Le meilleur moveset de Yveltal dans Pokémon Go | Meilleurs attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Yveltal est revenu dans les Raids de Pokémon Go, donc vous vous demandez peut-être quel est son meilleur moveset et s’il est bon dans la Ligue de Combat Go ou en tant qu’attaquant de Raid.

Avec un design redoutable et un statut légendaire, il est naturel que Yveltal, qui est apparu pour la première fois dans la région de Kalos de Pokémon X & Y, soit devenu un Pokémon incontournable pour les Dresseurs du monde entier.

Cependant, le simple fait de l’attraper ne suffit pas, car il est essentiel de le renforcer et de lui enseigner les bonnes attaques, sinon il ne durera pas longtemps dans la Ligue de Combat Go de Pokémon.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de ce Pokémon Destruction, nous avons créé un guide simple pour le meilleur moveset pour Yveltal ainsi que des conseils sur l’endroit où l’utiliser au mieux en combat.

The Pokémon Company Yveltal rejoint Xerneas dans Pokémon GO.

Toutes les attaques de Yveltal dans Pokémon Go

Yveltal peut apprendre trois attaques rapides potentielles et six attaques chargées potentielles, que vous pouvez voir ci-dessous :

Attaques Immédiates de Yveltal

Tornade (Vol/STAB)

Aboiement (Ténèbres/STAB)

Coup Bas (Ténèbres/STAB)

Attaques Chargées de Yveltal

Vibrobscur (Ténèbres/STAB)

Exploforce (Combat)

Ouragan (Vol/STAB)

Ultralaser (Normal)

Psyko (Psy)

Mort-Ailes (Vol/STAB)

Meilleur moveset PvP pour Yveltal dans Pokémon Go

Le meilleur moveset à enseigner à Yveltal pour les combats PvP est Aboiement comme Attaque Rapide avec Vibrobscur et Mort-Ailes comme Attaques Chargées.

Bien qu’Aboiement ne soit pas l’Attaque Rapide la plus puissante de l’arsenal de Yveltal, elle a la meilleure génération d’énergie par tour, ce qui lui permettra de lancer rapidement des Attaques Chargées puissantes sur ses adversaires.

Quant aux Attaques Chargées, l’attaque CT Mort-Ailes donne à Yveltal à la fois une attaque de type Ténèbres et une attaque de type Vol. L’ajout de Mort-Ailes donne à Yveltal une deuxième attaque avec bonus de même type (STAB), et elle a un taux de dommage par énergie (DPE) plus élevé (1,7) que Ouragan (1,69).

La puissance de Yveltal en fait un très bon Pokémon à utiliser en combat PvP, particulièrement dans la Ligue Master. Selon PvPoke, Yveltal XL se classe 44e dans la Ligue Master.

Meilleur moveset pour les Raids de Yveltal dans Pokémon Go

Pour les Raids dans Pokémon Go, équipez Yveltal avec Aboiement et Mort-Ailes.

Cette combinaison est la plus performante selon Pokemon Go DB avec un score de 38,4, devant Coup Bas et Mort-Ailes.

Pour plus d’aide sur Pokémon Go, assurez-vous de consulter nos autres guides sur le jeu mobile :

