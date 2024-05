Bientôt la fin pour le manga My Hero Academia ? Voici pourquoi

Après une décennie de succès, le manga My Hero Academia va bientôt se terminer. Voici tous les détails que nous connaissons à ce jour sur la conclusion du manga, y compris comment l’histoire se terminera.

My Hero Academia est l’un des mangas les plus marquants des années 2010. Ayant fait ses débuts en avril 2014 dans les pages du fameux Weekly Shōnen Jump, l’œuvre de Kōhei Horikoshi figure parmi les mangas les plus vendus de la Shueisha, mais aussi parmi les titres les plus lus sur l’application MANGA Plus. Et si le manga est aussi populaire, c’est en partie grâce à son adaptation animée, produite par le studio Bones depuis 2016.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est prévu depuis quelque temps que le manga My Hero Academia se termine bientôt. Dans l’édition de printemps 2021 de Jump GIGA, Horikoshi avait révélé lors d’une interview que le manga entrerait dans la Saga de l’Acte Final et se conclurait bientôt. Cette saga comprend trois arcs, l’Arc de la Bataille Finale étant alors le dernier arc du manga.

Le compte officiel de My Hero Academia a récemment publié ceci sur X/Twitter : « La bataille finale atteint son apogée !! », tout en promouvant la sortie du chapitre 422, ce qui laisse entendre que l’histoire commencera à aborder sa conclusion dans le chapitre 423. Cela semble ainsi confirmer que le manga va se terminer très prochainement, voici donc toutes les informations disponibles que vous devriez connaître.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pourquoi My Hero Academia se termine-t-il ?

toho/k. horikoshi/shueisha

My Hero Academia se termine parce que l’histoire est presque arrivée à sa conclusion. Le manga est entré dans l’Arc de la Bataille Finale avec le chapitre 343 en février 2022, et se poursuit depuis un peu plus de deux ans maintenant.

Comme son nom l’indique, l’Arc de la Bataille Finale est le dernier arc du manga. À l’heure où nous écrivons ces lignes, cet arc comprend 80 chapitres. Au cours de ces chapitres, les arcs narratifs des personnages principaux comme All Might, Bakugo, Uraraka et Shoto ont été achevés.

Les seuls personnages dont l’histoire n’est pas encore conclue sont Midoriya Izuku, aka Deku, ainsi que Tomura Shigaraki, qui sont respectivement le protagoniste et l’antagoniste de My Hero Academia. Le manga complétera leurs arcs dans la dernière partie de l’Arc de la Bataille Finale avant de terminer définitivement l’histoire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand My Hero Academia se terminera-t-il ?

Bones

Actuellement, il n’y a pas de date exacte pour la fin de My Hero Academia. Cependant, étant donné que le dernier arc dure depuis maintenant 80 chapitres et que le manga entre officiellement dans son climax, on peut donc supposer que My Hero Academia devrait se terminer d’ici la fin 2024, voire début 2025.

La conclusion de l’Arc de la Bataille Finale de My Hero Academia commencera au chapitre 423, soit 80 chapitres après le début de l’arc. Cette phase mettra en scène le point culminant de l’affrontement entre Deku et All For One.

Les combats dans My Hero Academia peuvent être longs, selon les personnages qui y participent. Par exemple, le combat de Deku contre la fusion de Shigaraki et All For One à Yuei a duré huit chapitres dans le manga. Puisque le combat de Deku contre All For One sera le plus important de la série, il pourrait durer un certain temps, peut-être même s’étendre sur une dizaine de chapitres ou plus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Même après avoir vaincu All For One, Deku devra encore affronter Shigaraki. Deux possibilités se présentent alors : soit Deku devra combattre Shigaraki et le vaincre, soit Shigaraki acceptera finalement l’aide de Deku sans résistance.

Dans tous les cas, il faudra plus d’un chapitre pour que Shigaraki trouve enfin la paix. Ensuite, il ne restera plus que l’épilogue. Au vu de tout cela, My Hero Academia pourrait donc se terminer dans 20 ou 25 chapitres à partir du chapitre 423.

Quelle pourrait être la fin de My Hero Academia ?

Il existe de nombreuses théories sur la manière dont My Hero Academia se terminera. Mais nous sommes sûrs d’une chose : l’histoire aura une fin positive, car My Hero Academia parle d’espoir et de rêves.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

My Hero Academia est un shonen et, en tant que tel, il se terminera probablement avec la victoire du protagoniste, sauvant le monde du dangereux méchant. Pour le climax de l’Arc de la Bataille Finale, nous prévoyons que Deku combattra et finira par vaincre All For One, mettant ainsi fin à son long règne de terreur.

Deku veut personnellement sauver Shigaraki, l’un des principaux antagonistes de l’œuvre et également une victime des plans de All For One. Tout au long de l’histoire, Shigaraki rejette toute positivité du monde en ne s’accrochant qu’à sa haine, rejetant à plusieurs reprises l’aide de Deku.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais Deku et lui ont finalement progressé lorsque le héros a vécu l’horreur de l’enfance de Shigaraki dans le monde imaginaire. Lorsque le héros en herbe finira par vaincre All For One, Shigaraki pourrait enfin accepter l’aide de Deku et trouver la paix.

K. Horikoshi/Shueisha/crunchyroll

Il existe une théorie populaire selon laquelle Shigaraki mourra à la fin de My Hero Academia. Lorsqu’il parviendra enfin à se défaire de sa haine envers All Might et la société, il aura achevé son parcours. Cependant, étant donné les atrocités qu’il a commises et les graves répercussions subies par son corps, sa mort reste tout à fait plausible.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres grands méchants comme Crématorium et Himiko Toga sont également morts après avoir achevé leurs arcs narratifs, il pourrait donc en être de même pour Shigaraki.

Actuellement, la principale question concernant la fin de My Hero Academia est de savoir si Deku retrouvera son Alter. Il a commencé son histoire en tant que Sans-Alter rêvant de devenir un Héros et, avant la conclusion, il s’est retrouvé dans la même position.

Dans My Hero Academia, c’est Deku qui nous raconte comment il est devenu le plus grand héros de tous les temps. On pourrait ainsi penser qu’il s’agit d’une histoire racontée après que Deku soit devenu le prochain Héros N°1, tout comme son idole All Might. Cependant, le chapitre 422 comporte une scène significative, dans laquelle All Might déclare que Deku est son plus grand héros.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette scène est émouvante et réconfortante mais pourrait également être un indice sur l’avenir de Deku. La scène prouve que Deku n’a pas besoin de son Alter pour être considéré comme le plus grand héros. Peut-être que le manga se terminera avec lui étant de nouveau Sans-Alter, mais qu’il saura désormais se satisfaire de sa situation.

Mais ce n’est pas là la fin que la majorité des fans souhaitent pour Deku, et elle serait probablement très décevante pour nombre d’entre eux. La fin la plus plausible, et celle qui satisferait le plus les fans, serait que Deku récupère le One For All et devienne enfin le prochain symbole de la paix.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais nous devrons attendre que l’histoire se termine réellement pour savoir quel sera le destin de Deku.

Quand l’anime My Hero Academia se terminera-t-il ?

Pour le moment, nous n’avons pas d’informations concernant la fin de l’anime My Hero Academia, mais il pourrait bien se terminer avec la saison 8. Cependant, la date de sortie de la saison 8 de My Hero Academia reste encore inconnue à ce jour.

My Hero Academia est actuellement dans sa saison 7, qui compte 21 épisodes et adapte l’Arc Star and Stripe, l’Arc du Traître de Yuei, et une partie de l’Arc de la Bataille Finale. Étant donné le rythme de l’anime, la saison 7 de My Hero Academia devrait vraisemblablement adapter une quarantaine de chapitres de l’Arc de la Bataille Finale, ce qui représente actuellement moins de la moitié de l’arc dans son ensemble.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela signifie que la saison 8 pourrait couvrir plus de 40 chapitres de l’Arc de la Bataille Finale. Si la huitième saison obtient également 20 à 25 épisodes, elle pourrait donc être la dernière saison de l’anime.

De nombreux fans attendent donc avec impatience de voir ce que Horikoshi leur a réservé pour la fin de My Hero Academia, un manga désormais culte pour les fans de super-héros, et qui va très certainement laisser son empreinte dans le monde des shonens.

Et pour en apprendre davantage à ce sujet, découvrez nos articles sur ce que vous devriez savoir sur la saison 7 et le calendrier de sortie de la saison 7. Et si vous êtes fan de My Hero Academia et de Fortnite, découvrez comment obtenir des skins My Hero Academia dans Fortnite.

L’article continue après la publicité