Le meilleur moveset de Laggron dans Pokémon Go | Meilleurs attaques PvP et Raid

Si vous venez de faire évoluer un Gobou en Laggron dans Pokémon Go, vous vous demandez peut-être quel est son meilleur moveset et s’il est efficace pour les combats PvP. Voici les meilleurs movesets pour le contenu PvP et les Raids.

Gobou est un Pokémon de départ de type Eau très apprécié de la Génération 3, qui évolue en Laggron, de type Eau/Sol. Étant donné que Laggron a un excellent type et la capacité de méga-évoluer, c’est un excellent Pokémon à avoir dans son équipe.

Laggron performe également très bien dans la Ligue de Combat Go même après de nombreuses saisons. Avec une grande variété d’attaques à sa disposition, il peut être difficile de connaître le moveset optimal pour Laggron, que ce soit en PvP ou en Raid.

Voici le meilleur moveset à enseigner à Laggron dans Pokémon Go, ainsi que quelques conseils sur les raisons pour lesquelles ces attaques fonctionnent si bien ensemble.

Toutes les attaques que Laggron peut apprendre dans Pokémon Go

Attaques Immédiates

Tir de Boue (Sol/STAB)

Pistolet à O (Eau/STAB)

Attaques Chargées

Séisme (Sol/STAB)

Hydroblast (Eau/STAB)

Ocroupi (Eau/STAB)

Cradovague (Poison)

Surf (Eau/STAB)

Pokémon Go : Meilleur moveset de Laggron pour le PvP

L’un des meilleurs movesets que Laggron peut apprendre dans Pokémon Go est Tir de Boue comme Attaque Immédiate avec Hydroblast et Séisme comme Attaques Chargées.

Bien que Pistolet à O inflige plus de dégâts que Tir de Boue, ce dernier est supérieur car il génère beaucoup d’énergie, permettant ainsi à Laggron d’accéder plus fréquemment à ses excellentes Attaques Chargées.

L’Attaque Chargée exclusive au Community Day, Hydroblast, est quasiment indispensable pour Laggron car elle combine un faible coût avec des dégâts STAB élevés. Si vous pouvez vous permettre une deuxième option, choisissez Séisme pour une couverture supplémentaire.

Pokémon Go : Meilleur moveset de Laggron pour les Raids

Pour le contenu Raid, les dresseurs devraient équiper Laggron avec Pistolet à O comme Attaque Immédiate, et Hydroblast et Séisme comme Attaques Chargées.

Laggron peut très bien fonctionner en tant qu’attaquant de type Eau dans les Raids, avec Pistolet à O et Hydroblast lui permettant d’infliger de gros dégâts.

Séisme peut aider à compléter son moveset, car c’est une excellente attaque de type Sol.

Et voilà. Vous savez tout sur le meilleur moveset de Laggron pour le contenu PvP et les Raids dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez notre liste de guides pour le jeu mobile :

