Le meilleur moveset de Métalosse dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Son double type Acier/Psychique fait de Métalosse une créature redoutable à avoir dans votre équipe, donc si vous envisagez de l’utiliser en combat maintenant que son premier stade, Terhal, est de retour dans les Raids, voici les meilleurs movesets à lui enseigner.

Métalosse est un puissant Pokémon de type Acier/Psychique qui peut être mortel entre les bonnes mains lors des combats dans Pokémon Go.

Cette énorme créature est l’évolution finale de Terhal, qui est maintenant de retour dans les combats de Raid 1 étoile. Donc, si vous parvenez à faire évoluer un Terhal en Métang puis en Métalosse, voici les meilleurs movesets que vous pouvez utiliser pour les PvP et les Raids dans le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bulbapédia Métalosse dans toute sa gloire.

Toutes les attaques de Métalosse dans Pokémon Go

Ce titan peut apprendre un total de deux Attaques Immédiates et quatre Attaques Chargées dans Pokémon Go, et nous les avons tous listés ci-dessous :

Attaques Immédiates de Métalosse :

Pisto-Poing (Acier/STAB)

Psykoud’Boul (Psychique/STAB)

Attaques Chargées de Métalosse :

Séisme (Sol)

Luminocanon (Acier/STAB)

Psyko (Psychique/STAB)

Poing Météore (Acier/STAB/TM d’élite)

Frustration (Normal/Pokémon Obscur)

Retour (Normal/Pokémon Purifié)

Meilleur moveset de Métalosse pour les PvP dans Pokémon Go

Le meilleur moveset pour Métalosse dans les combats PvP de Pokémon Go est Pisto-Poing comme Attaque Immédiate et Poing Météore comme Attaque Chargée.

Il y a seulement deux Attaques Immédiates parmi lesquelles choisir pour Métalosse, mais Pisto-Poing est le choix évident car il offre un bon équilibre entre dégâts infligés et gain d’énergie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Parmi toutes les Attaques Chargées, Poing Météore est la meilleure option car elle inflige une quantité incroyable de dégâts pour un coût en énergie très bas. De plus, c’est également le mouvement le plus rapide parmi tous. Associez Pisto-Poing avec Poing Météore et vous pourrez infliger des dégâts de type Acier épiques.

Dans le cas où vous souhaitez une seconde Attaque Chargée, utilisez Séisme pour cibler les ennemis de type Acier et Feu.

Meilleur moveset de Métalosse pour les Raids dans Pokémon Go

Le meilleur moveset que les joueurs peuvent utiliser pour Métalosse pendant les Raids est le même que celui pour les PvP, avec Pisto-Poing comme Attaque Immédiate et Poing Météore comme Attaque Chargée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Étant donné que Poing Météore est le mouvement ultime de Métalosse, vous devriez planifier votre build autour de lui. Ainsi, la meilleure façon de procéder est de le jumeler avec une autre attaque de type Acier, et Pisto-Poing est la seule disponible.

Bien que l’Acier soit le meilleur type pour Métalosse, les joueurs souhaitant exploiter son côté Psychique peuvent essayer d’associer Psykoud’Boul avec Psyko.

C’est tout ce que vous devez savoir sur les meilleurs movesets pour Métalosse dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez notre liste ci-dessous :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain