Le meilleur moveset de Sucreine dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

Croquine a été à l’honneur lors d’une Journée Communauté de Pokémon Go. Si vous envisagez de le faire évoluer en Sucreine, voici les meilleurs ensembles d’attaques que vous pouvez lui enseigner pour les combats en JcJ et les Raids.

Sucreine est un Pokémon de type Plante exceptionnel de la région d’Alola qui peut être assez difficile à obtenir dans Pokémon Go, car il est uniquement accessible par évolution.

Maintenant que Croquine a eu sa propre Journée Communauté, c’est le moment parfait pour obtenir une Sucreine. Voici donc les meilleurs ensembles d’attaques que vous pouvez lui enseigner une fois évolué dans le jeu.

Toutes les attaques de Sucreine

Cette puissante attaquante dispose de trois attaques immédiates et cinq attaques chargées dans son arsenal, qui se concentrent principalement sur des attaques de type Plante et Fée.

Attaques immédiates de Sucreine :

Tranch’Herbe (Plante/STAB)

Charme (Fée)

Feuille Magik (Plante/STAB)

Attaques chargées de Sucreine :

Vampibaiser (Fée)

Écrasement (Normal)

Nœud Herbe (Plante/STAB)

Éco-Sphère (Plante/STAB)

Triple Axel (Glace)

Meilleur moveset de Sucreine pour le PvP

Le meilleur ensemble d’attaques que vous pouvez enseigner à Sucreine pour le JcJ est Feuille Magik comme attaque immédiate et Triple Axel comme attaque chargée.

Parmi les deux attaques de type Plante, Feuille Magik est le choix le plus judicieux car elle est moins coûteuse et plus rapide que Tranch’Herbe, vous permettant d’accéder plus rapidement à votre attaque chargée. Cependant, si vous souhaitez différencier Sucreine des autres attaquants de type Plante, vous pouvez choisir Charme.

Pour l’attaque chargée, optez pour Triple Axel, qui est rapide et peu coûteuse tout en infligeant une quantité décente de dégâts. De plus, elle offre plus de couverture et augmente l’attaque de Sucreine à chaque utilisation.

Si vous pouvez vous permettre une attaque chargée secondaire, choisissez Nœud Herbe, qui est très économique compte tenu des bons dégâts qu’elle peut infliger.

Meilleur moveset de Sucreine pour les Raids

Le meilleur ensemble d’attaques pour Sucreine dans les combats de Raids consiste à utiliser Tranch’Herbe comme attaque immédiate et Nœud Herbe comme attaque chargée, avec un DPS de 15,18 et une production de dégâts totale de 422,58.

Étant donné que Sucreine est un Pokémon de type Plante unique, il est judicieux de partir au combat avec un ensemble complet d’attaques de type Plante pour profiter du STAB.

Comme attaque immédiate, Tranch’Herbe inflige plus de dégâts que Feuille Magik pour presque la même quantité d’énergie, donc c’est le choix à privilégier. Les attaques chargées Nœud Herbe et Éco-Sphère ont le même coût en dégâts et en énergie. Cependant, la première est plus rapide, ce qui en fait le choix approprié.

Voilà les meilleurs ensembles d’attaques pour Sucreine dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

