Le chapitre 428 de My Hero Academia tease la mort de ce super-vilain adoré des fans

Le sort de Toga après la Bataille Finale est resté un mystère pendant longtemps, mais le chapitre 428 de My Hero Academia semble enfin confirmer son statut.

Alors que la fin de My Hero Academia approche à grands pas, chaque personnage principal obtient une conclusion, que ce soient les héros, mais aussi les vilains. Jusqu’à présent, nous avons vu All For One et Shigaraki mourir, suivis par la confirmation du statut de Crématorium, qui est “en train de s’éteindre paisiblement”. Nous voyons même Spinner dans l’épilogue.

Cependant, nous n’avons aucune idée de ce qui est arrivé à Himiko Toga. Faisant partie des principaux antagonistes de l’histoire, elle est notamment liée au développement du personnage d’Ochaco Uraraka. Et malgré son importance (ou peut-être à cause de cela), son sort reste encore un mystère.

Mais comme il ne reste que quelques chapitres, il nous tarde de savoir ce qu’il est advenu de cette vilaine. Et il se pourrait bien que l’on trouve un premier élément de réponse la concernant dans le chapitre 428 de My Hero Academia si l’on se fie aux récents spoilers, qui suggèrent que Toga a bel et bien perdu la vie lors de la Bataille Finale.

“Je la vois tout le temps dans un coin de ma tête”

La dernière fois que nous avons vu Toga, elle venait de terminer son combat contre Ochaco. Malgré l’éveil de son Alter et qu’elle ait réussi à stopper l’armée de Twice, la jeune héroïne avait perdu beaucoup de sang. Cependant, ses efforts pour comprendre et arrêter Toga ont finalement payé.

Pour sauver la vie d’Ochaco, Toga lui a alors transfusé son sang. Bien que nous ne connaissions pas exactement les tenants et aboutissants de cela, Ochaco a réussi à survivre. Mais depuis, nous n’avions pas eu de nouvelles sur le statut de Toga. Beaucoup ont donc spéculé à son sujet, suggérant qu’elle aurait pu être emprisonnée, tandis que d’autres pensaient qu’elle était morte.

Et c’est cette dernière théorie qui semble se confirmer, à en juger par les indices subtils découverts dans les spoilers du chapitre 428 de My Hero Academia. Dans le prochain chapitre du manga, nous aurons un aperçu plus profond des sentiments qui tiraillent Ochaco, tourmentée de ne pas avoir pu sauver Toga. Bien qu’elle soit entourée d’amis, Ochaco pense constamment à Toga et à son sacrifice.

La douleur d’Ochaco est un indice suffisamment important pour suggérer la mort de Toga. Par ailleurs, si on ajoute à cela le fait qu’elle a été gravement blessée et la manière dont elle a été vue pour la dernière fois, cela renforce davantage cette théorie. Reste à voir si le prochain chapitre va confirmer de manière claire et nette le sort tragique du personnage.

Le chapitre 428 de My Hero Academia sera disponible à partir du 21 juillet 2024.