Pokémon Go : Calendrier des Raids pour juin 2022 – Méga Raids, 5 Étoiles & plus

Le mois de juin sur Pokémon Go sera rythmé par les Raids. Voici le calendrier pour tout savoir sur les Combats et les Méga Raids.

Juin est un mois chargé en émotions sur Pokémon Go avec plusieurs événements. Comme toujours, les combats de Raids vont venir pimenter vos sessions de jeu avec pléthore de prestigieuses créatures à capturer.

En ce qui concerne les Raids, les dresseurs auront la chance de pouvoir ajouter à leur Pokédex de puissants Pokémon légendaires comme Tokotoro ou encore Fulguris sous sa Forme Totémique. Sans plus tarder, voici tout ce qu’il faut savoir sur les Raids de juin dans Pokémon Go.

Calendrier des Raids sur Pokémon Go en juin 2022

Méga Raids

Date Pokémon Mercredi 25 mai – Mercredi 1er juin Méga-Altaria* Mercredi 1er juin – Mardi 7 juin Méga-Steelix* Mardi 7 juin – Jeudi 16 juin Méga-Ptéra* Jeudi 16 juin – Jeudi 23 juin Méga-Florizarre* Jeudi 23 juin – Vendredi 1er juillet Méga-Tortank*

Pokémon disponible en version Shiny*

Raids 5 étoiles

Date Pokémon Mercredi 25 mai – Mercredi 1er juin Tokorico, Tokopiyon, Tokotoro et Tokopisco Mercredi 1er juin – Mardi 7 juin Kyogre* Mardi 7 juin – Jeudi 16 juin Groudon* Jeudi 16 juin – Jeudi 23 juin Mewtwo* (Attaque Chargée Ball’Ombre) Jeudi 23 juin – Vendredi 1er juillet Mewtwo* (Attaque Chargée Frappe Psy)

Raids 3 étoiles

Pokémon Caratroc Galegon Rhinoféros Tyranocif

Raids 1 étoile

Pokémon Charpenti Nodulithe Rocabot Rototaupe Tarinor

Les Combats de Raid sur Pokémon Go

Les Combats de Raid se produisent lorsqu’un Pokémon Boss prend le contrôle d’une Arène. Les Boss des Combats de Raid sont très puissants. Il est donc recommandé de faire équipe avec d’autres dresseurs afin de remporter la victoire. Il existe quatre niveaux : 1 étoile, 3 étoiles, 5 étoiles et les Méga Raids. Plus le niveau est élevé, plus le combat sera difficile.

Cependant, les Combats de Raid en valent la peine. En plus de gagner des objets spéciaux, vous aurez également la chance d’attraper le Pokémon que vous battez. Dans le cas des Raids 5 étoiles, ce seront des légendaires que vous ne pourrez obtenir nulle part ailleurs !

Comment obtenir un Passe de Raid dans Pokémon Go ?

Vous aurez besoin d’un Passe de Raid pour participer à ces combats spéciaux. Sachez que vous pourrez en obtenir gratuitement chaque jour en tournant le PhotoDisque d’une Arène. Vous pouvez également en acheter dans la boutique du jeu.

Vous pouvez aussi utiliser un Passe de Raid à distance. Nous avons réalisé un guide spécial pour tout savoir sur cet objet bien utile sur Pokémon Go qui ne nécessite même pas de se déplacer !

Comment attraper le Pokémon Boss dans les Combats de Raid sur Pokémon Go ?

Si vous remportez la bataille contre un Boss de Raid, vous aurez une chance de l’attraper. Vous recevrez un nombre défini d’Honor Balls à utiliser. Attention, il n’y a aucune garantie que vous attrapiez le Pokémon, surtout s’il est légendaire. Voici quelques détails à respecter afin d’augmenter le nombre d’Honor Balls que vous obtiendrez

Infligez une quantité élevée de dégâts au Boss du Raid

de dégâts au Boss du Raid Votre équipe doit infliger une grande quantité de dégâts au Boss du Raid

doit infliger une grande quantité de dégâts au Boss du Raid Contrôlez l’Arène dans laquelle se déroule le Raid

l’Arène dans laquelle se déroule le Raid Participez aux Raids avec des amis

Vous pouvez également utiliser des Baies Framby ou même des Baies Framby Dorées qui vous permettront d’augmenter vos chances de capturer les Boss de Raid. Obtenez un excellent lancer et vous mettrez toutes les chances de votre côté !

Si vous souhaitez connaître tous les Pokémon légendaires du jeu, n’hésitez pas à regarder notre article dédié qui référence tous ceux disponibles sur Pokémon Go.

Lire aussi – Les meilleurs spots pour jouer à Pokémon Go en France | 2022

Voilà tout ce que vous devez savoir concernant les Raids de ce mois de juin sur Pokémon Go. Maintenant que vous avez toutes les cartes en mains, il est temps de sortir et de capturer quelques Pokémon…et peut-être même un Légendaire ! N’hésitez pas à retrouver nos autres guides Pokémon Go ci-dessous :

