligue Super

Avec une limite de PC de seulement 1500, vous ne rencontrerez pas beaucoup de Pokémon légendaires dans la méta de cette Ligue. Vous pouvez trouver ici notre guide complet de la Ligue Super, ou consulter nos trois meilleures recommandations ci-dessous.

Azumarill

Attaque immédiate : Écume

Écume Attaque chargée : Hydrocanon et Laser Glace

Azumarill est depuis longtemps considéré comme l’un des meilleurs combattants de la Ligue Super grâce à sa liste diversifiée d’attaques qui peut aider à compenser ses faiblesses.

Limonde de Galar

Attaque immédiate : Tir de Boue

Tir de Boue Attaque chargée : Éboulement et Séisme

Limonde de Galar n’est pas le Pokémon le plus facile à se procurer, mais si vous y arrivez, il s’avère être un combattant étonnamment efficace dans la Ligue Super.

Son double typage Sol/Acier lui permet de résister à la plupart des types de la Ligue Super, et il est particulièrement doué pour vaincre les types Fée.

Desséliande

Niantic | The Pokémon Company Desséliande a chamboulé la meta en Ligue Super

Attaque Immédiate : Griffe Ombre

Griffe Ombre Attaques Chargées : Canon Graine & Ball’Ombre

Il est rare que l’arrivée d’un nouveau Pokémon impacte considérablement la meta d’une ligue Pokémon Go… mais c’est exactement ce qu’a fait Desséliande. Introduit pour l’event Halloween 2021, le Pokémon Spectre/Plante s’est fait une place de choix en Ligue Super ET en Ligue Hyper.

Les meilleurs Pokémon pour la Ligue Hyper

Avec une limite de PC plus élevée, de 2500, la Ligue Hyper est là où les légendaires et starters commencent à briller. Voici nos meilleures recommandations ci-dessous.

Registeel

Attaque immédiate : Verrouillage

Verrouillage Attaque chargée : Luminocanon et Ultralaser

Ce Pokémon légendaire de type Acier est sans doute le meilleur choix pour la Ligue Hyper, car il possède une incroyable statistique de défense et une quantité insensée de résistances, ce qui lui permet d’encaisser une multitude d’attaques.

Blizzaroi

Attaque immédiate : Poudreuse

Poudreuse Attaque chargée : Ball’Météo (Glace) et Éco-Sphère

Blizzaroi est l’un des Pokémon les plus performants de la Ligue Hyper, grâce à sa capacité à terrasser certaines des plus grandes menaces telles que Laggron, Togekiss et Giratina (Forme Alternative).

Cette créature à néanmoins beaucoup de faiblesses, mais il compense avec de nombreuses attaques puissantes.

Laggron

Attaque immédiate : Tir de Boue

Tir de Boue Attaque chargée : Hydroblast et Séisme

Laggron est un combattant polyvalent qui est un excellent contre pour les types Feu et Acier qui dominent la Ligue Hyper.

Aussi, son typage Eau/Sol signifie qu’il n’a qu’une seule faiblesse, type Plante. Avec les attaques Hydroblast et Séisme, ce Pokémon est inarrêtable !

Les meilleurs Pokémon pour la Ligue Master

Dans la Ligue Master, toutes les limitations de PC sont supprimées. Vous pouvez trouver ici notre guide complet de la Ligue Master, ou consulter nos trois meilleures recommandations ci-dessous.

Dialga

Attaque immédiate : Draco-Souffle

Draco-Souffle Attaque chargée : Tête de Fer et Draco-Météore

Dialga est considéré par de nombreux joueurs comme étant le champion de la Ligue Master, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Il dispose d’une quantité incroyable de résistances de type et d’une multitude d’attaques très puissantes, dont Draco-Souffle, Tête de Fer et Draco-Météore, qui en font un Pokémon redoutable.

Lugia

Attaque immédiate : Draco-Queue

Draco-Queue Attaque chargée : Piqué et Aéroblast

Le Pokémon légendaire Lugia possède d’incroyables attaques, ce qui en fait l’un des meilleurs prétendants à la Ligue Master de Pokémon Go, surtout s’il a l’Attaque Piqué dans son arsenal. Cette créature est aussi un excellent contre de Kyogre, Groudon, Dracolosse et Togekiss.

Melmetal

Attaque immédiate : Draco-Souffle

Draco-Souffle Attaque chargée : Éclair Fou et Mâchouille

Melmetal est le Pokémon mythique le plus désirable de Pokémon Go grâce à ses performances dans la Ligue Master. Avec des dégâts élevés et une quantité massive de résistances de type, il est incroyablement difficile à abattre.

