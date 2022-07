Pokémon Go : Guide des sbires Rocket (juillet 2022) – dialogues, Pokémon, contres

Pour obtenir des Pokémon obscurs sur Pokémon Go, il n’y a pas de miracle, il faut battre les différents Sbires qui apparaissent dans les PokéStops et les Montgolfières. Chacun d’eux possède son équipe propre qu’il est bon de connaître pour la contrer efficacement.

Les Sbires de la Team Go Rocket sont peut-être la lie de cette organisation malfaisante mais leur omniprésence peut petit à petit miner vos meilleurs Pokémon. La clé du succès pour les battre continuellement est d’optimiser constamment vos équipes pour ne leur laisser aucune chance.

Advertisement

Heureusement, malgré leur ressemblance, chaque Sbire Rocket vous donne un indice avant le début de votre combat à travers une phrase précise. Une ligne de dialogue qui vous prévient du type principal qu’ils utiliseront ainsi que les différents Pokémon qui composeront leur équipe.

Les raisons ne manquent pas pour battre les nombreux Sbires de la Team Go Rocket. En plus de vous permettre d’attraper et de purifier un Pokémon obscur, vous obtenez également après chaque combat un élément mystérieux à assembler. Une fois les 6 parties en votre possession, cela vous donne accès lors de votre prochaine rencontre avec la Team Go Rocket, à l’un des leaders de l’organisation, Arlo, Cliff ou Sierra.

Advertisement

Depuis le mois d’avril 2022, on dénombre au total un peu moins de 20 Sbires différents à rencontrer. A noter le récent ajout du type Fée parmi les Pokémon obscurs disponibles.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète et potentielle de chaque Sbire suivant sa phrase ainsi que les meilleurs contres à utiliser pour les vaincre facilement. Sachez également que les Sbires, contrairement aux leaders, ne disposent pas de boucliers et qu’ils sont donc dans la vaste majorité des cas, très simples à battre avec un minimum de préparation.

As-tu peur des kinésistes qui ont des pouvoirs occultes ?

Ce Sbire utilisera des Pokémon du type Psy. Le meilleur contre est donc le type Spectre à lui opposer, ainsi que Ténèbres et Insecte comme Tyranocif, Dimoret, Démolosse ou encore Scarabrute.

Advertisement

Premier Deuxième Troisième Girafarig Girafarig Alakazam Tarsal Kadavra Girafarig Hypnomade

Combats contre mes Pokémon de type Vol !

Comme on le devine facilement, ce seront ici des Pokémon du type… Vol qui seront présents. Les meilleurs contres sont donc les types Electrik, Roche ou encore Glace. Pensez ainsi à Tyranocif, Elekable ou même Blizzaroi.

Premier Deuxième Troisième Etourmi Nosféralto Nostenfer Nosférapti Etourvol Etouraptor Cornèbre

Regarde mes adorables Pokémon

Ce Sbire possède des Pokémon du type Fée, un type qu’il n’est pas forcément évident de défaire, à moins de lui opposer de terribles Pokémon Poison ou Acier comme, Métalosse, Roserade, Ectoplasma ou bien Empiflor.

Premier Deuxième Troisième Snubbull Granbull Granbull Tarsal Kirlia Kirlia Snubbull

Prêt à bondir sur l’adversaire !

Ce Sbire utilisera des Pokémon du type Poison, privilégiez donc de puissants Pokémon Psy ou Sol comme Mentali, Mewtwo, Tyranocif ou bien Groudon.

Advertisement

Premier Deuxième Troisième Nidorina Nidorino Grotadmorv Nidoran ♀ Smogogo Smogogo Nosferapti

Ne t’approche pas de nous !

Avec cette phrase, le Sbire vous indique que son équipe sera composée de Pokémon Plante. Les counters les plus efficaces seront donc du type Feu comme Dracaufeu, Sulfura, Entei, et autres Pyroli mais aussi les types Insecte, Glace, Vol et Poison.

Premier Deuxième Troisième Cacnea Cacturne Meganium Germignon

Sais-tu que certains Pokémon soufflent le feu ?

A-t-on vraiment besoin de vous l’expliquer ? Avec cet “indice” vous aurez compris que vous vous apprêtez à vous battre contre un spécialiste du type Feu. Pensez donc aux types Eau, Roche et Sol comme Tortank, Tyranocif, Aquali et Rhinoféros.

Premier Deuxième Troisième Salamèche Camérupt Camérupt Feurisson Feunard Héricendre Chamallot Typhlosion

Prêt pour un choc !

Pas vraiment de surprise ici puisque le Sbire de la Team Go Rocket utilisera des Pokémon Electrik. Les Pokémon les plus efficaces seront du type Sol comme Groudon, Rhinastoc, Hippodocus et Grolem.

Advertisement

Premier Deuxième Troisième Voltorbe Electrode Electrode Wattouat Voltorbe Pharamp Lainergie Élektek

Montre-lui ce que les Pokémon insecte ont dans le ventre !

Nouvelle phrase très cryptique, le Sbire Rocket aura donc des Pokémon, du type Insecte ! Les meilleurs contres sont les types Feu, Vol et Roche. A vous de faire votre choix entre des Pokémon comme Dracaufeu, Sulfura, Grolem, etc.

Premier Deuxième Troisième Aéromite Dardagnan Foretress Aspicot Rapion Cizayox Scarabrute

Ce Sbire va se servir de Pokémon du type Spectre et les meilleurs types à lui opposer sont donc Ténèbres et Spectre avec des Pokémon comme Dimoret, Ectoplasma, Spectrum et Darkrai.

Premier Deuxième Troisième Ténéfix Ténéfix Branette Feuforêve Polichombr Ténéfix Branette Noctunoir

Je vais de déc-rocher un coup de poing !

Un peu plus technique que les autres, cette ligne de dialogue indique que le Sbire possèdera des Pokémon du type roche ! Prévoyez donc une équipe composée des types Combats comme Mackogneur, Quicklee ou Bétochef

Premier Deuxième Troisième Caratroc Anorith Ymphect Simularbre Lilia Embrylex

Normal ne veut pas dire faible

De manière assez évidente une fois de plus, ce Sbire va se servir de Pokémon du type Normal. Face à ça, une seule solution, le type Combat, unique faiblesse du type Normal avec du Mackogneur, Bétochef, Palarticho et autres Karaclée.

Premier Deuxième Troisième Keunotor Castorno Castorno Rattata Ramboum Brouhabam Rattatac

Raaaahhh !!! … C’était bien ?

Derrière ce “rugissement” (?) se cache un Sbire spécialisé dans le type Dragon, à ne pas sous-estimer donc. Heureusement avec de bons Pokémon du type Glace ou Fée comme Dimoret, Givrali et Nymphali, tout devrait bien se passer. Pensez également à prendre un Pokémon Electrik pour griller son éventuel Léviator.

Premier Deuxième Troisième Minidraco Draco Dracolosse Libégon Draco Noadkoko d’Alola Libégon

Ces eaux sont dangereuses

Comme vous vous en doutez, vous aurez à affronter des Pokémon du type Eau contre ces Sbires. Les meilleurs contres sont donc les types Plantes et Electrik comme Jungko, Phyllali, Raikou et Magnézone.

Sbire féminin

Premier Deuxième Troisième Gobou Crocrodil Aligatueur Kaiminus Flobio Laggron

Sbire masculin

Premier Deuxième Troisième Magicarpe Magicarpe Léviator Magicarpe

Mes biscoteaux ne sont pas seulement là pour faire joli !

Les Pokémon les plus musclés sont bien évidemment ceux du type Combat et c’est bien ce qui vous attend face à ce Sbire. Munissez-vous de Pokémon des types Psy, Vol et Fée comme Alakazam, Gardevoir, Togekiss ou Lugia.

Premier Deuxième Troisième Machoc Tygnon Tygnon Makuhita Kicklee Kicklee Machopeur

Tu vas te geler sur place

Nouvel indice difficile à comprendre, ce Sbire disposera d’une équipe spécialisée dans le type Glace. Pour le battre, rien de mieux que les types Feu, Acier, Combat et Roche comme Dracaufeu, Galeking, Mackogneur ou Tyranocif.

Premier Deuxième Troisième Marcacrin Stalgamin Blizzaroi Sabelette d’Alola Blizzi Lokhlass Sablaireau d’Alola Crustabri

Comme on dit, là où il y a de la lumière, il y a de l’ombre

En parlant d’ombre, c’est clairement le type Ténèbres qui sera à l’honneur avec ce Sbire, à vous donc de lui opposer des Pokémon du type Combat, Insecte et Fée. Pensez donc à des Pokémon comme Lucario, Scarabrute, Scarhino et Gardevoir.

Premier Deuxième Troisième Rattata d’Alola Rattatac d’Alola Rattatac d’Alola Moufouette Moufflair Cacturne Corboss

Tu vas mordre la poussière !

Le type Sol vous attend à travers ce Sbire de la Team Go Rocket. Il faudra donc vous préparer avec des Pokémon des types Eau, Plante ou encore Glace. Evitez en revanche les Pokémon Poison, Roche ou pire, Electrik.

Premier Deuxième Troisième Hippopotas Hippopotas Hippodocus Camérupt Camérupt

T’inquiète, j’ai gagné d’avance / Prêt pour la défaite ? / La gagne, c’est pour les gagnants

Ce Sbire est un peu spécial avec ses trois lignes de dialogue. Il s’agit en effet d’un Sbire avec des Pokémon plus puissants et représentant un défi plus conséquent. Avec deux versions différentes et un large éventail de types de Pokémon, il est bien difficile de se préparer efficacement à ces combats. Optez donc pour vos Pokémon les plus puissants et pour une bonne couverture de types.

Sbire féminin

Premier Deuxième Troisième Ronflex Gardevoir Dracolosse Tartard Léviator Ronflex Ronflex

Sbire masculin

Premier Deuxième Troisième Bulbizarre Herbizarre Florizarre Salamèche Reptincel Dracaufeu Carapuce Carabaffe Tortank

Vous avez donc la liste complète des différents Sbires de la Team Go Rocket de Pokémon Go en juillet 2022. Si des changements sont apportés par Niantic, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article.

Ce ne sont pas les Sbires qui vous font peur mais plutôt les autres chefs de la Team Rocket ? Découvrez nos autres guides de Pokémon Go :

Calendrier des événements | Programme Heures vedette | Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra