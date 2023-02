La meilleure équipe pour la Ligue Super de Pokémon Go | Ligue de Combat Saison 10

Devenir le maître de la Ligue Super de la Ligue de Combat de Pokémon Go est bien plus difficile qu’on pourrait le croire. Néanmoins les Pokémon présentés ici devraient vous faciliter la tâche.

La Ligue de Combat Go est le mode PvP de Pokémon Go. Il s’agit de l’endroit rêvé pour les dresseurs qui souhaitent se mesurer à des adversaires de leur niveau avec des règles pour encadrer les affrontements tout autour du monde. Tout au long de chaque saison, les joueurs peuvent tenter d’atteindre le plus haut rang possible afin de débloquer des récompenses parfois uniques.

Néanmoins et fort heureusement, cette Ligue de Combat ne consiste pas uniquement à envoyer ses Pokémon les plus puissants au charbon. Il existe trois ligues principales régies par des règles, la Ligue Super, Hyper et Master. Chacune possède donc son règlement ainsi que sa propre meta.

La Ligue Super diffère des Ligue Hyper et Master en cela qu’elle contraint les joueurs autour d’une règle imposant des Pokémon ne dépassant pas les 1500 PC. De ce fait, bon nombre des Pokémon les plus puissants du jeu sont totalement exclus de cette compétition.

Voyons donc en détail les meilleurs Pokémon à prendre en considération pour la Ligue Super. Il s’agit traditionnellement de la première Ligue disponible à chaque lancement de saison et elle revient peu avant la fin.

La meilleure équipe pour la Ligue Super de Pokémon Go

L’une des équipes les plus communes actuellement pour la Ligue Super consiste en Azumarill, Limonde de Galar et Altaria, étant donné que ces trois là sont les combattants les plus féroces et offrent une excellente couverture pour affronter la plupart des adversaires de la Ligue Super.

Il est évidemment difficile de donner avec précision quelle serait la “meilleure” équipe pouvant remporter l’intégralité de ses duels. Si c’était le cas, le jeu n’aurait vite plus aucun intérêt après tout. De fait même un Azumarill peut tomber facilement face à un Florizarre en bonne forme.

Voici donc quelques exemples de Pokémon que nous vous conseillons d’utiliser et qui constituent de bonnes options à prendre en considération.

Les Meilleurs Pokémon pour la Ligue Super de Pokémon Go

Azumarill

Niantic | Pokémon company Azumarill est sans doute indispensable dans toutes les équipes

Attaque Immédiate : Ecume

Ecume Attaque Chargée : Hydrocanon & Laser Glace

Hydrocanon & Laser Glace Fort contre : Insecte, Combat, Eau, Glace, Feu, Ténèbres, Dragon

Insecte, Combat, Eau, Glace, Feu, Ténèbres, Dragon Faible contre : Electrik, Plante, Poison

On peut dire sans trop se mouiller qu’Azumarill est très certainement un Pokémon que l’on ne s’attendrait pas à voir à un haut niveau de compétition. Pourtant le double type Eau/Fée est un excellent tank et profite d’une couverture d’attaques excellente.

Probablement l’un, si ce n’est le meilleur Pokémon de la Ligue Super avec Ecume. En Attaques Chargées, servez-vous de Laser Glace pour contrer sa faiblesse à Plante et infligez de lourds dégâts avec Hydrocanon.

Limonde de Galar

Niantic | Pokémon company Sous sa forme inoffensive, Limonde possède d’incroyables résistances

Attaque Immédiate : Tir de Boue

Tir de Boue Attaque Chargée : Eboulement & Séisme

Eboulement & Séisme Fort contre : Dragon, Psy, Normal, Acier, Insecte, Vol, Fée, Electrik, Roche, Poison

Dragon, Psy, Normal, Acier, Insecte, Vol, Fée, Electrik, Roche, Poison Faible contre : Combat, Feu, Sol, Eau

Il n’est pas forcément facile de mettre la main sur un Limonde de Galar dans Pokémon Go mais si c’est votre cas, vous chercherez certainement à l’améliorer pour la Ligue Super.

Un double type Sol/Acier aussi unique que celui-là permet de mettre au tapis des Pokémon Fée en un instant.

Registeel

Niantic | Pokémon company Registeel est un mur presque infranchissable.

Attaque Immédiate : Verrouillage

Verrouillage Attaque Chargée : Luminocanon & Ultralaser

Luminocanon & Ultralaser Fort contre : Dragon, Glace, Psy, Normal, Plante, Insecte, Acier, Roche, Vol

Dragon, Glace, Psy, Normal, Plante, Insecte, Acier, Roche, Vol Faible contre : Feu, Sol, Combat

Le légendaire titan d’acier est un choix intéressant pour le PvP. Son incroyable défense le rend difficile à éliminer et son type Acier lui offre un très bonne couverture à la plupart des types.

Verrouillage lui permet de charger extrêmement vite ses attaques et d’ainsi fracasser les boucliers ennemis.

Florizarre

Niantic | Pokémon company Le starter de Kanto est peut-être le meilleur type Plante de la Ligue Super

Attaque Immédiate : Fouet Lianes

Fouet Lianes Attaque Chargée : Végé-Attaque & Bombe Beurk

Végé-Attaque & Bombe Beurk Fort contre : Combat, Eau, Electrik, Fée, Plante

Combat, Eau, Electrik, Fée, Plante Faible contre : Feu, Vol, Glace, Psy

Si vous possédez toujours un Florizarre en dessous des 1500 PC, vous profitez alors d’un très bon tank pour la Ligue Super. Ses faiblesses à Vol et Psy peuvent cependant être dangereuses mais Florizarre reste un très bon contre à Azumarill et Laggron.

Fouet Lianes est sans doute sa meilleure Attaque Immédiate. Ajoutez à cela Végé-Attaque, l’attaque exclusive de la Journée Communauté et vous avez ici le meilleur type Plante de la Ligue Super.

Bastiodon

Niantic | Pokémon Company Bastiodon pourra bloquer plus d’une attaque.

Attaque Immédiate : Anti-Air

Anti-Air Attaque Chargée : Lame de Roc & Lance-Flammes

Lame de Roc & Lance-Flammes Fort contre : Dragon, Glace, Psy, Fée, Insecte, Roche, Vol, Normal, Poison

Dragon, Glace, Psy, Fée, Insecte, Roche, Vol, Normal, Poison Faible contre : Sol, Combat, Eau

Même en comparaison de certains légendaires et d’autres Pokémon puissants, Bastiodon possède l’une des meilleures stats défensives dans Pokémon Go. Certes son attaque est dérisoire mais il a tout de même sa place dans la Ligue Super.

Anti-Air inflige de bons dégâts tandis que Lame de Roc profite du STAB et que Lance-Flammes permet de se débarrasser d’éventuels Pokémon Acier.

Airmure

Niantic | Pokémon Company Airmure est toujours un choix de qualité en Ligue Super

Attaque Immédiate : Lame d’Air

Lame d’Air Attaque Chargée : Piqué & Luminocanon

Piqué & Luminocanon Fort contre : Sol, Dragon, Psy, Normal, Acier, Vol, Fée, Plante, Insecte, Poison

Sol, Dragon, Psy, Normal, Acier, Vol, Fée, Plante, Insecte, Poison Faible contre : Feu, Electrik

Airmure est et restera l’un des Pokémon les plus populaires de la Ligue Super. En plus d’être très polyvalent, Airmure est particulièrement résistant vis-à-vis de la plupart des types. Attention cependant à ses grosses faiblesses, Feu, Electrik ainsi que Acier.

Altaria

Niantic | Pokémon Company Altaria est aussi difficile à faire évoluer qu’à mettre à terre ensuite

Attaque Immédiate : Draco-Souffle

Draco-Souffle Attaque Chargée : Piqué & Draco-Choc

Piqué & Draco-Choc Fort contre : Combat, Eau, Insecte, Feu, Plante, Sol

Combat, Eau, Insecte, Feu, Plante, Sol Faible contre : Glace, Fée, Dragon, Roche

Si Altaria vous demandera la modique somme de 400 Bonbons, cela vaudra clairement jusqu’au dernier d’entre eux. Tanky et avec de bonnes possibilités de dégâts, Altaria ne craindra qu’une seule chose, le type Glace.

Draco-Souffle est sans doute la meilleure Attaque Immédiate du jeu. D’un autre côté, Piqué est très rapide à charger et inflige des dégâts décents alors que Draco-Choc profite du STAB.

Noctali

Niantic | Pokémon Company Noctali est la meilleure Evolition en Ligue Super

Attaque Immédiate : Aboiement

Aboiement Attaque Chargée : Dernier Recours & Vibrobscur

Dernier Recours & Vibrobscur Fort contre : Spectre, Ténèbres, Psy

Spectre, Ténèbres, Psy Faible contre : Fée, Combat, Insecte

Disons le tout de suite, Noctali n’a pas un énorme panel d’attaques à sa disposition ou de résistances intéressantes pour la Ligue Super. Néanmoins ses stats de défense et d’endurance expliquent sa place ici.

Aboiement possède une meilleure génération d’énergie que Feinte. Quant à son Attaque Chargée, mieux vaut profiter de Dernier Recours, son attaque exclusive de la Journée Communauté. Si vous n’en possédez pas, Tricherie ou Vibrobscur restent correctes tout en profitant du STAB.

Laggron

Niantic | Pokémon Company Laggron ne craint qu’une seule chose, le type Plante.

Attaque Immédiate : Tir de Boue

Tir de Boue Attaque Chargée : Hydroblast & Séisme

Hydroblast & Séisme Fort contre : Electrik, Acier, Roche, Poison, Feu

Electrik, Acier, Roche, Poison, Feu Faible contre : Plante

Laggron est un excellent Pokémon avec un double type Eau/Sol offrant une protection idéale avec une seule faiblesse. Très bon contre les Pokémon Feu et Acier qui dominent la Ligue Super, sa double faiblesse à Plante est son seul désavantage.

Tir de Boue est une très bonne Attaque Immédiate mais là où Laggron excelle c’est dans l’utilisation de son attaque exclusive, Hydroblast qui se charge et se spamme à la vitesse de la lumière. Enfin Séisme offre une bonne alternative si besoin.

Deoxys (Forme Défensive)

Niantic | Pokémon Company Si vous avez la chance de posséder un Deoxys sous cette forme, profitez-en !

Attaque Immédiate : Riposte

Riposte Attaque Chargée : Psycho-Boost & Lame de Roc

Psycho-Boost & Lame de Roc Fort contre : Combat, Psy

Combat, Psy Faible contre : Insecte, Ténèbres, Spectre

Les chances pour vous possédiez Deoxys dans sa forme défensive sont peut-être minces mais si c’est le cas il trouvera tout à fait sa place dans la Ligue Super.

La combinaison de l’Attaque Immédiate Riposte avec Pyscho-Boost et Lame de Roc donne à Deoxys de bonnes armes pour se battre dans cette catégorie.

Moyade

Niantic | Pokémon Company Moyade n’en a pas l’air mais il est particulièrement oppressant en Ligue Super.

Attaque Immédiate : Châtiment

Châtiment Attaque Chargée : Bulle d’O & Ball’Ombre

Bulle d’O & Ball’Ombre Fort contre : Insecte, Combat, Feu, Glace, Normal, Poison, Acier, Eau

Insecte, Combat, Feu, Glace, Normal, Poison, Acier, Eau Faible contre : Ténèbres, Electrik, Spectre, Plante

L’un des plus gros avantages de Moyade est sa capacité à mettre à terre certaines des plus grosses menaces de cette Ligue à commencer par Limonde de Galar et Azumarill. Capable de tenir tête à de nombreux Pokémon, Moyade chargera rapidement ses attaques grâce à Châtiment et fera vite tomber les boucliers ennemis avec Bulle d’O.

Hypnomade

Niantic | Pokémon Company Hypnomade est un choix décent pour débuter.

Attaque Immédiate : Choc Mental

Choc Mental Attaque Chargée : Ball’Ombre & Exploforce

Ball’Ombre & Exploforce Fort contre : Combat, Poison

Combat, Poison Faible contre : Insecte, Ténèbres, Spectre

On ne va pas se mentir, Hypnomade est clairement inutile dans les Ligues Hyper et Master. Il reste néanmoins un bon choix de fortune en Ligue Super. Grâce à son endurance et sa défense à 1500 PC, il offre de bons atouts à quiconque veut se lancer dans cette Ligue pour une somme décente.

Choc Mental est indispensable et profite du STAB. Côté Attaques Chargées, Ball’Ombre inflige 100 points de dégâts et annihilera les Pokémon Spectre là où Exploforce se débarrassera aisément des types Ténèbres.

Mackogneur

Niantic | Pokémon Company Moins dominant qu’avant, Mackogneur reste tout de même très polyvalent.

Attaque Immédiate : Riposte

Riposte Attaque Chargée : Dynamo-Poing & Close Combat

Dynamo-Poing & Close Combat Fort contre : Insecte, Roche, Ténèbres

Insecte, Roche, Ténèbres Faible contre : Fée, Vol, Psy

Avec l’ajout des nouvelles génération, Mackogneur a perdu de sa superbe, notamment en Ligue Super. Néanmoins, tout comme Hypnomade, il fera un très bon choix de départ à moindre coût.

Faites simplement attention à sa faiblesse aux types Fée et Vol dont les représentants pullulent en PvP.

Grodoudou

https://twitter.com/natjarv/status/1433094090447413250?s=20 Grodoudou a accès à de puissantes attaques Fée

Attaque Immédiate : Charme

Charme Attaque Chargée : Ultralaser & Câlinerie

Ultralaser & Câlinerie Fort contre : Dragon, Insecte, Ténèbres, Spectre

Dragon, Insecte, Ténèbres, Spectre Faible contre : Acier, Poison

Dernier choix mais non des moindres, Grodoudou a pourtant récemment été sorti des Pokémon top tier de la Ligue Super. Reste qu’il est un Pokémon facilement obtenable et un véritable destructeur de Dragon. Jouez à fond la carte du type Fée tout en gardant Ultralaser à votre disposition pour écarteler ceux qui se mettraient en travers de votre route.