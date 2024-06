Le meilleur moveset de Méga-Tyranocif dans Pokémon Go | Meilleurs attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Tyranocif est un Pokémon de la Génération 2 très apprécié des fans, et sa Méga-Évolution est l’une des créatures les plus puissantes du jeu. Voici donc les meilleurs movesets pour ajouter Méga-Tyranocif à votre équipe dans Pokémon Go.

Ce dinosaure imposant a été introduit pour la première fois dans la région de Johto avec 99 autres Pokémon et est rapidement devenu un favori des fans grâce à son design cool et à sa puissance générale.

En 2013, avec la sortie de la Génération 6, le mécanisme des Méga-Évolutions temporaires a été ajouté aux jeux X & Y grâce à la découverte des Méga-Gemmes de Kalos, et en 2020, elles ont enfin fait leur apparition dans Pokémon Go.

Méga-Tyranocif fait partie des nombreux Méga-Pokémon disponibles dans le jeu, aux côtés d’autres favoris des fans comme Méga-Steelix, Méga-Dracaufeu et Méga-Ectoplasma. Si vous voulez l’obtenir maintenant qu’il revient dans les Méga-Raids, voici les meilleures attaques à lui enseigner.

Pokémon Go Méga-Tyranocif : toutes les attaques

Ce grand gaillard de type Roche/Ténèbres dispose de trois Attaques Immédiates et quatre Attaques Chargées dans son arsenal, allant des types Ténèbres et Roche à même Feu et Acier.

Attaques Immédiates de Méga-Tyranocif

Morsure (Ténèbres/STAB)

Queue de Fer (Acier)

Anti-Air (Roche/STAB/Attaque Immédiate d’élite)

Attaques Chargées de Méga-Tyranocif

Lame de Roc (Roche/STAB)

Déflagration (Feu)

Mâchouille (Ténèbres/STAB)

Centrifugifle (Ténèbres/STAB)

Pokémon Go Méga-Tyranocif : meilleur moveset pour le PvP

Le meilleur ensemble d’attaques pour Méga-Tyranocif dans le PvP de Pokémon Go est Morsure comme Attaque Immédiate et Centrifugifle comme Attaque Chargée, avec 20,57 dégâts par seconde, et un extra de 997,0 dégâts avant qu’il ne tombe K.O.

Étant donné la polyvalence de ce Pokémon en tant que type Ténèbres et Roche, vous pouvez en élever deux, chacun se concentrant sur un type.

Le meilleur ensemble global est celui du type Ténèbres, comme mentionné ci-dessus, mais votre deuxième Méga-Tyranocif peut se concentrer sur le type Roche avec Anti-Air et Lame de Roc comme ensemble prédéterminé d’attaques.

Pokémon Go Méga-Tyranocif : meilleur moveset pour les Raids

Le meilleur ensemble d’attaques pour Méga-Tyranocif en Raids est le même que pour le PvP, avec Morsure comme Attaque Immédiate et Centrifugifle comme Attaque Chargée.

Cependant, les joueurs qui ont une CT Élue à disposition peuvent l’utiliser pour changer Morsure pour Anti-Air. De cette façon, Méga-Tyranocif pourra frapper avec les deux types – Roche et Ténèbres – lui donnant une couverture plus large.

Cette nouvelle combinaison donnera à cette bête un total de 16,77 dégâts par seconde et un total de 620 dégâts.

C’est tout ce que vous devez savoir sur le meilleur ensemble d’attaques de Méga-Tyranocif. Avant de vous lancer dans votre rencontre, découvrez comment obtenir des Passe de Raid à distance et apprenez quelques astuces de capture utiles.

Et si Pokémon Go vous passionne toujours autant, consultez nos autres guides sur le jeu mobile :

