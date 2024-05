Le meilleur moveset de Ama-Ama dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Ama-Ama, l’une des Ultra-Chimères manquantes dans Pokémon Go, sera bientôt introduite dans le jeu mobile. Si les dresseurs souhaitent emmener cette Ultra-Chimère au combat, voici les meilleurs movesets que vous pouvez lui apprendre pour les combats PvP et les Raids.

Les Ultra-Chimères sont des Pokémon d’apparence extraterrestre originaires de la région d’Alola, apparues pour la première fois dans Pokémon Soleil & Lune, et elles arrivent progressivement dans Pokémon Go.

Pour vous préparer à leur arrivée, voici les meilleurs movesets pour Ama-Ama.

The Pokémon Company

Toutes les attaques de Ama-Ama dans Pokémon Go

Cette puissante Ultra-Chimère de type Roche/Acier dispose de deux attaques immédiates et trois attaques chargées dans son arsenal, laissant aux joueurs quelques combinaisons à essayer dans le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Attaques Immédiates de Ama-Ama

Jet-Pierres (Roche/STAB)

(Roche/STAB) Bélier (Normal)

Attaques Chargées de Ama-Ama

Lame de Roc (Roche/STAB)

(Roche/STAB) Luminocanon (Acier/STAB)

(Acier/STAB) Piétisol (Sol)

Meilleur moveset de Ama-Ama pour le PvP

Le meilleur moveset de Ama-Ama pour le PvP se compose de Jet-Pierres comme attaque immédiate avec Luminocanon et Lame de Roc comme attaques chargées.

Parmi les deux attaques immédiates, la seule option viable est Jet-Pierres car elle bénéficie du STAB, est plus rapide et inflige plus de dégâts pour moins d’énergie.

Pour l’attaque chargée, les deux bonnes options – Lame de Roc et Luminocanon – ont le même coût en énergie et infligent le même montant de dégâts. Cependant, il est préférable d’opter pour Luminocanon pour élargir la couverture.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lame de Roc fonctionne bien comme seconde attaque chargée et peut agir comme une très puissante attaque de type Roche.

Meilleur moveset de Ama-Ama pour les Raids

Le meilleur moveset que les joueurs peuvent apprendre à Ama-Ama pour les batailles de Raids est Jet-Pierres comme attaque immédiate et Lame de Roc comme attaque chargée, pour un DPS de 12,96 et une sortie de dégâts totale de 481,5.

En tant qu’attaque de type Normal, Bélier ne bénéficie pas du STAB et est trop coûteuse pour les faibles dégâts qu’elle inflige, donc restez avec Jet-Pierres pour votre attaque immédiate.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour les Raids, il est préférable de se concentrer sur les attaques de type Roche d’Ama-Ama, donc Lame de Roc est la meilleure option. Elle est un peu plus rapide que Luminocanon et a une bonne synergie avec Jet-Pierres.

Ce sont les meilleurs movesets pour Ama-Ama dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain