Le meilleur moveset de Frison dans Pokémon Go | Meilleurs attaques PvP et Raid

Les dresseurs cherchant à intégrer Frison de la Génération 5 dans le jeu compétitif de Pokémon Go peuvent trouver ici ses movesets.

Frison a été introduit pour la première fois dans la série principale avec Noir & Blanc de la Génération 5, et il a fait ses débuts dans Pokémon Go en 2020 lors de la Semaine d’Unys.

Frison est exclusif à une région dans Pokémon Go, ce qui signifie que ceux en dehors des États-Unis peuvent avoir du mal à en trouver un.

Les dresseurs assez chanceux pour avoir capturé un Frison pourraient vouloir l’utiliser dans le jeu compétitif. Voyons donc les meilleurs movesets de Frison pour le PvP et les Raids.

The Pokémon Company

Toutes les attaques que Frison peut apprendre dans Pokémon Go

Dans Pokémon Go, Frison a accès à deux attaques immédiates et quatre attaques chargées. Frison a également accès à quatre types différents dans son moveset.

Frison peut apprendre les attaques suivantes :

Attaques immédiates de Frison :

Tir de Boue (Sol)

Psykoud’Boul (Psy)

Attaques chargées de Frison :

Mégacorne (Insecte)

Séisme (Sol)

Écrasement (Normal/STAB)

Coud’Krâne (Normal/STAB)

Meilleur moveset de Frison pour le PvP de Pokémon Go

Le meilleur moveset PvP de Frison dans Pokémon Go est Psykoud’Boul comme attaque immédiate, avec Coud’Krâne et Séisme comme attaques chargées.

Le choix de l’attaque immédiate est très proche entre Tir de Boue et Psykoud’Boul, mais globalement, Psykoud’Boul prend légèrement l’avantage.

Bien que Tir de Boue ait une meilleure couverture de type par rapport à Psykoud’Boul, les dégâts supplémentaires sont ce sur quoi un Frison compétitif voudra se concentrer.

La première attaque chargée de Frison devrait être Coud’Krâne, grâce à son accès au STAB et à sa haute puissance de base.

La deuxième attaque chargée devrait être Séisme, car elle offre une excellente couverture de type tout en possédant d’excellents dégâts.

Meilleur moveset de Frison pour les Raids de Pokémon Go

Similaire à son moveset PvP, le meilleur moveset de Frison pour les Raids dans Pokémon Go est Psykoud’Boul comme attaque immédiate, avec Coud’Krâne et Séisme comme attaques chargées.

Comme le type Normal est neutre dans Pokémon, il n’est pas judicieux de limiter Frison à un seul type. En tant que tel, le moveset ci-dessus maximise le potentiel DPS de Frison.

Et voilà, vous savez tout sur le meilleur moveset de Frison pour le contenu PvP et Raid dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur Pokémon Go, consultez nos guides sur le jeu mobile de Niantic :

