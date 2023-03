La meilleure équipe pour la Ligue Hyper de Pokémon Go | Ligue de Combat Saison 14

Devenir un champion de la Ligue Hyper sur Pokémon Go n’est pas une tâche facile. Voici les meilleurs Pokémon et les meilleures équipes pour le format Hyper de la Ligue de Combat Go.

La Ligue de Combat représente le défi PVP ultime sur Pokémon Go. Affrontez d’autres dresseurs dans des combats acharnés, respectant des règles de format strictes pour garantir l’équilibrage.

Il existe trois formats principaux pour la Ligue de Combat : la Ligue Super, la Ligue Hyper et la Ligue Master.

Dans la Ligue Hyper, limitée à 2500 de PC, de puissants Pokémon légendaires commencent à faire leur apparition, et les Bonbon XL ont une importance capitale.

L’article continue après la publicité

Découvrez les meilleurs Pokémon et la meilleure équipe pour maximiser vos chances de victoire dans la Ligue Hyper de Pokémon Go.

Sommaire

Niantic

La meilleure équipe pour la Ligue Hyper

L’un des meilleures équipes possibles en Ligue Hyper est la combinaison de Registeel, Cresselia et Laggron.

En plus d’être des combattants extrêmement efficaces individuellement, ces trois Pokémon offrent une excellentes couverture de types qui vous permettra de prendre l’ascendant contre la majorité des adversaires.

Néanmoins, il est important de noter qu’il n’existe pas de meilleure équipe indiscutable. Chaque Pokémon a ses forces et faiblesses, et l’efficacité d’une équipe dépendra toujours de la formation que vous affronterez.

L’article continue après la publicité

Les meilleurs Pokémon pour la Ligue Hyper

Registeel (XL)

Niantic

Type : Acier

Acier Attaque Immédiate : Verrouillage

Verrouillage Attaques Chargées : Exploforce, Élecanon

Exploforce, Élecanon Résistances : Normal, Vol, Roche, Insecte, Acier, Plante, Psy, Glace, Dragon, Fée, Poison

Normal, Vol, Roche, Insecte, Acier, Plante, Psy, Glace, Dragon, Fée, Poison Faiblesses : Combat, Sol, Feu

Le titan légendaire Registeel est le véritable roi de la Ligue Hyper sur Pokémon Go. Avec Verrouillage, il dispose de la meilleure source de génération d’énergie du jeu, ce qui lui permet d’enchaîner à toute vitesse ses puissantes Attaques Chargées.

Évidemment, un autre point fort de Registeel est son type Acier qui lui confère pas moins de 11 résistances pour 3 pauvres faiblesses.

Roucarnage (XL)

Niantic

Type : Normal, Vol

Normal, Vol Attaque Immédiate : Cru-Aile

Cru-Aile Attaques Chargées : Danse-Plume, Rapace

Danse-Plume, Rapace Résistances : Insecte, Plante, Sol, Spectre

Insecte, Plante, Sol, Spectre Faiblesses : Roche, Électrik, Glace

Si les oiseaux que l’on croise au début de nos aventures dans Pokémon sont souvent mal-aimés, Roucarnage a pourtant des arguments à faire valoir au combat.

L’article continue après la publicité

La stratégie la plus efficace avec ce Pokémon Vol est d’enchaîner Cru-Aile afin de générer beaucoup d’énergie pour lancer Danse-Plume. Cette attaque permet de réduire l’ATK adverse et peut rapidement vous donner l’ascendant.

Limonde de Galar (XL)

Niantic

Type : Sol, Acier

Sol, Acier Attaque Immédiate : Tir de Boue

Tir de Boue Attaques Chargées : Éboulement, Séisme

Éboulement, Séisme Résistances : Normal, Vol, Insecte, Acier, Psy, Dragon, Fée, Roche, Électrik, Poison

Normal, Vol, Insecte, Acier, Psy, Dragon, Fée, Roche, Électrik, Poison Faiblesses : Combat, Sol, Feu, Eau

Limonde de Galar compense son manque de charisme par un talent certain pour la bagarre ! En effet, le Pokémon Sol et Acier est redoutable pour venir à bout de créatures populaires comme Cresselia, Melmetal et Nidoqueen.

Néanmoins, vous aurez besoin de l’améliorer à grands coups de Bonbon XL pour lui donner suffisamment de puissance pour concourir au top niveau de la Ligue Hyper.

L’article continue après la publicité

Desséliande (XL)

Niantic

Type : Spectre, Plante

Spectre, Plante Attaque Immédiate : Griffe Ombre

Griffe Ombre Attaques Chargées : Ball’Ombre, Canon Graine

Ball’Ombre, Canon Graine Résistances : Sol, Eau, Plante, Électrik, Normal, Combat

Sol, Eau, Plante, Électrik, Normal, Combat Faiblesses : Vol, Spectre, Feu, Glace, Ténèbres

Desséliande a secoué la meta PVP de Pokémon Go lors de son introduction pour Halloween 2021. Il est LE Pokémon Plante incontournable en Ligue Hyper, ce qui fait de lui le contre idéal au très populaire Laggron.

Si vous cherchez un Pokémon de type Plante pour compléter votre équipe, ne cherchez pas plus loin : Desséliande est la meilleure option.

Laggron

Niantic

Type : Eau, Sol

Eau, Sol Attaque Immédiate : Tir de Boue

Tir de Boue Attaques Chargées : Hydroblast, Séisme

Hydroblast, Séisme Résistances : Électrik, Poison, Roche, Acier, Feu

Électrik, Poison, Roche, Acier, Feu Faiblesses : Plante

Laggron est un Pokémon particulièrement accessible puisqu’il n’est pas légendaire et ne demande pas d’utiliser de Bonbon XL.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Néanmoins, cela ne signifie pas que c’est une option de secours : Laggron est l’un des Pokémon les plus puissants et les plus populaires de la Ligue Hyper.

L’article continue après la publicité

Cobaltium

Niantic

Type : Acier, Combat

Acier, Combat Attaque Immédiate : Double Pied

Double Pied Attaques Chargées : Lame Sainte, Lame de Roc

Lame Sainte, Lame de Roc Résistances : Normal, Acier, Plante, Glace, Dragon, Ténèbres, Poison, Roche, Insecte

Normal, Acier, Plante, Glace, Dragon, Ténèbres, Poison, Roche, Insecte Faiblesses : Combat, Sol, Feu

Longtemps boudé, Cobaltium a fait une entrée fracassante dans la meta Pokémon Go depuis la Saison de la Lumière. En effet, le Pokémon Acier et Combat a désormais accès à Double Pied, qui est l’Attaque Immédiate qui lui manquait pour réellement s’imposer.

Lame Sainte est une excellente attaque chargée qui infligera d’énormes dégâts stab, alors que Lame de Roc aura l’avantage d’étendre un peu votre couverture de types.

Giratina forme Alternative

Niantic

Type : Spectre, Dragon

Spectre, Dragon Attaque Immédiate : Griffe Ombre

Griffe Ombre Attaques Chargées : Dracogriffe, Ombre Portée

Dracogriffe, Ombre Portée Résistances : Poison, Insecte, Feu, Eau, Plante, Électrik, Normal, Combat

Poison, Insecte, Feu, Eau, Plante, Électrik, Normal, Combat Faiblesses : Spectre, Glace, Dragon, Ténèbres, Fée

Giratina est un combattant bien particulier. S’il est capable de venir à bout sans difficulté de la majorité des Pokémon, ses 5 faiblesses en font également un Pokémon facile à contrer.

On optera pour Griffe Ombre qui offre un bon équilibre entre dégâts et génération d’énergie. Côté Attaques Chargées, Dracogriffe est la star avec sa capacité à être utilisée très souvent et ses gros dégâts stab.

Cresselia

Niantic

Type : Psy

Psy Attaque Immédiate : Coupe Psycho

Coupe Psycho Attaques Chargées : Nœud Herbe, Pouvoir Lunaire

Nœud Herbe, Pouvoir Lunaire Résistances : Combat, Psy

Combat, Psy Faiblesses : Insecte, Spectre, Ténèbres

Cresselia fait partie de cette poignée de Pokémon légendaires qui passent sous la barre des 2500 PC et peuvent donc faire des ravages en Ligue Hyper.

Il s’agit d’un Pokémon très résistant, et sans aucun doute de la meilleure option si vous cherchez une créature de type Psy.

Regirock

Niantic

Type : Roche

Roche Attaque Immédiate : Verrouillage

Verrouillage Attaques Chargées : Lame de Roc, Exploforce

Lame de Roc, Exploforce Résistances : Normal, Vol, Poison, Feu

Normal, Vol, Poison, Feu Faiblesses : Combat, Sol, Acier, Eau, Plante

Regirock n’est pas aussi populaire que son frangin Registeel, mais c’est tout de même un Pokémon à ne surtout pas sous-estimer.

L’excellente attaque Verrouillage lui offre une grosse génération d’énergie que Regirock peut utiliser pour déchaîner ses puissantes attaques chargées : Lame de Roc et Exploforce.

Flambusard (XL)

Niantic

Type : Feu, Vol

Feu, Vol Attaque Immédiate : Calcination

Calcination Attaques Chargées : Rapace, Nitrocharge

Rapace, Nitrocharge Résistances : Sol, Combat, Acier, Feu, Fée, Insecte, Plante

Sol, Combat, Acier, Feu, Fée, Insecte, Plante Faiblesses : Roche, Eau, Électrik

Peu de Pokémon de type Feu parviennent à brille en Ligue Hyper, mais Flambusard est l’une des rares exceptions.

Avec ses PC max de 2493, il est véritablement taillé pour cette ligue, même si l’utilisation indispensable de Bonbon XL font de lui une option onéreuse et difficile à s’offrir.

Règles de la Ligue Hyper

Vous souhaitez participer à la Ligue Hyper de Pokémon Go en constituant votre propre équipe loin des sentiers battus de la méta ?

Pour bâtir votre équipe de rêve, vous devez respecter la seule et unique règle de la Ligue Hyper :

Chaque Pokémon de l’équipe ne doit pas dépasser les 2500 PC

Naturellement, vous avez tout intérêt à optimiser vos créatures afin que ces dernières soient aussi proches que possible des 2500 PC sans jamais dépasser cette limite.

Retrouvez nos autres guides Pokémon Go :

Calendrier des Heures Vedettes | Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Codes pour objets gratuits | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les sbires Rocket