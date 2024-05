Le meilleur moveset de Regirock dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go voudront utiliser Verrouillage pour le meilleur moveset de Regirock et l’associer à plusieurs Attaques Chargées très puissantes.

La troisième génération de Pokémon a présenté aux fans les Titans Légendaires : Regice, Regirock et Registeel. Tous trois sont puissants, tant dans les jeux sur console que dans Pokémon Go.

Regirock est une force dans les combats PvP de Pokémon Go, ce qui ne devrait pas surprendre étant donné son statut de Légendaire. De plus, ce Légendaire a accès à plusieurs attaques très puissantes.

Toutes les attaques que Regirock peut apprendre dans Pokémon Go

Voici un aperçu de toutes les attaques que Regirock peut apprendre dans Pokémon Go :

Attaques Immédiates

Jet-Pierres (Roche)

Éclate-Roc (Combat)

Verrouillage (Normal)

Attaques Chargées

Lame de Roc (Roche)

Exploforce (Combat)

Élecanon (Électrique)

Retour (Normal)

Séisme (Sol)

Meilleur moveset PvP pour Regirock dans Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go devraient équiper Regirock de Verrouillage pour les Attaques Immédiates, suivi de Lame de Roc et Exploforce pour les Attaques Chargées.

Normalement, une attaque avec deux DPS serait considérée comme secondaire. Cependant, les 10.0 EPS de Verrouillage en font un choix évident, simplement parce qu’il peut rapidement préparer une attaque d’Attaque Chargée.

Lame de Roc a la plus faible exigence en énergie (55) parmi les options d’Attaque Chargée de Regirock, inflige 100 dégâts, et bénéficie de l’effet STAB. Exploforce, d’autre part, est l’attaque la plus puissante dans l’arsenal de Regirock.

En mai 2024, Regirock était classé #23 dans les classements Ultra League de PvPoke, tandis que ses versions XL régulières (77) et XL Ombre (70) étaient bien classées dans la Master League.

Meilleur moveset pour les Raids pour Regirock dans Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go devraient utiliser Verrouillage et Lame de Roc pour les Raids. C’est la combinaison la mieux notée pour Regirock, selon Pokémon Go Hub DB, bien qu’elle soit à peine derrière Jet-Pierres/Lame de Roc.

