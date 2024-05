Le meilleur moveset de Dracolosse dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Dracolosse est un Pokémon emblématique et puissant de la première génération, avec des attaques de double type dévastatrices, alors voici le meilleur moveset pour Dracolosse afin de semer le chaos dans les combats PvP et les événements comme la Ligue Combat.

Le Dragon/Vol Dracolosse est recherché par beaucoup et pour de bonnes raisons. En plus d’être un pseudo-légendaire, Dracolosse est un Pokémon polyvalent qui peut se défendre dans de nombreux combats.

Cependant, connaître ses meilleures attaques peut vous aider à décider plus rapidement de l’issue de toute rencontre dans Pokémon Go. Voici donc les meilleurs movesets de Dracolosse pour les combats PvP et les Raids.

The Pokémon Company

Toutes les attaques de Dracolosse dans Pokémon Go

Le favori des fans, Dracolosse, peut apprendre trois attaques immédiates et neuf attaques chargées dans le jeu. Nous les avons listées ci-dessous :

Attaques Immédiates de Dracolosse

Draco-Souffle (Dragon/STAB)

(Dragon/STAB) Draco-Queue (Dragon/STAB)

(Dragon/STAB) Aile d’Acier (Acier)

Attaques Chargées de Dracolosse

Draco-Météore (Dragon/STAB/CT d’élite)

(Dragon/STAB/CT d’élite) Draco-Griffe (Dragon/STAB)

(Dragon/STAB) Draco-Choc (Dragon/STAB/CT d’élite)

(Dragon/STAB/CT d’élite) Vent Violant (Vol/STAB)

(Vol/STAB) Ultralaser (Normal)

(Normal) Colère (Dragon/STAB)

(Dragon/STAB) Surpuissance (Combat)

(Combat) Frustration (Normal/Pokémon Obscur)

(Normal/Pokémon Obscur) Retour (Normal/Pokémon Purifié)

Meilleur moveset de Dracolosse pour le PvP

Le meilleur moveset de Dracolosse pour le PvP se compose de Draco-Souffle comme attaque immédiate et Surpuissance comme attaque chargée.

Draco-Souffle est un peu moins puissant que Draco-Queue, mais il bénéficie toujours du STAB et d’autres points de rupture.

En tant qu’attaque chargée de type Combat, Surpuissance offre plus de couverture contre les Pokémon de type Acier, Glace et Roche. Draco-Griffe est une autre option viable car elle a un faible coût en énergie tout en infligeant une quantité importante de dégâts.

Si vous pouvez vous permettre une seconde attaque chargée, le plan idéal serait de spammer avec Draco-Griffe puis de charger Surpuissance.

Meilleur moveset de Dracolosse pour les Raids

Les meilleurs movesets pour Dracolosse dans les Raids Pokémon Go sont Draco-Queue comme attaque immédiate et Colère comme attaque chargée.

Il y a trois attaques immédiates parmi lesquelles choisir pour Dracolosse, mais Draco-Queue surpasse définitivement les deux autres. Associez cela à Colère comme attaque chargée et vous pourrez infliger des dégâts épiques de type Dragon avec le STAB.

Ce sont les meilleurs movesets pour Dracolosse dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

