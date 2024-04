Le meilleur moveset de Mammochon dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Mammochon est un attaquant très puissant dans Pokémon Go, mais pour débloquer son véritable potentiel, les dresseurs doivent connaître les bonnes attaques à lui enseigner. Voici les meilleurs movesets de Mammochon pour les combats PvP et les Raids.

Mammochon est un Pokémon de type Glace/Sol qui est resté pertinent dans Pokémon Go depuis ses débuts en février 2019. Cela est devenu particulièrement vrai une fois qu’il a eu accès à plus de mouvements et que sa variante Obscur a été ajoutée.

Il n’est pas le Pokémon le plus facile à trouver en dehors des événements, mais si vous parvenez à capturer un Mammochon puissant ou sa pré-évolution, Marcacrin, vous voudrez savoir quelles attaques utiliser.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Pokemon Company Mamochon est le Pokémon se rapprochant le plus de l’image populaire du Mammouth.

Toutes les attaques de Mammochon dans Pokémon Go

Le mammouth de type Glace/Sol peut apprendre deux Attaques Immédiates et sept Attaques Chargées, permettant aux joueurs d’essayer différentes combinaisons. Voici toutes les attaques que Mammochon peut apprendre dans le jeu :

Attaques Immédiates de Mammochon :

Coud’Boue (Sol/STAB)

Poudreuse (Glace/STAB)

Attaques Chargées de Mammochon :

Lame de Roc (Roche)

Piétisol (Sol/STAB)

Avalanche (Glace/STAB)

Pouvoir Antique (Roche/TM d’élite)

Cavalerie Lourde (Sol/STAB)

Frustration (Normal/Pokémon Ombre)

Retour (Normal/Pokémon Purifié)

Meilleur moveset de Mammochon pour le PvP

Le meilleur moveset pour le PvP à utiliser sur Mammochon est Poudreuse comme Attaque Immédiate et Avalanche comme Attaque Chargée.

L’avantage principal de Mammochon en PvP est que beaucoup des Pokémon les plus courants sont faibles aux attaques de type Glace. Cela est particulièrement vrai dans la Ligue Master où les types Dragon sont extrêmement communs et dominent la méta.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec accès à Poudreuse et Avalanche, Mammochon a les moyens de terrasser ces Dragons et d’empêcher votre équipe d’être submergée.

Pour les attaques de couverture, les joueurs devraient envisager d’ajouter une Attaque Chargée secondaire et opter pour Cavalerie Lourde pour infliger le plus de dégâts grâce au STAB.

Meilleur moveset de Mammochon pour les Raids

Dans les Raids, le meilleur moveset pour Mammochon est également Poudreuse comme Attaque Immédiate et Avalanche comme Attaque Chargée. Cette configuration offre à Mammochon le meilleur DPS possible contre les boss de Raid faibles aux attaques de type Glace.

Alternativement, une combinaison de Coud’Boue et Cavalerie Lourde transforme Mammochon en un fantastique attaquant de type Sol. Malgré cela, il est toujours recommandé de prioriser un moveset de type Glace car cela permet à Mammochon de réaliser son plein potentiel en tant que meilleur Pokémon de type Glace dans le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est tout ce que vous devez savoir sur les meilleurs movesets de Mammochon dans Pokémon Go. Consultez plus de contenu ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain