Le meilleur moveset de Méga-Rayquaza dans Pokémon Go | Meilleurs attaques PvP et Raid

Voici un aperçu du meilleur moveset pour Méga-Rayquaza dans Pokémon Go, que ce soit pour le PvP ou les Raids.

Les jeux Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha ont présenté aux fans de la franchise Méga-Rayquaza, une force vraiment dominante dans les jeux sur console.

Et maintenant, Méga-Rayquaza est disponible dans Pokémon Go. Mais quel est exactement le meilleur ensemble d’attaques pour Méga-Rayquaza dans Pokémon Go ?

The Pokémon Company

Pokémon Go Méga-Rayquaza : toutes les attaques

Voici un aperçu de tous les Attaques Immédiates et Chargées que Méga-Rayquaza peut apprendre dans Pokémon Go :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Attaques Immédiates de Méga-Rayquaza

Draco-Queue (Dragon/STAB)

Lame d’Air (Vol/STAB)

Attaques Chargées de Méga-Rayquaza

Aéropique (Vol/STAB)

Pouvoir Antique (Roche)

Colère (Dragon/STAB)

Retour (Normal)

Draco-Ascension (Vol/STAB)

Abattage (Dragon/STAB)

Vent Violent (Vol/STAB)

Pokémon Go Méga-Rayquaza : meilleur moveset pour le PvP

Le meilleur moveset pour Méga-Rayquaza en PvP dans Pokémon Go est d’utiliser Draco-Queue comme Attaque Immédiate et Abattage et Draco-Ascension comme Attaques Chargées.

Méga-Rayquaza peut apprendre deux Attaques Immédiates différentes. Mais parmi celles-ci, Draco-Queue est clairement l’attaque la plus puissante.

En ce qui concerne les Attaques Chargées, Draco-Ascension est l’une des attaques les plus puissantes de tout Pokémon Go. L’associer à Abattage, une attaque de type Dragon, lui donne un arsenal équilibré.

Cependant, il est important de noter que les Méga-Pokémon ne sont pas utilisables en PvP, sauf indication contraire lors d’événements à durée limitée. Ainsi, ne vous attendez pas à devoir connaître l’ensemble d’attaques PvP de Rayquaza sauf dans des circonstances très spéciales.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pokémon Go Méga-Rayquaza : meilleur moveset pour les Raids

Pour les Raids, le meilleur ensemble d’attaques pour Méga-Rayquaza dans Pokémon Go est Draco-Queue et Draco-Ascension.

Selon Pokémon Go Hub DB, cette combinaison a le meilleur score parmi les combinaisons possibles.

Assurez-vous de vérifier nos autres guides de Pokémon Go pour continuer votre ascension :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain