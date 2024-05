Le meilleur moveset de Drattak dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Drattak est une puissance de la Génération 3, donc si vous avez cette créature de type Dragon/Vol dans votre équipe Pokémon Go, voici les meilleurs movesets à utiliser pour les combats PvP et les Raids.

La troisième génération de Pokémon a présenté aux fans de la franchise Drattak, une créature double type Dragon/Vol qui est une force avec laquelle il faut compter.

Maintenant que Draby revient dans les combats de Raid de 1 étoile, les joueurs qui le font évoluer en Drattak voudront peut-être connaître les meilleurs ensembles d’attaques pour cette bête.

The Pokémon Company Drattak a peu de différences avec Dracolosse

Toutes les attaques de Drattak dans Pokémon Go

Ce puissant Pokémon de type Dragon/Vol dispose de trois Attaques Immédiates et de six Attaques Chargées dans le jeu, offrant aux joueurs de nombreuses combinaisons à essayer.

Attaques Immédiates de Drattak

Morsure (Ténèbres)

Draco-Souffle (Dragon/STAB)

Crocs Feu (Feu)

Attaques Chargées de Drattak

Draco-Météore (Dragon/STAB)

Déflagration (Feu)

Hydrocanon (Eau)

Colère (Dragon/STAB/CT Élites)

Frustration (Normal/Pokémon Obscur)

Retour (Normal/Pokémon Purifié)

Meilleur moveset PvP pour Drattak

Le meilleur ensemble d’attaques PvP pour Drattak est Draco-Souffle comme Attaque Immédiate, avec Draco Météore comme Attaque Chargée.

Dracosouffle a le meilleur DPS parmi les trois options d’Attaques Immédiates, ce qui en fait le meilleur choix. C’est aussi la seule Attaque Immédiate de Drattak bénéficiant du STAB, une raison clé pour laquelle elle est bien plus forte que Morsure ou Crocs Feu.

En ce qui concerne les Attaques Chargées de Drattak, Colère et Draco-Météore ont toutes deux leurs utilités. Cependant, Draco-Météore l’emporte malgré la diminution de la statistique d’Attaque après utilisation, car les dégâts infligés sont trop importants pour être ignorés.

La seconde Attaque Chargée devrait être Hydrocanon, une attaque de type Eau qui offre une couverture contre les Pokémon de type Feu, Sol et Roche. Alternativement, Déflagration est aussi un bon choix avec une bonne DPS.

Meilleur moveset pour les Raids de Drattak

Le meilleur ensemble d’attaques pour Drattak dans les Raids Pokémon Go est Draco-Souffle comme Attaque Immédiate et Colère comme Attaque Chargée.

Bien que Draco-Météore soit préféré en PvP, Colère est mieux adaptée aux Raids car la diminution d’Attaque causée par Draco Météore réduit considérablement la DPS globale dans un combat prolongé.

Avec cette combinaison, Drattak est un puissant attaquant de type Dragon capable de surpasser des puissances comme Carchacrok, Tranchodon et Dracolosse. Il devient encore plus fort sous sa forme Obscure ou lorsqu’il est Méga-Évolué, où seuls Méga-Rayquaza et Méga-Carchacrok le surpassent.

Malgré cela, l’utilisation réelle de Drattak dans les Raids est limitée car les attaques de type Dragon ne sont efficaces que contre d’autres Pokémon de type Dragon. Bien que Drattak puisse être une bonne option contre des Raids spécifiques, il est généralement préférable d’utiliser un type Fée ou Glace à la place.

Ce sont les meilleurs movesets pour Drattak dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

