Liste des codes promo Pokémon Go pour obtenir des objets gratuits – Juin 2022

Obtenir des objets cosmétiques ou des bonus en jeu gratuitement sur Pokémon Go, c’est possible ! Grâce aux codes promo gratuits de Pokémon Go, vous pourrez récupérer un tas de bonus différents qui changeront régulièrement.

Niantic partage parfois sur son compte Twitter des codes promotionnels. Le site Web de Niantic dit ce qui suit : «Niantic propose des codes à usage unique et offres limitées, en conjonction avec des événements spéciaux ou des partenariats sponsorisés.»

Codes gratuits Pokémon Go

Codes d’objets gratuits (juin 2022)

Actuellement, aucun code promotionnel n’est actif sur Pokémon Go. Nous mettrons à jour cet article lorsqu’un nouveau code aura fait son apparition dans le jeu.

Codes actifs Récompenses / /

Codes expirés 2021/2022

Codes expirés Récompenses KG6EWDZRBK49KAY8 Super-Incubateurs (x2) / Incubateurs (x2) / Œufs Chance (x2) / Encens (x2) SWHPH9Z4EMZN7

30 x Poké Balls / 1 x Encens / 1x Œuf Chance 7AZGHWU6DWV84

1 x Encens / 30 x Poké Balls E9K4SY77F5623 10 x Poké Balls KUAXZBJUTP3B7 1 x Casquette et 1 x Tee-shirt Samsung pour votre avatar LRQEV2VZ59UDA 1 x Veste et 1 x Masque Verizon pour votre avatar 53HHNL3RTLXMPYFP 1 x Encens 10 x Poké Balls 10x Baies Nanana VVM87WGMMUZHTB8X De nouveaux objets pour votre avatar, dont un sweatshirt avec le log de l’album d’Ed Sheeran (expire le 30 novembre) 5PTHMZ3AZM5QC 1x Pierre Sinnoh / 10x Potions Max / 10x Hyper Balls 6W2QRHMM9W2R9 5x Baies Framby / 10x Poke Balls 9FC4SN7K5DAJ6 1x Morceau d’Etoile / 5x Stickers / 5x Baies Framby DJTLEKBK2G5EK 1x Morceau d’Etoile / 10x Baies Nanana / 10x Stickers / 20x Hyper Balls DYEZ7HBXCRUZ6EP 30x Super Balls / 30x Baies Nanana GXSD5CJ556NHG The North Face x Gucci Collection H7APT5ZTLM45GZV 30x Poké Balls MDWC4SNGUFXS2SW9 20x Super Balls / 20x Baies Framby MQE4PFNYVRM6M 1x Module Leurre / 5x Super Balls / 5x Stickers P2XEAW56TSLUXH3 30x Rappel Max / 30x Baies Nanana / 30x Hyper Balls TRFJVYZVVV8R4 1x Œuf Chance / 10x Rappel Max / 30x Hyper Balls UWJ4PFY623R5X 1x Œuf Chance / 5x Stickers / 5x Hyper Balls E9K4SY77F5623

10x Poké Balls

Comment entrer les codes promotionnels via l’application Pokémon Go

Si vous utilisez un appareil Android, c’est un processus relativement simple.

Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application Pokémon Go, appuyez sur le bouton du menu (l’icône PokéBall), appuyez sur Boutique, puis faites glisser vers le bas.

Vous y trouverez un espace pour saisir le code et récupérer vos articles.

Malheureusement, iOS n’a pas cette option. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone devront utiliser les codes via un navigateur Web.

Comment saisir les codes promotionnels via un navigateur Web

Pour ce faire, vous devez d’abord visiter le site Web officiel d’échange de codes Niantic. Vous aurez trois options pour vous connecter: Google, Facebook ou Niantic Kids.

Les informations d’identification seront les mêmes que celles que vous utilisez pour vous connecter à l’application Pokémon Go. La page suivante à charger vous permettra d’entrer le code promotionnel et, s’il est accepté, un message s’affichera vous indiquant que les articles ont été ajoutés à votre inventaire.

Cependant, il n’y a pas d’option pour se connecter avec Pokémon Trainer Club. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone qui n’ont que des informations d’identification Pokémon Trainer Club ne peuvent actuellement pas utiliser de codes de Pokémon Go.

Heureusement, vous pouvez lier votre compte Pokémon Go à Google et Facebook et résoudre ce problème. Il est également recommandé de le faire, car il assure une authentification à deux facteurs plus sécurisée ! N’hésitez pas à retrouver nos autres guides Pokémon Go ci-dessous :

