Le chapitre 428 de My Hero Academia finira sur un cliffhanger majeur, les fans sont furieux

Les cliffhangers peuvent être frustrants, et la fin du chapitre 428 de My Hero Academia illustre parfaitement cela, les fans étant furieux que le prochain chapitre s’arrête sur une scène attendue par beaucoup.

Depuis le début de l’épilogue, My Hero Academia a laissé quelques indices sur la santé mentale d’Ochaco Uraraka. La première fois qu’elle apparaît après la Bataille Finale, c’est dans le chapitre 424, lorsqu’on la voit regarder par la fenêtre avec un air assez mélancolique. Une impression que l’on retrouve également dans le chapitre 425, lorsqu’elle discute avec Deku et les autres élèves de leur classe.

Après avoir laissé quelques indices pour les fans, le chapitre 428 de My Hero Academia va enfin explorer plus en profondeur son état mental. Le prochain chapitre, intitulé « Une fille qui aime les sourires », va montrer comment son combat contre Toga l’a affectée.

Malgré le fait que Toga soit une criminelle notoire, Ochaco a reconnu la fille triste et ostracisée en elle. Et avec une immense patience et une incroyable détermination, elle a tout fait pour essayer de la comprendre et a lutté pour l’arrêter. Bien que le chemin ait été long pour les deux filles, les efforts d’Ochaco pour la comprendre ont finalement porté leurs fruits.

Toga s’est sacrifiée pour sauver la jeune héroïne pendant la Bataille Finale. Et bien que sa mort n’ait pas encore été confirmée de manière explicite, elle a été fortement suggérée dans le chapitre 428. Ochaco n’arrive pas à surmonter, n’arrivant pas à se faire à l’idée que personne d’autre qu’elle ne soit au courant du sacrifice de Toga.

Après avoir feint des sourires depuis son réveil, Ochaco va finalement s’effondrer, seule sur une colline. Cependant, Deku va la trouver rapidement. Et c’est pile à ce moment-là que le prochain chapitre va se terminer. Cela a donc bien évidemment frustré les fans, et surtout ceux qui s’attendaient à une scène émotionnelle voire même à une déclaration d’amour, puisque la romance entre les deux (surnommée IzuOcha par les fans) est attendue depuis longtemps.

« QU’EST-CE QUE TU VEUX DIRE PAR ÇA SE TERMINE LÀ ???!!! » a commenté un internaute sur X/Twitter, tandis qu’un autre a ajouté, « Nous n’avons pas assez de chapitres restants pour faire ces cliffhangers, mec. »

« Quoi ? Comment le chapitre peut-il se terminer ici ? Il doit y avoir plus que ça. Deku, c’est ton moment pour briller, pour serrer et embrasser Ochaco afin de la réconforter. Elle t’a réconforté précédemment, donc rends-lui la pareille », a écrit un troisième.

« J’ai attendu des années pour ça et un putain de cliffhanger, Hori, quand je vais te trouver », a ajouté un quatrième.

Bien que les fans soient irrités par le cliffhanger à venir, ils pourraient passer outre lorsque le chapitre suivant sortira. Le chapitre 429 est censé être l’avant-dernier chapitre du manga, et il comportera sans aucun doute de nombreuses scènes significatives.

Le chapitre 428 de My Hero Academia sera officiellement disponible à partir du 21 juillet 2024. Pour en savoir plus sur le manga de super-héros, découvrez quel est ce sombre détail sur les super-vilains que les fans viennent de remarquer. Vous pouvez également consulter notre explication sur la fin de Crématorium et le dénouement de la famille Todoroki.

