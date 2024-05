Le meilleur moveset de Tokopisco dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Tokopisco revient dans Pokémon Go en tant que Boss de Raid, donc si vous prévoyez de capturer cette créature légendaire d’Alola, il pourrait être utile de connaître les meilleurs movesets à utiliser pour le mode PvP et dans les Raids.

Le Pokémon de type Eau/Fée, Tokopisco, est apparu pour la première fois dans la région d’Alola de la Génération 6 en tant que partie des Divinités Gardiennes Légendaires, aux côtés de Tokorico, Tokopiyon et Tokotoro.

Depuis ses débuts dans Pokémon Go, il est apparu sporadiquement dans les Raids 5 étoiles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme Tokopisco disposera de son attaque vedette, Ire de la Nature, voici les meilleurs movesets que vous pouvez utiliser pour les combats PvP et Raid.

Bulbapedia Tokopisco est un légendaire redoutable.

Toutes les attaques de Tokopisco dans Pokémon Go

Ce Pokémon Légendaire dispose au total de deux Attaques Immédiates et quatre Attaques Chargées dans le jeu, laissant aux joueurs un ensemble limité de combinaisons à essayer.

Attaques Immédiates de Tokopisco :

Pistolet à O (Eau/STAB)

Puissance Cachée (Normal)

Attaques Chargées de Tokopisco :

Laser Glace (Glace)

Pouvoir Lunaire (Fée/STAB)

Hydrocanon (Eau/STAB)

Surf (Eau/STAB)

Meilleur moveset de Tokopisco pour le PvP dans Pokémon Go

Le meilleur moveset que les joueurs peuvent enseigner à Tokopisco pour le PvP consiste à utiliser Pistolet à O comme Attaque Immédiate et Surf comme Attaque Chargée.

Il n’y a que deux Attaques Immédiates parmi lesquelles choisir, et Pistolet à O est probablement votre meilleure option car elle bénéficiera toujours de STAB. Puissance Cachée est trop imprévisible car elle peut se terminer par n’importe quel type d’attaque.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Associez cela avec Surf comme Attaque Chargée (car elle est peu coûteuse et a un bon DPE) et vous obtenez un bon duo d’attaques qui peuvent infliger d’énormes dégâts de type Eau.

Si vous pouvez vous permettre une Attaque Chargée secondaire, optez pour Pouvoir Lunaire pour une couverture supplémentaire.

Meilleur moveset de Tokopisco pour les Raids dans Pokémon Go

Le meilleur moveset de Tokopisco pour les combats de Raid inclut également Pistolet à O comme Attaque Immédiate et Surf comme Attaque Chargée. Cette combinaison est la meilleure en général, avec un DPS de 12,33 et une sortie de dégâts totale de 430,3.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Parmi les deux Attaques Immédiates, Pistolet à O est extrêmement rapide et peu coûteuse, donc l’utiliser vous garantira un accès rapide à votre Attaque Chargée, et elle bénéficie de STAB. De plus, comme dit ci-dessus, Puissance Cachée est trop imprévisible.

Surf reste la meilleure option pour une Attaque Chargée car elle inflige une quantité décente de dégâts pour un coût en énergie très abordable.

Pour le reste, Laser Glace convient mieux aux Pokémon de type Glace, Hydrocanon est trop coûteux et lent, et Pouvoir Lunaire pourrait être une bonne option mais manque d’une Attaque Immédiate de type Fée pour l’accompagner.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voilà tout ce qu’il y a à savoir sur les meilleurs movesets de Tokopisco dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain