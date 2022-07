Comment battre Giovanni dans Pokémon Go – Guide juillet 2022

Le légendaire Boss de la Team Go Rocket, Giovanni est toujours présent avec son Latias obscur dans Pokémon Go en ce mois de juillet 2022. Arriver à battre Giovanni ne sera pas une mince affaire. Voici toutes les clés pour y arriver facilement.

Il sera peut-être difficile à battre, mais Giovanni vous donnera une chance de capturer un Pokémon légendaire Obscur. Une excellente occasion pour vous d’attraper un Pokémon puissant de niveau 25 minimum avec de potentiels IV élevés.

Depuis le mois d’avril 2022, Giovanni a fait un changement drastique dans son équipe. En effet, il dispose d’un Pokémon légendaire aussi iconique que puissant : Latias Obscur. C’est l’occasion idéal pour les joueurs de Pokémon pour mettre la main sur ce Pokémon rarissime.

Advertisement

Quels Pokémon utilise Giovanni dans Pokémon Go ?

Avant de vous lancer tête baissée face à Giovanni, mieux vaut savoir ce qui vous attend. Pas question de l’affronter sans des Pokémon parfaitement taillés pour profiter de ses faiblesses.

Voici les combinaisons possibles de Giovanni :

Pokémon 1 Pokémon 2 Pokémon 3 Persian Corboss Latias Léviator Rhinastoc

Phase 1 : Persian obscur dans Pokémon Go

Persian

Faiblesse :

Combat

Les Pokémon conseillés contre Persian obscur :

Tyranocif (Anti-Air/Mâchouille) Terrakium (Anti-Air/Sacred Sword) Mackogneur (Riposte/Coup-Croix) Lucario (Riposte/Poing Boost) Bétochef (Riposte/Dynamopoing)

Son premier Pokémon dans Pokémon Go sera toujours Persian. Rien de surprenant, Persian est à Giovanni ce que Miaouss est à Jessie et James. En temps normal, Persian n’est pas une grande menace mais avec des PC aussi élevés, le Pokémon le plus faible de Giovanni ne doit pas être pris à la légère. Sa seule faiblesse est le type Combat, prévoyez donc un Lucario, un Mackogneur ou même un Giratina si vous avez la chance d’en posséder un.

Advertisement

Phase 2 : Corboss/Léviator/Rhinastoc obscurs dans Pokémon Go

Corboss

Faiblesses :

Glace

Electrik

Roche

Fée

Les Pokémon conseillés contre Corboss obscur :

Galéking (Anti-Air/Fatal-Foudre) Tyranocif (Anti-Air/Lame de Roc) Togekiss (Charme/Eclat Magique) Sylveon (Charme/Eclat Magique) Pharamp (Change Eclair/Poing-Eclair)

Léviator

Faiblesses :

Electrik (double faiblesse)

Roche

Les Pokémon conseillés contre Léviator obscur :

Pharamp (Change Eclair/Poing-Eclair) Tyranocif (Anti-Air/Lame de Roc) Hippodocus (Crocs Eclair/Ball’Météo Blindépique (Anti-Air/Gyroballe) Elékable (Eclair/Eclair Fou)

Rhinastoc

Faiblesses :

Eau (double faiblesse)

Glace

Sol

Plante (double faiblesse)

Combat

Acier

Les Pokémon conseillés contre Rhinastoc obscur :

Torterra (Tranch-Herbe/Tourbi-Sable) Mega Léviator (Cascade/Hydroqueue) Mega Florizarre (Tranch’Herbe/Végé-Attack) Phyllali (Balle Graine/Lame-Feuille) Laggron (Tir de Boue/Hydroblast)

Latias dans Pokémon Go

Le Pokémon Dragon/Psy légendaire est de retour sur Pokémon Go, prêt à vous affronter… et à être éventuellement capturé ! En effet, le terrible Giovanni garde son Latias obscur en dernier recours. Une fois battu, vous aurez alors la possibilité de l’attraper, une occasion assez unique de posséder un Pokémon légendaire sous sa forme obscure. Avant ça, il faudra évidemment en venir à bout.

Faiblesses :

Glace

Insecte

Spectre

Dragon

Ténèbres

Fée

Les Pokémon conseillés contre Latias obscur :

Advertisement

Genesect (Taillade/Plaie-Croix) Heatran (Piqûre/Lame de Roc) Cizayox (Taillade/Plaie/Croix) Steelix (Draco-Queue/Mâchouille) Minotaupe (Tir de Boue/Tunnelier)

Ce n’est pas Giovanni qui vous fait peur mais plutôt les autres chefs de la Team Rocket ? Découvrez nos autres guides de Pokémon Go :

Calendrier des événements | Programme Heures vedette | Calendrier des Raids | Se préparer à l’Heure vedette | Études de Terrain et récompenses | Faire évoluer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les sbires Rocket