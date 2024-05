Comment battre Regirock dans Pokémon Go : Raid, faiblesses, contres…

The Pokémon Company

Le légendaire Regirock revient dans les Raids 5 étoiles de Pokémon Go pour une durée limitée, donc si vous prévoyez de vaincre ce Pokémon de type Roche robuste, voici ses faiblesses et les meilleurs contre-attaquants dans le jeu.

Le grand golem robuste connu sous le nom de Regirock a été introduit dans la franchise dans la région de Hoenn de la Génération 3 en tant que partie du groupe des Géants Légendaires, aux côtés de Regice, Registeel, Regieleki et Regidrago.

Depuis ses débuts dans Pokémon Go, il a fait des apparitions intermittentes dans les combats de Raids 5 étoiles, et maintenant, il revient pour plus d’action.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous cherchez à ajouter ce Pokémon légendaire à votre collection dans le jeu, nous avons ce qu’il vous faut concernant ses faiblesses et les meilleurs Pokémon pour le contrer.

Niantic

Faiblesses de Regirock dans Pokémon Go

Étant un Pokémon de type Roche pur, Regirock a de nombreuses faiblesses flagrantes que les dresseurs peuvent exploiter. Les mouvements de type Acier, Sol, Combat, Eau et Plante affaiblissent considérablement Regirock et vous aideront à vaincre le golem légendaire.

Il est toutefois bon de noter que Regirock est résistant aux attaques de type Normal, Vol, Poison et Feu, donc gardez ceux-ci hors de votre arsenal.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Contre-attaquants de Regirock dans Pokémon Go

Voici certains des meilleurs contre-attaquants que vous pouvez utiliser pendant le combat :

Pokémon Meilleur Ensemble de Mouvements Primo-Groudon Tir de Boue & Lames Pangéenne Primo-Kyogre Cascade & Onde Originelle Méga-Laggron Pistolet à O & Hydroblast Méga-Carchacrok Tir de Boue & Telluriforce Métalosse Obscur Pisto-Poing & Poing Météore Minotaupe Obscur Griffe Acier & Sable Ardent Démétéros (Forme Totémique) Tir de Boue & Typhon Pyrosable Terrakium Double Pied & Lame Sainte Archéduc de Hisui Feuille Magik & Aurasphère Bétochef Riposte & Dynamo-Poing

La liste ci-dessus comprend des Méga-Évolutions, des Légendaires, des versions Obscures, et quelques autres Pokémon courants, donc il devrait y avoir quelque chose pour les dresseurs de tous niveaux.

Cependant, même si les créatures listées sont très efficaces contre Regirock, elles doivent encore être montées de niveau et connaître les bonnes attaques si vous voulez remporter le combat.

Il y a eu de nombreuses manières différentes d’acquérir Regirock dans Pokémon Go au fil des années. Des tâches de recherche pour sauver sa version Obscure de Giovanni, cependant, la manière la plus commune d’obtenir Regirock dans le jeu est à travers les combats de Raids 5 étoiles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une fois que vous remportez le combat, vous recevrez un nombre déterminé de Honor Balls à lancer. Son taux de capture est très bas, mais assurer que vous réalisez des lancers Excellents, des lancers à effet et l’utilisation de Baies vous aideront tous à en capturer un.

Regirock peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Après avoir été introduit dans Pokémon Go en 2019 lors de l’événement des Titans Légendaires, le shiny Regirock sera à nouveau disponible à capturer lors des rotations de Raids à venir.

Malheureusement, il n’y a aucun moyen de garantir que vous rencontrerez le Pokémon rare, tout dépend de la chance. Le meilleur moyen d’augmenter vos chances est de jouer autant de Raids 5 étoiles que possible pendant que le Pokémon de type Roche est disponible.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voilà tout ce que vous devez savoir sur Regirock dans Pokémon Go. Pour plus de contenu de jeu, consultez la liste ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain