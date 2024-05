Combien y a-t-il d’épisodes dans la saison 7 de My Hero Academia ?

La saison 7 de My Hero Academia a démarré avec l’arc de Star and Stripe, et le nombre d’épisodes a été dévoilé avec les préventes des Blu-Ray et DVD : on vous explique tout.

Comptant parmi les animes les plus attendus de la saison du printemps 2024, My Hero Academia a fait un retour en force le 4 mai en offrant dès le départ un combat titanesque. Star and Stripe, héroïne numéro 1 des États-Unis, a ainsi lancé les festivités en affrontant le plus grand vilain du monde, alias Shigaraki Tomura/All For One.

Mais l’anime ne compte pas s’arrêter à un seul combat, et de nombreux moments épiques ou émouvants attendent encore les spectateurs. Si la saison 7 de My Hero Academia s’était montrée plutôt discrète jusqu’à présent sur la longueur prévue pour adapter le manga de Kohei Horikoshi, les préventes des DVD et Blu-Ray ont permis de connaître le nombre d’épisodes auxquels les fans auront droit cette fois.

La saison 7 de My Hero Academia comportera un peu moins d’épisodes que les précédentes

La saison 7 de My Hero Academia proposera en tout 21 épisodes – sans compter les quatre épisodes récapitulatifs intitulés “Memories” -, soit un peu moins que les précédentes. Si le nombre reste généreux, il fait malgré tout de cette saison la deuxième plus courte de l’anime.

K. Horikoshi/Shueisha/crunchyroll

En effet, la saison 1 comportait seulement 13 épisodes, mais l’anime est ensuite passé à 26 épisodes dans la deuxième. Quant aux cinquième et sixième, elles possédaient chacune 27 épisodes.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail des saisons de My Hero Academia et leur nombre d’épisodes :

Saison 1 : 13 épisodes

Saison 2 : 26 épisodes

Saison 3 : 25 épisodes

Saison 4 : 27 épisodes

Saison 5 : 27 épisodes

Saison 6 : 27 épisodes

Saison 7 : 21 épisodes

Ces 21 épisodes restent conséquents, et ce nombre dévoilé sur le site officiel se comprend par les arcs que la saison 7 de My Hero Academia doit adapter. L’anime a déjà démarré avec Star and Stripe, présentant l’héroïne numéro 1 des États-Unis et le répit offert aux héros du Japon face à All For One et au chaos provoqué par les vilains.

Et ce n’est pas tout, car viendront ensuite les arcs du Traître de Yuei et le début de la Bataille Finale : l’histoire va à nouveau se recentrer sur la classe de seconde-A et s’intéresser à leurs efforts conjoints pour anticiper les prochains affrontements.

Mais cette année, les fans n’auront pas à se contenter de la série. Car un film a également été annoncé et ne tardera plus. On vous en dit davantage sur My Hero Academia : You’re Next.