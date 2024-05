Le meilleur moveset de Prédastérie dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Prédastérie, le Pokémon de type Poison/Eau de la région d’Alola, est un véritable tank avec de nombreuses résistances. Voici donc les meilleurs movesets que vous pouvez lui enseigner pour les combats PvP et les Raids dans Pokémon Go.

Il n’est peut-être pas le Pokémon le plus attrayant visuellement, mais depuis sa première apparition dans Soleil & Lune, Prédastérie s’est imposé comme l’un des meilleurs types Eau.

Avec une stat de Défense énorme et une excellente combinaison de types, vos adversaires auront un défi de taille s’ils veulent le vaincre dans Pokémon Go.

Voici les meilleurs movesets que vous pouvez enseigner à Prédastérie une fois évolué.

Toutes les attaques de Prédastérie dans Pokémon Go

Le Prédastérie au look étrange peut apprendre deux attaques immédiates potentielles et quatre attaques chargées potentielles dans le jeu. Les voici :

Attaques Immédiates de Prédastérie

Morsure (Ténèbres)

(Ténèbres) Direct Toxik (Poison/STAB)

Attaques Chargées de Prédastérie

Saumure (Eau/STAB)

(Eau/STAB) Détricanon (Poison/STAB)

(Poison/STAB) Cradovague (Poison/STAB)

(Poison/STAB) Ocroupi (Eau/STAB/Attaque Héritage)

Meilleur moveset de Prédastérie pour le PvP

L’un des meilleurs movesets que vous pouvez enseigner à Prédastérie pour le PvP dans Pokémon Go est Direct Toxik comme attaque immédiate et Saumure comme attaque chargée.

Direct Toxik est la meilleure attaque immédiate de l’arsenal de Prédastérie, d’autant plus qu’elle bénéficie du STAB. D’autre part, Saumure est l’attaque chargée la moins chère pour attirer les boucliers adverses.

Si vous pouvez vous permettre une seconde attaque chargée, complétez Saumure avec l’attaque destructrice Cradovague pour infliger des dégâts exceptionnels.

Meilleur moveset de Prédastérie pour les Raids

Le meilleur moveset de Prédastérie pour les combats de Raid consiste en Direct Toxik comme attaque immédiate et Détricanon comme attaque chargée.

Bien que Prédastérie ne soit pas un excellent attaquant, vous pouvez opter pour Direct Toxik et Détricanon pour des dégâts supplémentaires avec le STAB. De plus, les deux attaques sont les plus puissantes de son arsenal.

Pour une approche plus défensive, dans laquelle Prédastérie peut exceller, vous pouvez remplacer Détricanon par Saumure pour amplifier sa couverture et utiliser sa barre multiple.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les meilleurs movesets de Prédastérie dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez la liste ci-dessous :

