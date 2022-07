Pokémon Go | Les meilleurs Pokémon pour la Ligue de Combat Go

Paul Fouillade . Dernière mise à jour: 28 juil. 2022

Devenir un champion dans la Ligue de Combat de Pokémon Go est loin d’être une tâche aisée, quelle que soit la Ligue que vous visez. Voici néanmoins un guide des meilleurs Pokémon du moment pour vous mener droit à la victoire.

Le mode compétitif de Pokémon Go, la Ligue de Combat Go, permet aux dresseurs du monde entier de s’affronter en duel avec des règles précises pour tenter de déterminer quel est le meilleur stratège des deux, tout en récupérant des récompenses au passage.

En effet, à chaque saison les rangs se réinitialisent et il faut de nouveau gravir les échelons.

On dénombre ainsi trois Ligues majeures, la Ligue Super, la Ligue Hyper et la Ligue Master. Nous allons nous intéresser ici à la méta du PvP dans Pokémon Go en vous proposant plusieurs listes de Pokémon parmi les plus populaires et efficaces du moment.

Chaque Ligue possède ses spécificités et ses types de prédilection. Ainsi la Ligue Super n’autorise que des Pokémon avec des PC inférieurs à 1500 là où la Ligue Hyper monte jusqu’à 2500 PC. En Ligue Master, tous les coups sont permis et c’est souvent là que l’on retrouve les Pokémon légendaires les plus puissants du jeu. Ne vous frottez pas à cette Ligue sans y être bien préparé où vous risquez de passer un très mauvais moment.

Constituer la meilleure équipe pour la Ligue de combat Go

Niantic Contrairement à ces deux figurants, attendez-vous à des combats acharnés en Ligue de Combat Go

Comme vous vous en doutez certainement, il n’existe pas d’équipe parfaite pour remporter tous vos duels, sinon l’intérêt même d’une compétition n’aurait pas lieu d’être. En revanche, il existe bel et bel des Pokémon supérieurs à d’autres et parmi ceux-là, à vous de voir quelle combinaison adopter pour être en mesure de faire face à toutes les situations.

Pour vous aider à y voir plus clair, il est bon d’avoir quelques connaissances sur le fonctionnement du PvP mais aussi des types et des statistiques allouées à chaque Pokémon.

Stratégies et fonctionnement du PvP dans Pokémon Go

Chaque duel de joueurs se déroule avec les mêmes conditions et c’est aux joueurs d’arriver à gérer du mieux possible les ressources dont il dispose. Ainsi les joueurs peuvent utiliser des Boucliers afin de contrer l’intégralité des dégâts qui devraient être infligés par une Attaque Chargée.

Attention cependant car vous ne disposez que de deux Boucliers et vous ne savez pas quelle Attaque Chargée votre adversaire s’apprête à lancer. Notez également que les Boucliers ne bloquent pas les changements de statistiques induits par une Attaque Chargée.

En parlant de statistiques, plusieurs attaques peuvent modifier certaines stats de l’attaquant ou du défenseur, à vous de vérifier ce que font les différentes Attaques Chargées du jeu.

Enfin, les joueurs peuvent rappeler leur Pokémon pour en envoyer un autre au combat. Cela permet ainsi de se dépêtrer d’une situation où votre Pokémon est clairement désavantagé.

Attention cependant car le temps de rechargement d’un changement de Pokémon est très lent et rien n’empêche votre adversaire de faire de même pour répondre à votre changement ! À vous de trouver le bon timing pour encaisser une attaque ou au contraire garder un Pokémon en vie et mieux le renvoyer plus tard avec une Attaque Chargée déjà prête.

Les statistiques, attaques et types des Pokémon en PvP

Vous le savez, la puissance de vos Pokémon est directement indiquée avec les PC (Points de Combat) de votre Pokémon. Encore faut-il savoir quel est le potentiel de chaque Pokémon et quoi prioriser. En effet, si les PC maximum d’un Pokémon sont déterminés par votre niveau de dresseur, il faut également prendre en compte les statistiques de base et les IV du Pokémon en question.

Niantic Avant de se lancer dans la compétition, mieux vaut connaître toutes les caractéristiques de ses Pokémon.

Les statistiques de base comprennent l’Attaque, la Défense et l’Endurance de l’espèce de votre Pokémon. Les IV sont des points de statistique supplémentaires représentant la valeur individuelle du Pokémon choisi. Ces points vont de 0 à 15 et sont directement visibles lorsque vous évaluez votre Pokémon.

Pour battre vos adversaires, vos Pokémon se servent de deux types d’attaques, les Immédiates et les Chargées.

La première peut être utilisée constamment en combat et permet d’infliger les premiers dégâts tout en chargeant votre énergie pour utiliser vos Attaques Chargées. Certaines sont ainsi plus orientées vers les dégâts mais manquent de génération d’énergies et inversement. D’autres enfin, les plus plébiscitées, parviennent à faire les deux.

Les Attaques Chargées sont de puissantes attaques qui vous demanderont de compléter un mini-jeu suivant leur type. Certaines attaques demandent peu d’énergie et servent à briser les Boucliers de vos adversaires là où d’autres sont beaucoup plus gourmandes mais peuvent éliminer en un coup même les Pokémon les plus résistants. Notez que vos Pokémon peuvent apprendre, moyennant des Poussières Étoiles et des bonbons, une seconde Attaque Chargée pour plus de polyvalence.

Le ou les types de vos Pokémon entrent forcément en ligne de compte lorsque vous préparerez votre équipe. Tâchez de la composer en pensant aux faiblesses de vos Pokémon afin d’avoir du répondant, quels que soient les types que vous rencontrerez, que ce soit via vos résistances naturelles ou vos attaques.

Enfin, n’oubliez pas le principe du STAB qui augmente les dégâts infligés par des attaques qui partagent un même type que celui de l’utilisateur. Pour plus de détails sur les affinités de chaque type, nous vous renvoyons vers notre tableau explicatif.

Les meilleurs Pokémon de la Ligue Super

Vous retrouverez ci-dessous, un tableau proposant les meilleurs Pokémon du moment pour la Ligue Super. À vous ensuite de trouver la combinaison qui vous sied le mieux. Pour cela, nous indiquerons les statistiques de chaque Pokémon ainsi que les attaques les plus intéressantes pour chacun.

Pokémon Attaque | Défense | Endurance Attaque Immédiate Attaques Chargées Registeel Acier 143 | 285 | 190 Verrouillage Elécanon | Exploforce Bastiodon Roche | Acier 94 | 286 | 155 Anti-Air Lame de Roc | Lance-Flammes Strassie Roche | Fée 95 | 285 | 137 Jet-Pierres Pouvoir Lunaire | Eboulement Noctali Ténèbres 126 | 240 | 216 Aboiement Tricherie | Psyko Altaria Dragon | Vol 141 | 201 | 181 Dracosouffle Piqué | Dracochoc Charmina Combat | Psy 121 | 152 | 155 Riposte Psyko | Poing-Glace Cresselia Fée 152 | 258 | 260 Choc Mental Pouvoir Lunaire | Noeud Herbe Tarinorme Roche | Acier 135 | 275 | 155 Jet-Pierres Eboulement | Bombaimant Azumarill Eau | Fée 112 | 152 | 225 Ecume Laser Glace | Câlinerie Vaututrice Ténèbres | Vol 129 | 205 | 242 Aboiement Tricherie | Aéropique

Les meilleurs Pokémon de la Ligue Hyper

Vous retrouverez ci-dessous, un tableau proposant les meilleurs Pokémon du moment pour la Ligue Hyper. À vous ensuite de trouver la combinaison qui vous sied le mieux. Pour cela, nous indiquerons les statistiques de chaque Pokémon ainsi que les attaques les plus intéressantes pour chacun.

Pokémon Attaque | Défense | Endurance Attaque Immédiate Attaques Chargées Registeel Acier 143 | 285 | 190 Verrouillage Elécanon | Exploforce Giratina – Forme alternative Spectre | Dragon 187 | 225 | 284 Dracosouffle Dracogriffe | Ombre Portée Cresselia Psy 152 | 258 | 260 Choc Mental Pouvoir Lunaire | Nœud Herbe Steelix Acier | Sol 148 | 272 | 181 Draco-Queue Mâchouille | Séisme Limonde de Galar Sol | Acier 144 | 171 | 240 Tir de Boue Eboulement | Séisme Moufflair Poison | Ténèbres 184 | 132 | 230 Direct Toxik Mâchouille | Lance-Flammes Mélodelfe Fée 178 | 162 | 216 Charme Poing Météore | Psyko Ixon Ténèbres | Normal 180 | 194 | 212 Riposte Tranche-Nuit | Coup-Croix Cocotine Fée 173 | 150 | 226 Charme Tonnerre | Psyko Lançargot Insecte | Acier 223 | 187 | 172 Riposte Mégacorne | Tunnelier

Les meilleurs Pokémon de la Ligue Master

Vous retrouverez ci-dessous, un tableau proposant les meilleurs Pokémon du moment pour la Ligue Master. À vous ensuite de trouver la combinaison qui vous sied le mieux. Pour cela, nous indiquerons les statistiques de chaque Pokémon ainsi que les attaques les plus intéressantes pour chacun.

Pokémon Attaque | Défense | Endurance Attaque Immédiate Attaques Chargées Dialga Acier | Dragon 143 | 285 | 190 Dracosouffle Tête de fer | Fatal-Foudre Giratina – Forme Originelle Spectre | Dragon 225 | 187 | 284 Griffe Ombre Ball’Ombre | Dracochoc Reshiram Dragon | Feu 275 | 211 | 205 Dracosouffle Mâchouille | Lame de Roc Lugia Psy | Vol 193 | 310 | 235 Draco-Queue Retour | Piqué Palkia Eau | Dragon 280 | 215 | 189 Draco-Queue Retour | Hydroqueue Carchacrok Dragon | Sol 261 | 193 | 239 Draco-Queue Telluriforce | Colère Muplodocus Dragon 220 | 242 | 207 Dracosouffle Ocroupi | Mégafouet Yveltal Ténèbres | Vol 250 | 185 | 246 Tornade Retour | Vibrobscur Mewtwo Psy 300 | 182 | 214 Coupe Psycho Frappe Psy | Ball’Ombre Nymphali Fée 203 | 205 | 216 Charme Choc Psy | Pouvoir Lunaire

Niantic Chaque Ligue possède sa propre meta alors réfléchissez bien à votre équipe avant de vous lancer.

Calendrier des différentes Ligues de Combat Go en 2022

Tout comme les trois coupes traditionnelles que sont les Ligues Super, Hyper et Master, de nombreuses coupes spécifiques reviendront tout au long de cette Saison.

Voici ci-dessous le calendrier complet des mois à venir :

1er – 8 juin : Ligue Super + Ligue Super (Remix)

: Ligue Super + Ligue Super (Remix) 8 – 15 juin : Ligue Hyper + Coupe Attrape : édition Festival GO

: Ligue Hyper + Coupe Attrape : édition Festival GO 15 – 22 juin : Ligue Master + Coupe Fossile

: Ligue Master + Coupe Fossile 22 – 29 juin : Ligue Super + Coupe Rétro

: Ligue Super + Coupe Rétro 29 juin – 6 juillet : Ligue Hyper + Coupe Kanto

: Ligue Hyper + Coupe Kanto 6 – 13 juillet : Ligue Super + Ligue Hyper + Ligue Master

: Ligue Super + Ligue Hyper + Ligue Master 13 – 20 juillet : Ligue Super + Coupe Vol

: Ligue Super + Coupe Vol 20 – 27 juillet : Ligue Hyper + Coupe des Jeunes (Remix)

: Ligue Hyper + Coupe des Jeunes (Remix) 27 juillet – 3 août : Ligue Master + ? (3× Poussières Étoile en récompenses de victoire)

: Ligue Master + ? (3× Poussières Étoile en récompenses de victoire) 3 – 10 août : Ligue Super + Coupe Élément

: Ligue Super + Coupe Élément 10 – 17 août : Ligue Hyper + Coupe Été

: Ligue Hyper + Coupe Été 17 – 24 août : Ligue Super + Coupe Combat

: Ligue Super + Coupe Combat 24 août – 1er septembre : Ligue Super + Ligue Hyper + Ligue Master

