Le meilleur moveset de Mélodelfe dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

Les dresseurs cherchant à élever le Pokémon Fée, Mélodelfe, dans Pokémon Go doivent connaître son meilleur ensemble d’attaques pour les Raids et PvP. Décortiquons toutes ses attaques pour déterminer lesquels sont les meilleurs à utiliser.

Avec l’événement à venir de la Journée Éclosion de Mélo, les dresseurs auront sans doute beaucoup de Mélo à faire évoluer en Mélodelfe.

Les joueurs souhaitant élever un Mélodelfe dans l’espoir de l’utiliser dans les combats PvP ou Raid auront besoin de connaître le meilleur ensemble d’attaques pour chaque type de jeu.

Examinons donc chacune des attaques de Mélodelfe et déterminons quel ensemble est le meilleur.

Toutes les attaques de Mélodelfe dans Pokémon Go

Le mystique Mélodelfe a quatre Attaques Immédiates et quatre Attaques Chargées dans Pokémon Go, réparties entre quatre types. Voici son moveset complet :

Attaques Immédiates de Mélodelfe

Écras’Face (Normal – MT Élite)*

Vent Féérique (Fée/STAB)

Psykoud’Boul (Psychique)

Rayon Chargé (Électrique)

Charme (Fée/STAB)

Attaques Chargées de Mélodelfe

Éclat Magique (Fée/STAB)

Psyko (Psychique)

Pouvoir Lunaire (Fée/STAB)

Poing Météore (Acier/STAB)

Le meilleur moveset de Mélodelfe pour le PvP

Le meilleur ensemble d’attaques pour Mélodelfe dans le contenu PvP est Vent Féérique comme Attaque Immédiate, puis Poing Météore et Pouvoir Lunaire comme Attaques Chargées.

Bien que Charme en tant qu’Attaque Immédiate fournisse des dégâts de type Fée décents et constants, Vent Féérique permet aux joueurs de déclencher des Attaques Chargées puissantes relativement rapidement.

La première option d’Attaque Chargée devrait être Poing Météore, car c’est une solide option de type Acier pour un coût énergétique relativement faible.

La deuxième fente d’Attaque Chargée devrait aller à Pouvoir Lunaire grâce à ses dégâts élevés. Avec Vent Féérique, le coût énergétique élevé de Pouvoir Lunaire peut être un peu atténué.

Le meilleur moveset de Mélodelfe pour les Raids

Pour les contenus de Raid, les dresseurs devraient équiper Mélodelfe avec Charme comme Attaque Immédiate, puis Éclat Magique et Poing Météore comme Attaques Chargées.

Mélodelfe peut fonctionner assez bien comme attaquant de type Fée dans les contenus de Raid, Charme et Éclat Magique lui permettant d’infliger de bons dégâts.

Poing Météore peut aider à compléter son set, car c’est une bonne attaque de type Acier dans l’ensemble.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur le meilleur ensemble d’attaques de Mélodelfe pour les contenus PvP et Raid dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

