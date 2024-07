My Hero Academia Saison 7 Épisode 11 : date de sortie, images et spoilers

Après une courte pause, la saison 7 de My Hero Academia a repris avec la partie 2, continuant ainsi l’arc de la Bataille Finale. Et alors que les super-vilains semblent avoir le dessus sur les héros, l’arrivée d’un personnage pourrait bien changer la donner dans l’épisode 11 de l’anime.

Dans l’épisode précédent, les fans de My Hero Academia ont pu voir All For One en train de lutter face à Endeavor, Hawks, mais aussi Kyoka Jiro et Fumikage Tokoyami. Et alors qu’on pensait que les super-héros avaient enfin réussi à prendre l’ascendant sur l’antagoniste, on découvre qu’All For One a un autre atout en réserve.

Du côté du Cercueil Volant, Tomura Shigaraki continue de donner du fil à retordre aux héros suite à son effrayante évolution. Conscient que la situation ne peut plus durer, Katsuki Bakugo (aka Katchan) va tenter le tout pour le tout, dévoilant ainsi la nouvelle arme créée par la filière assistance. Cela lui permet de se frayer un passage au travers des innombrables mains du super-vilain.

Mais cela ne sera pas suffisant pour vaincre le successeur d’All For One, qui a l’intention d’utiliser l’amitié qu’il y a entre Katchan et Deku pour mettre la main sur le One For All. Toutefois, les héros ne sont pas non plus en reste, et l’arrivée d’un personnage pourrait bien renverser la tendance dans l’épisode 11 de la saison 7 de My Hero Academia.

L’épisode 11 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 20 juillet 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

Premières images et spoilers de l’épisode 11 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “Light Fades To Rain”, le prochain épisode de l’anime My Hero Academia verra l’arrivée du fameux Big 3 qui fait la fierté du lycée Yuei,

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 11 de la manière suivante : “L’impact puissant de Bakugo avec son Howitzer ne fonctionne pas contre Shigaraki = AFO. Bakugo est acculé par la “force” et les “paroles” de Shigaraki. Pour sauver Bakugo, qui se trouve dans une telle situation désespérée, le BIG3, la fierté de l’Académie Yuei, se dresse pour affronter l’ennemi !”

Le Big 3 de Yuei est composé de Mirio Togata, plus connu sous le nom de Lemillion, ainsi que Nejire Hado et Tamaki Amajiki (aka Sun Eater), considérés comme étant les trois meilleurs étudiants du lycée. Sachant que Nejire et Sun Eater sont déjà en train d’affronter Shigaraki actuellement, l’arrivée de Lemillion pourrait alors renverser la tendance. Un retour qui confirmerait donc que le jeune super-héros a bel et bien retrouvé sa Perméabilité, l’Alter qu’il avait perdu lors de son combat contre Overhaul.

En plus d’être l’un des meilleurs étudiants de l’académie, Lemillion était également pressenti pour être l’héritier du One For All avant qu’All Might ne décide de le transférer à Deku, c’est dire la puissance du personnage. Reste à voir si la présence du Big 3 au complet sera suffisante pour arrêter Shigaraki, ou tout du moins le ralentir jusqu’à l’arrivée de Deku. Et pour le savoir, il vous faudra regarder la suite de l’anime My Hero Academia !

