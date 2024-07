Le meilleur moveset de Muplodocus dans Pokémon Go | Meilleurs attaques PvP et Raid

Les dresseurs de Pokémon Go peuvent trouver le mignon Pokémon de type Dragon Mucuscule dans la nature, qui évolue ensuite en puissant pseudo-légendaire Muplodocus. Voici les meilleurs movesets de Muplodocus pour le contenu PvP et les Raids.

Les joueurs cherchant à apporter l’un des Pokémon les plus puissants à la compétition trouveront exactement ce dont ils ont besoin avec Muplodocus, qui a fait ses débuts dans la série avec la Génération 6.

Sans plus tarder, passons en revue les meilleurs movesets de ce mastodonte pour le contenu PvP et les Raids.

Toutes les attaques que Muplodocus peut apprendre dans Pokémon Go

Dans Pokémon Go, Muplodocus a accès à deux Attaques Immédiates et six Attaques Chargées, couvrant cinq types différents dans son moveset.

Muplodocus peut apprendre les attaques suivantes :

Attaques Immédiates

Draco-Souffle (Dragon/STAB)

Pistolet à O (Eau)

Attaques Chargées

Hydro-Queue (Eau)

Poing Éclair (Électrik)

Cradovague (Poison)

Mégafouet (Plante)

Draco-Météore (Dragon)

Ocroupi (Eau)

Pokémon Go Muplodocus : Meilleur moveset pour le PvP

Le meilleur moveset de Muplodocus pour le PvP dans Pokémon Go est Draco-Souffle comme Attaque Immédiate, avec Hydro-Queue et Mégafouet comme Attaques Chargées.

Le choix de l’Attaque Immédiate devrait se porter sur Draco-Souffle, car elle bénéficie du STAB et a de meilleures statistiques comparées à Pistolet à O.

Bien que Muplodocus ait accès à une large gamme d’Attaques Chargées, Hydro-Queue et Mégafouet sont les deux meilleurs choix pour le PvP. Hydro-Queue est une Attaque Chargée rapide qui offre une grande couverture de type et aide à combattre les types Acier fréquents dans le PvP.

Mégafouet offre une excellente couverture de type pour Muplodocus, ne coûte pas trop d’énergie, et constitue une excellente réponse aux puissants types Eau présents dans la méta.

Pokémon Go Muplodocus : Meilleur moveset pour les Raids

Le meilleur moveset de Muplodocus pour les Raids dans Pokémon Go est Draco-Souffle comme Attaque Immédiate, avec Draco-Météore et Hydro-Queue comme Attaques Chargées.

Pour le contenu Raid, il est généralement préférable de garder les attaques d’un Pokémon d’un seul type, et Draco-Souffle et Draco-Météore bénéficieront tous deux du STAB de type Dragon.

Les dresseurs peuvent opter pour Hydro-Queue comme deuxième Attaque Chargée pour plus de polyvalence.

Et voilà. Vous savez tout sur le meilleur moveset de Muplodocus pour le contenu PvP et les Raids dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur Pokémon Go, consultez nos guides sur le jeu mobile :

