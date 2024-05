My Hero Academia Chapitre 423 : date de sortie et spoilers potentiels

My Hero Academia touche bientôt à sa fin et le chapitre 423 devrait amorcer la dernière ligne droite de l’histoire. Voici les détails concernant la date de sortie du prochain chapitre ainsi que de potentiels spoilers.

L’Arc de la Bataille Finale de My Hero Academia va bientôt se terminer. Le compte X/Twitter officiel du manga a révélé que la grande dernière bataille touche à sa fin. Cela signifie que My Hero Academia pourrait bien se terminer d’ici la fin de l’année 2024, voire début 2025.

Le chapitre 423 de My Hero Academia pourrait donc être l’un des chapitres les plus importants de toute l’histoire. Vu les événements survenus dans le chapitre 422, le prochain chapitre devrait enfin mettre en scène l’affrontement entre Midoriya Izuku (aka Deku) et All For One.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec Deku redevenu Sans-Alter et All For One prenant le contrôle de Tomura Shigaraki, notre héros a de nombreux obstacles se dressant devant lui. Il est maintenant temps de voir ce qui va se passer dans le combat le plus attendu de la série.

Le chapitre 423 de My Hero Academia sortira le 19 mai 2024. Il sera disponible gratuitement à partir de 17h sur MANGA Plus (pendant trois semaines).

Potentiels spoilers du chapitre 423 de My Hero Academia

MANGA Plus

Le chapitre 423 de My Hero Academia devrait donc être le début de la fin. Il lancera le climax de l’Arc de la Bataille Finale et mènera directement à la conclusion de l’histoire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans le chapitre 422, Deku a reçu beaucoup d’aide de ses amis et des autres Héros Pro pour faire face à All For One après avoir perdu son Alter. Maintenant, il est temps pour lui de combattre All For One avec les dernières braises du One For All qu’il lui reste.

Le combat entre eux pourrait ressembler à celui entre All Might et All For One à Kamino. Bien qu’il n’ait plus le One For All en sa possession, le corps de Deku s’est endurci pour accepter ses effets. Il peut donner du fil à retordre au méchant avec l’énergie restante de son Alter.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, il y a aussi une grande possibilité que Deku récupère son Alter dans le chapitre 423. Lorsque Deku a transféré les vestiges des utilisateurs passés du One For All à Shigaraki, Kudo avait déjà un plan. Peut-être que cela pourrait être révélé dans le prochain chapitre.

Grâce aux précédents utilisateurs, le One For All pourrait commencer à détruire All For One de l’intérieur, donnant à Deku l’occasion de porter quelques coups. Avec les utilisateurs précédents et Shigaraki luttant à l’intérieur, All For One pourrait finalement être vaincu une bonne fois pour toutes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous devrons attendre les spoilers pour savoir ce qui se passe réellement dans le chapitre 423 de My Hero Academia. D’ici là, regardez la saison 7 de My Hero Academia et découvrez si la saison 7 sera la dernière de l’anime.