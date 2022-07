Comment battre facilement Arlo dans Pokémon Go – Guide juillet 2022

Les chefs de la Team Go Rocket sont de retour en force dans Pokémon Go. On vous explique comment venir facilement à bout d’Arlo pour ce mois de juillet 2022.

Comme vous le savez très certainement, les chefs de la Team Go Rocket sont des adversaires redoutables. Si les sbires sont largement accessibles à quiconque veut les affronter, un adversaire comme Arlo est bien plus coriace et demande un minimum de préparation. À l’image des autres leaders de la Team Go Rocket, mieux vaut bien se préparer avant le combat !

Découvrez la composition de l’équipe d’Arlo, ainsi que les meilleurs Pokémon pour en venir à bout.

L’équipe d’Arlo en juillet 2022 sur Pokémon Go

Voici les Pokémon dont dispose Arlo. Comme souvent, le premier Pokémon est fixe, mais son deuxième et troisième choix sont aléatoires parmi une liste de 2 à 3 Pokémon :

Pokémon 1 Pokémon 2 Pokémon 3 Noeunoeuf Noadkoko d’Alola Gardevoir Dracolosse Cizayox Drattak Steelix

Comment contrer les Pokémon d’Arlo dans Pokémon Go ?

Maintenant que vous savez de quelles options dispose Arlo dans ce combat, il est temps de choisir vos Pokémon Puisqu’il y a une part d’aléatoire non négligeable dans la formation de l’équipe d’Arlo, il est crucial d’opter pour des Pokémon suffisamment polyvalents afin de couvrir tous les scénarios possibles.

Phase 1 : Noeunoeuf dans Pokémon Go

Noeunoeuf obscur

Faiblesses :

Feu

Glace

Poison

Vol

Insecte (Double faiblesse)

Spectre

Ténèbres

Les Pokémon conseillés contre Noeunoeuf obscur :

Heatran (Piqûre, Retour) Trioxhydre (Morsure, Retour) Genesect (Taillade, Plaie-Croix) Zarude (Morsure, Retour) Lançargot (Piqûre, Retour)

Phase 2 : Noadkoko d’Alola/Dracolosse/Drattak dans Pokémon Go

Noadkoko d’Alola obscur

Faiblesse :

Glace (Double faiblesse)

Poison

Vol

Insecte

Dragon

Fée

Les Pokémon conseillés contre Noadkoko d’Alola obscur :

Genesect (Taillade/Plaie-Croix) Togekiss (Charme/Retour) Cizayox (Taillade/Plaie-Croix) Feunard d’Alola (Poudreuse/Ball’Météo) Sablaireau d’Alola (Poudreuse/Tranche-Nuit)

Dracolosse obscur

Faiblesse :

Glace (Double faiblesse)

Roche

Dragon

Fée

Les Pokémon conseillés contre Dracolosse obscur :

Melmetal (Éclair/Éboulement) Oratoria (Charme/Retour) Togekiss (Charme/Pouvoir Antique) Nymphali (Charme/Choc Psy) Sablaireau d’Alola (Poudreuse/Tranche-Nuit)

Drattak obscur

Faiblesses :

Glace

Roche

Dragon

Fée

Les Pokémon conseillés contre Drattak obscur :

Oratoria (Charme/Retour) Togekiss (Charme/Pouvoir Antique) Nymphali (Charme/Choc Psy) Tokopisco (Puissance Cachée/Surf) Tyranocif (Anti-Air/Mâchouille)

Phase 3 : Gardevoir/Cizayox/Steelix dans Pokémon Go

Gardevoir Obscur

Faiblesses :

Poison

Spectre

Acier

Les Pokémon conseillés contre Drattak obscur :

Cizayox (Pisto-Poing/Tranche-Nuit) Magnézone (Etincelle/Miroi-Tir) Heatran (Danse-Flamme/Tête de Fer) Mega Steelix (Draco-Queue/Tacle Lourd) Métalosse (Pisto-Poing/Poing Météore)

Cizayox

Faiblesse :

Feu (double faiblesse)

Les Pokémon conseillés contre Cizayox obscur :

Braségali (Danse Flamme/Pied Brûleur) Arcanin (Crocs Feu/Déflagration) Dracaufeu (Danse Flamme/Rafale Feu) Roitiflam (Flammèche/Canicule) Heatran (Danse-Flamme/Lance-Flammes)

Steelix obscur

Faiblesse :

Feu

Eau

Combat

Sol

Les Pokémon conseillés contre Steelix obscur :

Minotaupe (Tir de Boue/Tunnelier) Heatran (Danse-Flamme/Lance-Flammes) Laggron (Tir de Boue/Hydroblast) Carchacrok (Tir de Boue/Tourbi-Sable) Rhinastoc (Coud’Boue/Surpuissance)

Ce n’est pas Arlo qui vous fait peur mais plutôt les autres chefs de la Team Rocket ? Découvrez nos autres guides de Pokémon Go :

