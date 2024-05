My Hero Academia Saison 7 Épisode 5 : date de sortie, images et spoilers

Les héros se préparent pour affronter All For One, mais les vilains aussi ont des atouts dans leur manche : date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout sur l’épisode 5 de la saison 7 de My Hero Academia.

Pas de repos pour les héros ! À peine la saison 7 de My Hero Academia a-t-elle commencé qu’on peut déjà compter des pertes cruciales du côté des justiciers cherchant à défendre le Japon face au crime. Star and Stripe s’est présentée aux spectateurs pour finir tragiquement entre les griffes de Shigaraki, tandis qu’Aoyama a avoué être le traître de Yuei.

Si les élèves de l’école super-héroïque ont dû faire face à la trahison de l’un des leurs, les aveux du jeune homme ont au moins permis d’entrevoir l’espoir de prendre All For One à son propre jeu. Mais ce ne sera peut-être pas suffisant, car les vilains aussi sont pleins de ressources ! Date et heure de sortie, premières images et spoilers : on vous résume tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 5 de la saison 7 de My Hero Academia.

L’épisode 5 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 25 mai 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

Premières images et spoilers de l’épisode 5 de la saison 7 de My Hero Academia

Les deux camps vont se préparer pour la bataille finale, qui ne va plus tarder à démarrer dans l’anime My Hero Academia.

K. HORIKOSHI/SHUEISHA/CRUNCHYROLL

Le site officiel de l’anime présente la suite de la saison 7 de My Hero Academia avec ce résumé : “Alors que les héros et les ennemis se préparent pour le prochain combat décisif et surveillent les mouvements de chacun, Deku et ses amis quittent Yuei. C’est là que Deku est convoqué par Aoyama, qui était censé être en détention. Quel est le but d’Aoyama ?“

Après la découverte du traître de Yuei, les deux camps vont devoir se préparer à leur ultime confrontation. L’anime va nous montrer que du côté des vilains aussi, des stratégies sont mises en place. Venue jeter un coup d’œil à ce qui était sa maison, Himiko fera remonter des souvenirs nostalgiques à la surface. Dabi l’aidera à s’en débarrasser en détruisant l’ancien foyer de sa collègue, puis abordera la question des pouvoirs de Himiko.

À présent capable de copier les Alters des personnes dont elle prend l’apparence pour peu qu’elles lui étaient chères, la jeune fille pourra reproduire le pouvoir de clonage de son ami disparu, Bubaigawara, alias Twice. Car Dabi s’est arrangé pour récupérer une fiole de sang de l’homme lors du précédent conflit.

De son côté, Shigaraki luttera toujours pour se remettre du chaos causé par le New Order dans ses propres Alters. Spinner, inquiet pour lui, acceptera de mettre le feu aux poudres et provoquer les vilains et autres évadés pour relancer le conflit et faire en sorte que les héros soient débordés.

À Yuei, les jeunes héros décideront de quitter l’école pour mieux se préparer à la suite du plan qui les mènera à la bataille finale. Deku et Ochaco pourront enfin discuter un peu : Ochaco parlera de sa culpabilité et de son besoin de raffermir sa volonté pour affronter les vilains sans laisser son empathie la freiner.

Enfin, Aoyama contactera Deku pour lui faire l’une des révélations les plus bouleversantes de la saison 7 de My Hero Academia : ce qui semble être le véritable plan d’All For One…