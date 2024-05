L’anime My Hero Academia tease l’arc de la Bataille Finale, les fans sont surexcités

Les premiers aperçus de l’épisode 5 de la saison 7 de My Hero Academia sont tombés, annonçant l’arrivée imminente de l’arc de la Bataille Finale dans l’anime, et les fans trépignent déjà d’impatience.

Les fans de My Hero Academia ont clairement de quoi s’occuper en ce moment, avec d’un côté l’anime qui s’apprête à entamer le dernier arc de l’œuvre de Kōhei Horikoshi, et de l’autre le manga qui semble être bientôt terminé.

La saison 7, qui a débuté le 4 mai 2024, a déjà adapté deux arcs, à savoir l’arc Star and Stripe et l’arc du Traître de Yuei. Il ne reste donc plus maintenant que le dernier arc, et c’est l’histoire la plus importante (et la plus longue) de la série, et par conséquent la plus attendue par les fans.

L’arc de la Bataille Finale est rempli de séquences d’action épiques qui s’enchaînent, de révélations choquantes et de développements majeurs pour les personnages principaux. C’est aussi le moment de l’histoire où les héros vont se donner à fond contre All For One et Tomura Shigaraki.

Les premières images de l’épisode 5, intitulé « Let you down », montrent de brefs aperçus de ce qui va suivre alors que la Bataille Finale commence. Les images montrent notamment Deku et Ochako, Toga, Crématorium (ou Dabi en VO) ainsi qu’Aoyama.

Dans l’anime, l’arc de la Bataille Finale devrait donc commencer le samedi 1er juin 2024. Bien que la saison 7 ne va pas adapter l’ensemble de l’arc, vu sa taille et le nombre limité d’épisodes de cette saison, elle devrait vraisemblablement couvrir une partie significative de cet arc, présentant plusieurs moments majeurs.

Les fans sont en ébullition, d’autant plus que le manga My Hero Academia se termine bientôt. Un fan a commenté sur X/Twitter, « Le dernier arc est là ! Allons-y ! Je suis prêt ! ».

Un autre a loué l’animation du studio Bones en écrivant, « Bones fait des merveilles avec MHA S7, c’est parti ! ».

Un troisième a souligné l’ironie du timing entre l’anime et le manga, en disant, « C’est drôle que la guerre soit sur le point de commencer dans l’anime, mais qu’elle soit déjà terminée dans le manga. ».

Alors que l’anime My Hero Academia se prépare à entrer dans le dernier arc, l’intrigue principale semble être arrivée à son terme avec le chapitre 423. L’épilogue de l’histoire va commencer au chapitre 424, avec les lecteurs qui auront enfin confirmation concernant le sort de Shigaraki.

Pour plus d’informations sur My Hero Academia, découvrez si Deku a encore son Alter dans le chapitre 424 du manga, mais aussi le calendrier de sortie de la saison 7 de l’anime.