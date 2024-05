Quand sort le prochain épisode de la saison 7 de My Hero Academia ? Calendrier de sortie

La saison 7 de My Hero Academia a fait un démarrage mouvementé : dates et heures de diffusion, on vous dit tout sur le calendrier de sortie des épisodes.

C’est avec un combat titanesque que My Hero Academia a entamé sa saison 7, nous présentant Star and Stripe alors qu’elle affronte Shigaraki Tomura alias All For One dans les airs. L’héroïne N°1 des États-Unis et ses camarades pilotes ont donné du fil à retordre au grand vilain, offrant un répit à leurs confrères japonais. Mais Deku et compagnie ne vont pas se reposer sur leurs lauriers pour autant !

Car le Japon est en ruines, et les vilains n’ont pas fini de semer chaos et destruction. Il va donc falloir que les jeunes héros poursuivent leurs efforts pour s’améliorer et se préparer à la Bataille Finale. Alors que le nombre d’épisodes de cette saison 7 a été révélé, on vous explique leur calendrier de sortie, entre dates et heures de sortie.

Quand sortent les prochains épisodes de la saison 7 de My Hero Academia ?

Le premier épisode de la saison 7 de My Hero Academia est sorti le 4 mai 2024. Les suivants sont diffusés à un rythme hebdomadaire : le rendez-vous a été donné par Crunchyroll tous les samedi à 11h30.

K. Horikoshi/Shueisha/crunchyroll

En tout, cette septième saison aura droit à 21 épisodes, sans compter les récapitulatifs sortis plus tôt, intitulés “Memories“. Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier de sortie des épisodes connu à ce jour :

Épisode 1 : 4 mai 2024

Épisode 2 : 11 mai 2024

Épisode 3 : 18 mai 2024

Épisode 4 : 25 mai 2024

Épisode 5 : 1er juin 2024

Épisode 6 : 8 juin 2024

Épisode 7 : 15 juin 2024

Épisode 8 : 22 juin 2024

Épisode 9 : 29 juin 2024

Épisode 10 : 6 juillet 2024

Épisode 11 : 13 juillet 2024

Épisode 12 : 20 juillet 2024

Épisode 13 : 27 juillet 2024

Épisode 14 : 3 août 2024

Épisode 15 : 10 août 2024

Épisode 16 : 17 août 2024

Épisode 17 : 24 août 2024

Épisode 18 : 31 août 2024

Épisode 19 : 7 septembre 2024

Épisode 20 : 14 septembre 2024

Épisode 21 : 21 septembre 2024

Avant le début de la saison 7 de My Hero Academia, quatre épisodes récapitulatifs intitulés “Memories” ont été diffusés sur Crunchyroll, permettant de se remettre à jour avant le retour des héros sur petit écran. On retrouve ainsi les différentes aventures qui ont mené justiciers et vilains jusqu’à cette nouvelle saison.

Mais pour ceux qui préféreraient (re)commencer l’anime depuis le début, on vous a également concocté un guide sur l’ordre de visionnage idéal pour My Hero Academia.

