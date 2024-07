Le meilleur moveset de Flâmigator dans Pokémon Go | Meilleurs attaques PvP et Raid

Les dresseurs de Pokémon Go peuvent trouver le Pokémon de type Feu Chochodile dans la nature, qui évolue ensuite en puissant Pokémon de type Feu/Spectre, Flâmigator. Voici les meilleurs movesets de Flâmigator pour le contenu PvP et les Raids.

La région de Paldea a apporté avec elle trois nouveaux Pokémon de départ, dont Chochodile de type Feu. Sa forme finale, Flâmigator, a été ajoutée à Pokémon Go lors de l’événement Aventure Paldéenne en 2023.

Pendant l’événement Fête du 8e Anniversaire, les dresseurs peuvent attraper Chochodile plus fréquemment dans la nature. Ainsi, certains dresseurs voudront connaître le meilleur moveset pour l’évolution de leur nouveau Pokémon de départ préféré de type Feu.

Voici un aperçu du meilleur moveset pour Flâmigator dans Pokémon Go pour le contenu PvP et les Raids.

Toutes les attaques que Flâmigator peut apprendre dans Pokémon Go

Attaques Immédiates

Morsure (Ténèbres)

Calcination (Feu)

Attaques Chargées

Lance-Flammes (Feu)

Ball’Ombre (Spectre)

Voix Enjôleuse (Fée)

Machouille (Ténèbres)

Pokémon Go : Meilleur moveset de Flâmigator pour le PvP

Les joueurs de Pokémon Go devraient équiper Flâmigator avec Calcination comme Attaque Immédiate, et Ball’Ombre et Voix Enjôleuse comme Attaques Chargées.

Il est important de noter que Flâmigator est un Pokémon de type Feu/Spectre. Ainsi, les attaques de type Feu et Spectre peuvent bénéficier du bonus STAB.

Calcination profite de cela et, en conséquence, offre un EPS plus élevé que Morsure. Morsure, étant la seule autre option d’Attaque Immédiate, est surpassée par Calcination.

En ce qui concerne les Attaques Chargées, Ball’Ombre est une attaque de type Spectre qui offre un DPE plus élevé que les autres options. Voix Enjôleuse, quant à elle, est une option secondaire à faible coût.

Pokémon Go : Meilleur moveset de Flâmigator pour les Raids

Pour ce qui est des meilleures attaques pour Flâmigator dans le contenu Raid, les dresseurs devraient équiper Flâmigator avec Calcination comme Attaque Immédiate, et Ball’Ombre et Lance-Flammes comme Attaques Chargées.

Remplacer Voix Enjôleuse par Lance-Flammes est une option solide, car Lance-Flammes bénéficiera du STAB contre les boss de Raid de type Plante, Glace, Insecte et Acier. Ball’Ombre devrait être conservée grâce à sa couverture de type et à ses dégâts élevés.

Et voilà. Vous savez tout sur le meilleur moveset de Flâmigator pour le contenu PvP et les Raids dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur Pokémon Go, consultez nos guides sur le jeu mobile :

