Le meilleur moveset de Noacier dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

Les fans de la région d’Unys peuvent trouver de nombreuses créatures intéressantes des jeux Noir & Blanc dans Pokémon Go, et Noacier ne fait pas exception. Voici ses meilleurs movesets pour les combats PvP et les Raids.

Le Pokémon Épine de Fer est une créature de type double Plante/Acier, une combinaison unique partagée uniquement avec une autre créature : l’Ultra-Chimère Katagami.

Ainsi, ceux qui cherchent à élever ce Pokémon unique voudront probablement l’utiliser dans les combats PvP et Raid.

Passons en revue les meilleurs movesets de Noacier pour ces deux types de contenu, ainsi que toutes les attaques qu’il peut apprendre dans le jeu.

Toutes les attaques de Noacier dans Pokémon Go

Dans Pokémon Go, Noacier a accès à sept attaques différentes réparties sur quatre types, avec trois Attaques Immédiates et quatre Attaques Chargées. Voici la liste de toutes ses attaques :

Attaques Immédiates de Noacier

Griffe Acier (Acier/STAB)

Balle Graine (Plante/STAB)

Attaques Chargées de Noacier

Luminocanon (Acier/STAB)

Fatal-Foudre (Électrique)

Mégafouet (Plante/STAB)

Bombe Acide (Poison)

Miroi-Tir (Acier/STAB)

Meilleur moveset PvP pour Noacier

Le meilleur ensemble d’attaques de Noacier pour le contenu PvP dans Pokémon Go est Balle Graine comme Attaque Immédiate et Mégafouet comme Attaque Chargée.

L’Attaque Immédiate devrait être Balle Graine, grâce à sa génération d’énergie supérieure comparée à Griffe Acier.

En ce qui concerne les options d’Attaque Chargée, la première devrait être Mégafouet en raison de ses dégâts solides et de son coût énergétique relativement faible. De plus, il bénéficie du STAB.

La seconde Attaque Chargée devrait être Luminocanon pour bénéficier du STAB, mais nous recommandons Fatal-Foudre. Avant tout, Fatal-Foudre est une excellente option pour neutraliser les types Vol censés contrer Noacier. Il offre également des dégâts élevés, bien que son coût en énergie soit élevé.

Alternativement, Bombe Acide est une option décente à considérer d’un point de vue tactique car, bien qu’il manque de lourds dégâts, il a une chance de 100% de réduire la Défense de l’adversaire de deux niveaux.

Meilleur moveset pour les Raids de Noacier

Le meilleur moveset pour les Raids de Noacier dans Pokémon Go est également Balle Graine comme Attaque Immédiate et Mégafouet comme Attaque Chargée.

En tant que Pokémon de type double, Noacier peut bénéficier de l’utilisation des attaques Plante et Acier. Cependant, pour les Raids, il est préférable de n’en choisir qu’un.

Le meilleur ensemble est celui de type Plante grâce à la génération d’énergie supérieure de Balle Graine, ce qui permettra au joueur d’atteindre plus rapidement l’Attaque Chargée, Mégafouet.

Cela dit, l’ensemble d’attaques de type Acier (Griffe Acier et Luminocanon) peut toujours être une bonne option si les dresseurs ont besoin d’un attaquant de type Acier.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les meilleurs ensembles d’attaques de Noacier dans Pokémon Go. Consultez notre autre contenu de jeu ci-dessous :

