Le meilleur moveset d’Engloutyran dans Pokémon Go | Meilleurs attaques PvP et Raid

Engloutyran est l’une des nombreuses Ultra-Chimères disponibles dans Pokémon Go. Maintenant qu’il est de retour dans les combats de Raid, les joueurs peuvent se demander quels movesets sont idéaux pour tirer le meilleur parti de ce puissant Pokémon. Voici les détails.

Comme les Légendaires, les Ultra-Chimères sont parmi les créatures les plus fortes que vous pouvez attraper dans Pokémon Go, et c’est certainement vrai pour Engloutyran, ajouté au jeu en novembre 2022.

Toutes les attaques d’Engloutyran dans Pokémon Go

Cette Ultra-Chimère de type Ténèbres/Dragon peut apprendre deux Attaques Immédiates et quatre Attaques Chargées potentielles, que vous pouvez voir ci-dessous :

Attaques Immédiates d’Engloutyran

Draco-Queue (Dragon/STAB)

Aboiement (Ténèbres/STAB)

Attaques Chargées d’Engloutyran

Centrifugifle (Ténèbres/STAB)

Mâchouille (Ténèbres/STAB)

Draco-Griffe (Dragon/STAB)

Bombe Beurk (Poison)

Meilleur moveset d’Engloutyran pour le PvP

L’un des meilleurs movesets pour Engloutyran en PvP est Draco-Queue comme Attaque Immédiate et Centrifugifle comme Attaque Chargée.

Draco-Queue est une puissante Attaque Immédiate avec une génération d’énergie moyenne. Combinée avec l’Attaque Chargée à faible coût Centrifugifle, Engloutyran pourra infliger des dégâts considérables rapidement, tout en ayant une couverture double (à la fois Dragon et Ténèbres).

Si vous pouvez vous permettre une Attaque Chargée secondaire, vous pouvez utiliser soit Draco-Queue soit Bombe Beurk, car elles sont toutes deux bonnes. Cela dépendra du type de couverture dont vous avez besoin à ce moment-là.

Meilleur moveset d’Engloutyran pour les Raids

Le meilleur ensemble d’attaques pour Engloutyran dans les Raids consiste en Aboiement comme Attaque Immédiate et Centrifugifle comme Attaque Chargée.

Parmi les attaques d’Engloutyran, ces deux-là constituent le meilleur ensemble offensif, car ce sont des attaques rapides et puissantes qui peuvent vous donner l’avantage contre d’autres Pokémon de type Ténèbres, ainsi que les types Spectre et Psy.

Vous pouvez également opter pour Draco-Queue et Draco-Griffe pour un moveset entièrement de type Dragon, cependant, il est moins efficace comparé à d’autres Dragons plus puissants du jeu.

Ce sont les meilleurs movesets que vous pouvez enseigner à Engloutyran pour le PvP et les Raids dans Pokémon Go.

